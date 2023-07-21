6.6 milyar lirayı aştı, halka açılıp, 1.2 milyar liralık yatırım yapacak

İbrahim Bodur, 1957 yılında Çanakkale’nin Çan ilçesinde Türkiye’nin ilk seramik karo üretimini yapmak üzere “Çanakkale Seramik Fabrikaları A.Ş.”nin faaliyetlerini başlatırken düsturunu şöyle ortaya koydu:

- Ticaret bireyleri, sanayi toplumları kalkındırır…

İbrahim Bodur, aynı düsturla sanayi yatırımlarını sürdürdü, 1972 yılında Türkiye’nin ilk yer karosu üreticisi “Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.”yi hayata geçirdi.

Zamanla bu şirketler “Kaleseramik” çatısı altında birleştirildi. İbrahim Bodur, 2007 yılında da grupta ve şirketlerde yönetim kurulu başkanlığı görevlerini kızı Zeynep Bodur Okyay’a bıraktı.

İbrahim Bodur’un “sanayi toplumları kalkındırır” sözü, Kaleseramik’in yol haritasının belirleyici rotası oldu. Şirket, Çanakkale Çan ve Semedeli, Yozgat Yerköy ve Balıkesir Bandırma’da toplam 474 bin metrekarelik kapalı alanda üretim yapar noktaya ulaştı.

Kaleseramik, 56 milyon metrekare üretim kapasitesiyle Türkiye’de 1’inci, Avrupa’da 5’inci, dünyada da 18’inci sıraya yerleşti. İstanbul Sanayi Odası’nın “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2021” araştırmasında da 180’inci sırada yer aldı.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) onayının ardından hisselerinin yüzde 21.25’inin halka arzı için dün ve bugün talep toplayan Kaleseramik’in Genel Müdürü Altuğ Akbaş’la sohbet ettik. Akbaş, önce halka arzla ilgili bilgileri irdeledi:

- Kaleseramik, halka arz programı ile yeni ve önemli bir yolculuğa çıkıyor. Global bir marka olma yolculuğumuzun dönüm noktalarından birini oluşturan bu adım, aynı zamanda büyüme hedefleri için de temel kaynak teşkil ediyor.

Halka arz başvurularına 14 Temmuz 2023’te SPK’dan onay çıktığını bildirdi:

- Şirketimizin yüzde 21.25’lik hissesi halka açılıyor. 1 milyar liralık kayıtlı sermaye tavanı dahilinde çıkarılmış sermayesi 405 milyon 388 bin liradan 514 milyon 778 milyon liraya yükseliyor. 109 milyon 390 bin lira nominal değerli paylar sabit fiyat ile halka arz ediliyor.

Hisse başına 25 liralık halka arz fiyatından 20-21 Temmuz’da talep toplandığını kaydetti:

- Ak Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla gerçekleşen halka arzda talep toplamanın ardından hisselerimiz Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak.

Küresel pazarlarda yaşanan tüm zorluk ve sıkıntılara rağmen 2022’de finansal açıdan başarılı olduklarını vurguladı:

- Katma değeri yüksek satış ve faaliyetlere odaklanarak önemli bir büyüme sağladık. 31 Mart 2022-31 Mart 2023 döneminde net kârımız yüzde 333 arttı, 1 milyar 474 milyon liraya ulaştı.

Aynı dönemde FAVÖK’ün yüzde 104 artışla 810 milyon lira olduğunun altını çizdi:

- Net satışlarımız da yüzde 98’lik artışla 6 milyar 645 milyon lirayı buldu. Bunun yüzde 30’unu yurt dışı satışlarımız oluşturdu. Toplam ihracat gelirimiz 2 milyar 18 milyon lira oldu.

Şirketin bu yılın ilk 3 ayındaki performansına işaret etti:

12.2022 itibariyle 6 milyar 42 milyon lira olan hasılatımız 31.03.2023’te 6 milyar 645 milyon liraya çıktı.

2022 sonu itibariyle 3 milyar 328 milyon lira olan dönen varlıklarımız 31.03.2023’te 4 milyar 277 milyon liraya ulaştı.

Aynı dönemde duran varlıklarımız 1 milyar 826 milyon liradan 2 milyar 203 milyon liraya yükseldi.

Özkaynaklarımız 1 milyar 703 milyon liradan 1 milyar 819 milyon liraya çıktı.

Toplam varlıklarımız 5 milyar 154 milyon liradan 6 milyar 480 milyon liraya ulaştı.

2023’te yapılması planlanan yatırımları paylaştı:

- Bu yıl yurt içinde kapasite artışının yanı sıra modernizasyon, dijitalleşme, enerji tasarrufları, çevre ve iş güvenliği gibi konularda toplam 1 milyar 282 milyon liranın üzerinde yatırım planlıyoruz.

