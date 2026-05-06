7-24 Nisan: Solucan deliğinin ve dijital Mad Max kıyametinin kapısını açan 17 gün

Bugün 5 Mayıs 2026…

Bir kenara yazın.

“Solucan deliğinin” ve dijital bir “Mad Max kıyametinin kapısı açıldı.

Nükleer savaştan daha tehlikeli bir savaş bu.

Ve bu savaştan korunmamızı sağlayacak bir “yeraltı” sığınağı henüz keşfedilmedi.

Ve bütün bunlar 7-24 Nisan tarihleri arasında, 17 günde meydana geldi.

Size bu 17 günün hikayesini anlatacağım.

Uzun bir yazı olacak.

TikTok çağında kaç insan böyle bir yazıyı sonuna kadar okur tahmin edemiyorum.

Ama sabredip okursanız, bana hak vereceksiniz.

24 NİSAN 2026: SIRADAN BİR GÜNÜN SIRADAN BİR AÇIKLAMASI

Dün sabah güne New York Times’ın bir makalesi ile başladım.

Yazı, Çin’in geliştirdiği “DeepSeek” adlı yapay zeka modeliyle ilgiliydi. Bu yeni model 24 Nisan günü uygulamaya konmuştu.

İlk bakışta “Her gün yüzlercesini gördüğüm ve artık sıkıcı hale gelmeye başlayan AI haberlerinden biri” deyip geçecektim.

Ayrıca Çin yapay zeka modeli “DeepSeek” daha 2024’te uygulamaya açılmıştı…

Doğrusu ChatGPT, Gemini 3 ve Claude gibi modeller varken bir Çin uygulamasını daha indirmeyi pek düşünmemiştim.

DÜN NEW YORK TIMES HABERİNİ OKUYUNCA “BİR DAKİKA” DEDİM

Ancak DeepSeek “V4” adı verilen yeni uygulamasını 24 Nisan günü kullanıma açınca, aradan geçen 12 gün içinde dikkatli gözler dehşet verici bir şeyin farkına vardı.

Neydi farkına varılan şey?

İşte New York Times’ın dünkü yazısında onu okuduk.

O bölümü aynen aktarıyorum:

ANALİSTLER SON 12 GÜNDE ÖYLE BİR ŞEYİN FARKINA VARDI Kİ

“DeepSeek'in küresel teknoloji ortamını gerçekten dönüştürdüğü açıkça görülüyor.

Ancak bu, analistlerin tahmin ettiği şekilde olmadı.

DeepSeek, yapay zeka şirketlerini bilgisayar çiplerini daha verimli kullanmaya zorlamak yerine, bu teknolojinin ayrıntılarını kamuoyuna geniş çapta sunmanın faydalarını ortaya koydu.”

Kapalı bir cümle…

Ne demek bu? Onu da NYT’den aynen aktarıyorum:

AMERİKALILAR KAPALI TUTARKEN ÇİNLİLER KAPIYI ARDINA KADAR AÇTI

“DeepSeek'e kadar, dünyanın en iyi performans gösteren yapay zeka sistemlerinin ayrıntıları büyük ölçüde şirket sırları olarak saklanıyordu. DeepSeek ise bunun aksine, sistemlerinin ayrıntılarını herkesin kullanabileceği ve geliştirebileceği şekilde yayınladı; bu uygulamaya açık kaynak yazılım deniyor. O zamandan beri geçen aylarda, modelleri dünyanın en yaygın kullanılan açık kaynaklı yapay zeka sistemlerinden bazıları haline geldi.

Ve DeepSeek olayı şaşırtıcı bir değişimin başlangıcı oldu. Amerikan şirketleri en iyi modellerini kapalı tutarken, yapay zeka, teknoloji ve bilgi üzerindeki sıkı hükümet kontrolleriyle bilinen Çin'in açıklığı benimsediği bir alan haline geldi.”

ÇOK MASUM BİR CÜMLE AMA DÜNYAYI ÜÇ GÜNDE MAD MAX CEHENNEMİNE ÇEVİREBİLİR

Çok masum ve insana “Ne güzel herkese açmışlar” dedirten bir cümle değil mi…

Hayır, hiç de öyle değil…

Tam aksine dehşet verici bir cümle.

Bu cümlelerde, yaşadığımız gezegeni üç günde “Mad Max” filmlerinde görünen harabeye çevirecek bir gerçek gizli…

Bunu görünce birden hatırladım ve “Bir dakika” dedim.

Neden böyle dediğimi anlatabilmek için biraz geriye döneceğim.

Nisan ayı başına…

Yani “V4’ün” açıklanmasından 6 gün önceye.

18 NİSAN: SAN FRANCISCO JACKSON MEYDANINDA BİR RESTORANDA YENİLEN 181 DOLARLIK YEMEK

18 Nisan 2026 günü dünyanın en ünlü ekonomi gazetesi Financial Times’ın Pazar edisyonunda çok ilginç bir söyleşi yayınlandı.

Bu, o günden bir süre önce San Francisco şehrinin Jackson Square adlı meydanındaki bir restoranda yenilen yemekte konuşulanlarla ilgilidir.

O gün, bölgenin 3 yıldızlı ünlü İtalyan restoranı “Quince’in” hemen yanındaki kardeş restoranı “Cotogna’dayız…”

İKİ KORUMA GÖREVLİSİ ÖNCEDEN MASALARI KONTROL EDİYOR

Dario Amodei

Masa rezervasyonu yaptıran müşterilerini beklerken iki koruma görevlisi gelip güvenlik kontrolü yapıyor.

