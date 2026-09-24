63,7 milyarlık kârla dikkat çekti hisseyi alan fon sayısı 184’ü buldu

Altı aylık dönemde borsada işlem gören 10 bankanın sekizi kârını artırırken ikisi düşürdü. Garanti Bankası en yüksek kârı elde eden olarak öne çıkarken Şekerbank en yüksek kâr artışını gerçekleştiren kurum oldu. Peki bankalarda kalmak gelir artışı için tek başına yeterli mi?

Banka sektörünün yedi aylık toplam kârı %24,5 büyüyerek 596,4 milyar TL’ye ulaştı. Temel gelirler güçlü kalmakla birlikte hisselerin performansı yatırımcıları düşündürüyor. İlk yarı verilerine göre Garanti Bankası 63,7 milyar TL kârla ilk sırada yer alırken, Akbank 34,3 milyar TL ile uzak geriden geliyor. Pazardaki bankaların çoğunluğun kârı büyürken Halkbank %61 yıllık yükselişle en fazla performansı sağladı. Vakıflar Bankası yükselişiyle öne çıkan bir diğer banka oldu. Büyük kârlılıkların cazibesine kapılarak işlem yapmadan önce, sektöre yönelik talebin de nazara alınması önemli.

Yüksek kârın yansıması

Şekerbank ilk yarıda kârını %84,19 büyüterek 1,5 milyar TL’ye çıkardı. Oransal bazda sektörün en yüksek performansını gerçekleştirdi. Gözlenen güçlü kâr artışına rağmen fiyatı 17 Temmuz günü en yüksek 20 TL’yi gördü. Ancak sonrasında hızla geriledi. Şimdilerde tabanda hareket eden hissede fonların satış yönlü işlemleri öne çıkıyor. Portföyüne alan fon sayısı 24’ten 19’a geriledi. ICBC Turkey Bank, altı aylık periyotta başarılı bir operasyonla zarardan kâra döndü. Dönem sonunda 1,72 milyar TL kâr elde eden kurum, mayısta 28,08 TL’ye kadar çıktı. Ardından gelen satışlarla fiyatı geriledi. Aralık 2023’ten bu yana arada dalga boyları yüksek olsa da yatay bir seyir söz konusu. Hissede iki fonun pozisyonu bulunuyor.

Güçlü bankaya fon ilgisi

Garanti Bankası, yılın ilk yarısında kârını %18,83 artışla 63,7 milyar TL’ye taşıdı. Banka elde ettiği kâr rakamıyla hem bankacılık sektöründe hem de borsada en yüksek tutara sahip konumda. Son bir yılda fiyatı zayıf bir performans sergilese de fonların ilgisi dikkat çekiyor. Portföyünde bulunduran fon sayısı 184’e çıkarken toplam payları %9 büyüdü.

ZEYNEP'E SOR

FAVÖK MARJI MI, NET KÂR MARJI MI?

FAVÖK marjı; operasyonel odak, kıyaslama, satın alma cazibesi, amortisman esnekliği. Nakit akışı yanılsaması, faiz yükünü gizleme, makyajlama aracı. Net kâr marjı; nihai kazanç, temettü potansiyeli, özsermaye büyümesi, değerleme temel taşı. Finansal manipülasyon, yatırım engeli, dönemsel oynaklık.

Savunma sektörüne ağırlık veriyor. Gelirinin yarısını bu alandan sağlamak istiyor

Link Bilgisayar’ın savunma sektöründe büyüme olasılığı var mı? ● Atakan Özkan

Atakan, Link Bilgisayar’ın savunma sektörüne yönelimi gözlenirken alandan nakit akışı sağlıyor. Şirket özellikle Aselsan ve Havelsan gibi kurumlara yaptığı proje teslimatlarıyla savunma ve güvenlik alanındaki gelir payını %50 seviyesine çıkarmayı amaçlıyor. Ar- Ge personel sayısını 80’in üzerine çıkaran firma, bulut teknolojileri ile yapay zeka yatırımları sayesinde altı farklı alanda faaliyet gösteriyor. Gelişmeler gelir artışını desteklerken yıl sonu için 2 milyar TL ciro hedefleniyor. Katma değerli projeler, kâr marjını destekler nitelikte.

Ortağın bir yıldır sermaye avansı vermesi bedellinin masada olduğunu gösterir

Kaplamin Ambalaj’in bedelsiz verme ihtimali var mı? ● Hüseyin Abat

Hüseyin, Kaplamin son olarak 2022 yılında nakit temettü ödemesi yaparken 2013 yılından bu yana bedelli ya da bedelsiz sermaye artırımı gündeme gelmedi. Öte yandan şirket ortakları yaklaşık bir yıldır farklı zamanlarda nakit girişi yapıyor. Bildirimlerde bu tutarların ileride yapılacak ilk sermaye artırımında mahsup edileceği belirtilmekte. Bu yolla mali yapı desteklenirken ilerleyen süreçte bedelli sermaye artırımı gündeme gelecek. Son üç yıl zarar eden firma, altı aylıkta zararını sürdürdü. Finansal borçları ise %75 azalarak 29,7 milyon TL’ye indi.