Yatırımlarla ilgili şu detayları verdi:

- Bu yatırımlarımızın 28 milyon lirası Bandırma’daki fabrikamıza, 1 milyar 111 milyon lirası Çan’daki fabrikamıza, 53 milyon lirası İstanbul’a, 64 milyon lirası Semedeli’deki fabrikamıza, 25 milyon lirası da Yozgat’taki fabrikamıza düşünülüyor.

Ardından ekledi:

- Türkiye’de başlattığımız ve halen devam eden yatırımlarımızın toplamı ise 2023 Mart sonu itibariyle 600 milyon lirayı aştı.

Halka arzdan sağlanacak kaynağın yatırımlara ayrılmasını planladıklarını ifade etti:,

- Halka arz gelirimizin yüzde 50’si Slab-Sinterflex yatırımına, yüzde 20’si kredi kapamaya, yüzde 15’i sürdürülebilirlik yatırımlarına, yüzde 6’sı yurt dışı yatırımlarına, yüzde 5’i banyo yatırımlarına, yüzde 4’ü de frit alanlarındaki yatırımlara yönlendirilecek.

Kale Grubu’nda ikinci kuşak, kurucu İbrahim Bodur’un “Ticaret bireyleri, sanayi toplumları kalkındırır” düsturuna güçlü şekilde uyuyor, aynı yoldan yürüyor.

Kaleseramik’in hisselerinin halka arzı da aynı düsturun önemli adımını oluşturuyor…

Kapasite 62.2 milyon metrekareye çıkacak

Kaleseramik Genel Müdürü Altuğ Akbaş, üretim kapasitesi konusundaki 5 yıllık planlarını paylaştı:

- 56 milyon metrekare olan seramik kaplama malzemeleri kapasitemizi 5 yıllık plan sonunda 62.2 milyon metrekareye, 1.14 milyon adet olan vitrifiye kapasitemizi ise 1.21 milyon adete çıkarmayı hedefliyoruz.

Porselen levha yatırımına değindi:

- Ayrıca üst segment konut projelerinde ortaya çıkan ihtiyacı karşılamak üzere porselen levha yatırımının ilk etabını 2023’te devreye alıp, 2024-2025’te de üst segment ürün yatırım ve tedarik çalışmaları planlıyoruz.

Şirketin yarattığı istihdama işaret etti:

- 31 Mart 2023 sonu itibariyle toplan 3 bin 512 kişiye ulaşan istihdamımızda kadın çalışan oranı yüzde 28 düzeyinde bulunuyor.

Yurt dışı satışları 2 milyar lirayı aşıyor

Kaleseramik Genel Müdürü Altuğ Akbaş, şirketin ihracata 1962 yılında başladığını belirtti:

- Bugün ihracatımızı 86 ülkede 300’den fazla müşteri ile devam ettiriyoruz. Yurt dışında 98’i perakendeci, 66’sı distribütör olmak üzere toplam 164 farklı bayi ve muhtelif satış noktası ile faaliyetlerimizi güçlü bir şekilde yürütüyoruz.

Kaleseramik mağazalarının bulunduğu ülkeleri sıraladı:

- Irak’ta 8, Pakistan’da 7, KKTC’de 2, Çin, Libya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde birer münhasır Kaleseramik mağazası ile Kazakistan’da bir proje ofisimiz bulunuyor. Bu yıl Irak, Pakistan, Fas, Suudi Arabistan, Bangladeş ve Kamerun’da yeni mağaza açılışları planlıyoruz.

İhracatın cirodaki payının yüzde 30 olduğunu bildirdi:

- 03.2023 itibariyle ciromuzun 2 milyar 18 milyon liralık bölümü yurt dışı satışlardan oluştu.

Karbon salımı yüzde 42 azalacak

Kaleseramik Genel Müdürü Altuğ Akbaş, Slab-Sinterflex üretim hattı yatırımı üzerinde durdu:

- 27 Mayıs 2022’de Çan’da başlayan yatırımın yüzde 42’si tamamlandı. Önümüzdeki günlerde bir kısmını devreye almayı planladığımız yeni hattın yılda 1.5 milyon metrekare kapasite ile çalışması hedefleniyor.

Yatırımın toplam bedelinin 718.9 milyon lira olacağını kaydetti.

- Yeni hatta 160x320 cm ebatlarında 6-10-20 mm kalınlıklarında ve 80x80 ile 80x160 ebatlarında 10 mm kalınlığında yapılacak üretimin yüzde 70’i ihracata yönelik olacak.

Şu noktanın altını çizdi:

- Bu yeni yatırımımız standart üretime göre yüzde 42 daha az karbon emisyonu salımı ile çalışacak.