YATIRIM FONLARI

MHF fonu geride kalan bir ayda hızlı gerilese de son bir yılda %31 kazandırdı

MT Portföy’ün idaresindeki BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi Fonu (MHF), Nisan 2025’ten bu yana işlem görüyor. Yılın ilk yarısında yükselen bir eğilim sergileyen fon, geçtiğimiz temmuzda 2,48 TL seviyesini test ettikten sonra yönünü aşağı çevirdi. Temmuzda fonun toplam değeri 573,8 milyon TL’ye kadar çıkarken şimdilerde hacmi 47,2 milyon TL düzeyinde bulunuyor. Geçtiğimiz ay nakit çıkışı gözlenen fondan eylülde çıkan tutar 336,8 milyon TL oldu. Temmuzda yatırımcı sayısı 5.183’e kadar çıkarken temmuzda kademeli bir düşüş yaşadı. Eylülün üçüncü haftasına gelindiğinde düşen ivme arttı. Stratejisi, varlıklarını halka arz şirketlerin hissesinde değerlendirmek üzerine kurulu. Şimdilerde portföyün %59,80’ini hisse senedi ve %30,96’sı mevduata tutuyor. Bir yılda %31,14 getiri sağlarken endeksi geçti.

TAHVİL

Tacirler Yatırım, %45,73 bileşik faizle 631,9 milyon lira borçlandı

Tacirler Yatırım, 21.09.2026 tarihinde nitelikli yatırımcılara yönelik finansman bonosu ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 631.900.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %39,50, bileşik faizi ise %45,73 olarak belirlendi. 92 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faizi %9,96 düzeyinde. Bononun itfa tarihi 23.12.2026 olarak açıklandı. 22 Eylül tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %36,55 seviyesinde bulunuyor. Tacirler Yatırım’ın verdiği %39,50 basit faiz oranı, TLREF’in 2,95 puan üzerinde yer alıyor. Belirlenen oran, piyasa koşullarında makul bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli likidite ihtiyacını karşılayacak. Bono, piyasada TRFTCMDA2625 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Çelik Halat son beş ayda inişli çıkışlı dalgalarla birlikte fiyatını yukarı taşıdı

Çelik Halat’ta fonlar satış ağırlıklı işlemlerde bulunuyor. Portföylerindeki miktar %38,54 ile toplamda 159,2 bin lot azalarak 253,9 bine indi. Hisseyi bulunduran fon sayısı iki ile sabit kaldı. SHU 159,2 bin lot ile en fazla satışı yaparken, alım tarafında yer alan olmadı. Çelik Halat için 2026 yılı içinde öneride bulunan herhangi bir kurum gözlenmedi. Hissede en fazla konumlanan Sparta Portföy’e ait SHU fonu olurken, satışlar sonrasında payı 228,87 bin lota geriledi. Atlas Portföy’ün KHJ fonu hareket etmedi.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

PARK ELEKTRİK

Ciner Enerji’nin pay satış bedelinin revizyonuyla 457,9 milyon TL ek gelir sağladı

Park Elektrik, 2022 yılında Park Holding’e sattığı %10 oranındaki Ciner Enerji payıyla ilgili ek tahsilat yaptı. Açıklamada payın satışı tarihinde yargı süreci devam eden davalarının neticesine göre bedelin revize edilebilmesine dair şart olduğunu ve bu çerçevede bedelde yukarı yönlü revizyona gidildiğini belirtti. Devam eden yargı süreçlerinin belirli bir aşamaya gelmesiyle birlikte, Park Holding tarafından şirkete 457,9 milyon TL ek nakit ödemesi yapıldı. Mahkeme sürecinin nihai sonucuna bağlı olarak bu bedelin ilerleyen dönemde tekrar değişebileceğini vurguladı.

SDT UZAY VE SAVUNMA

Ürün çeşitlendirme ve beşeri ilaç pazarına girme amacıyla firmanın %51’ini alıyor

SDT Uzay ve Savunma, yurt içinde iki farklı müşterisiyle savunma sistemleri alanında toplam tutarı 16,8 milyon dolar olan iki sözleşme imzaladı. İhalelerden 14,6 milyon dolarlık kısmının teslimatı 2028-2029 yıllarında, 2,2 milyon dolarlık kısmının teslimatı ise 2027 yılı içerisinde gerçekleştirilecek. Son siparişlerle birlikte yılbaşından bu yana aldığı yeni işlerin toplamı 52,2 milyon doları buldu. Yaklaşık 2,5 milyar TL’ye denk gelen iş bağlantıları firmanın yıllık gelirinin %99,9’u seviyesinde. SDT Uzay, ilk yarıda gelirini %30 artırırken dönem sonunda kâra döndü.

GRAINTURK HOLDİNG

İştirakinde hakim konuma geçerek dikey büyüme zincirini oluşturmaya çalışıyor

Graintürk Holding, %97,5 oranında bağlı ortaklığı Özova Tarım üzerinden Pastanza Gıda’nın %50 hissesini 29,3 milyon TL peşin bedelle satın almak için sözleşme imzaladı. Anlaşma sonucunda Pastanza’daki doğrudan ve dolaylı toplam payı %48,8’den %97,6’ya yükselmiş oldu. Yeni durumla birlikte öncesinde özkaynak yöntemiyle değerlenen iştirak, tam konsolidasyon kapsamına alınacak. İşlem neticesinde, tarımsal ürünlerin tedarikinden işlenmesine ve oradan da katma değerli gıda ürünlerine dönüştürülmesine kadar uzanan aşamada dikey zincirini güçlendirmeyi hedefl iyor.