Bunlar yapay zekanın yeni yükselen yıldızı Anthropic’in güvenlik yetkilileridir.

Patronlarının gelip oturacağı masada güvenlik kontrolü yapmışlardır.

Biraz sonra iki erkek gelip masaya oturuyor.

Bunlardan biri Financial Times gazetesinin “yenilikler editörü” John Thornhill’dir.

Öteki ise Anthropic’in kurucusu Dario Amodei’dir.

John Thornhill’in o gün alacağı bilgiler karşılığında gazetesinin bu yemek için ödediği hesap sadece 181 dolardı.

DARIO AMODEI’NİN İLK CÜMLESİ: “ŞU SÖYLEYECEĞİMİ İLK BENDEN DUYUN”

Editörün en merak ettiği soru en genel konuydu:

“Yapay zeka gelişimi nereye kadar gidecek?”

Yeni teknoloji sihirbazının cevabı şu olur:

“Bir gökkuşağı gökkuşağıdır. Gökkuşağının sınırı, ucu yoktur… Şu an için yavaşlama olduğuna dair hiçbir işaret yok.”

Asıl cümlesi ise arkasından gelir:

“Şunu söyleyen ilk insan ben olacağım: Yapay zeka, yaşadığımız dünyayı tamamen değiştirecek. Ve bizler hâlâ bunu çok hafife alıyoruz…”

Nedir dijital peygamberin dilinin altındaki bakla?

Onu anlamak için de o yemekten 7 gün geriye gideceğiz.

7 Nisan 2026 gününe…

Yani DeepSeek’in “V4” modelinin herkese açılmasından 17 gün önceye…

7 NİSAN 2026: ANTHROPIC’İN YAPTIĞI HERKESİ ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA

San Francisco’daki yemekten önceki hafta, 7 Nisan günü Anthropic herkesi şaşırtan bir açıklama yaptı.

Şirket, “Claude Mythos Preview” olarak adlandırılan büyük dil modelinin en yeni neslini piyasaya sürmeyi ertelediğini duyurdu.

Buraya kadar normal…

Yapay zeka şirketlerinin sık sık yaptığı açıklamalardan biri deyip geçebilirdiniz…

Ancak Anthropic’in açıklamasında çok ilginç bir detay vardı.

Bunu ertesi gün yazdığım yazıda yorumlamıştım.

DEEPSEEK’İN AKSİNE ANTHROPIC YENİ UYGULAMASINI SADECE ŞU 40 ŞİRKETE AÇIYOR

Şirket bu yeni dil modelini sadece 40 şirketin kullanımına açıyordu ve onlarla ortak bir çalışma yapacaklardı.

Bu şirketler arasında şunlar vardı:

Google, Broadcom, Nvidia, Cisco, Palo Alto Networks, Apple, JPMorgan Chase, Amazon ve Microsoft…

Yani bizlerin veya çalıştığımız şirketlerin kullanımına açık değildi.

Niye sadece 40 şirket? Halktan saklanan bir şey mi vardı?

Anthropic bunun nedenini açıklayınca resmen kanım dondu.

“HAYALET MYTHOS” YAZILIMCILARI BİRDEN DEHŞET VERİCİ BİR ŞEYİ GÖRDÜLER

Çünkü Anthropic yazılımcıları, Claude Mythos’u geliştirme sürecinde bir şeyi keşfetmişlerdi.

Bu yeni dil modeli, zekânın yalnızca şu anda mevcut olan herhangi bir modelden daha kolay ve daha karmaşık bir şekilde yazılım kodu yazmakla kalmıyordu.

Aynı zamanda bu yeteneğin bir yan ürünü olarak dünyanın en popüler yazılım sistemlerinin neredeyse hepsinde güvenlik açıklarını çok kolayca bulabiliyordu.

YANİ HEPİMİZİN EN MAHREM VE ZAYIF GİRİŞLERİNİ “SIFIR ZAMANDA” BULUP ÇIKARIYORDU

Yani hepimizin telefonlarına, banka hesaplarına, tapu işlemlerine, her türlü mahrem bilgilerimize, ülkelerin ulusal güvenlik sistemlerine en kolay yoldan nasıl girilebileceğini “zero time’da (sıfır zaman süresinde)” buluyordu.

Düşünün, bu araç kötü aktörlerin eline düşerse nelerle karşılaşabiliriz.

Bu kişiler dünyadaki hemen hemen her büyük yazılım sistemini hackleyebilirler.

Mahremiyetimizi, veri güvenliğimizi sağlayan bütün şirketler bir günde çökertilebilirdi.

Banka hesaplarımız bir saniyede başka yerlere transfer edilebilir, bindiğimiz uçaklar düşürülebilir, cep telefonlarımızdaki en mahrem fotoğraflar bir anda sosyal medyaya düşebilir, askerlerimizin elektronik savaş mekanizması çökertilebilirdi…

40 ŞİRKETE AVANS: AÇIKLARINIZI ÖNCE VE DERHAL KENDİNİZ BULUN

İşte o nedenle şimdi bu 40 şirketle, bu yeni modelin böyle kişilerin eline geçmesini ve kullanımını önleyecek tedbirleri araştıracaklar.

Şimdi geliyorum DeepSeek’in 24 Nisan günü “herkese açılan” yeni uygulamasına.

Evet, bu parasız bir uygulama. Amerikan yapay zeka modellerinin biraz gelişmiş uygulamalarına ayda en az 20-25 dolar ödüyorsunuz.

Ve karşınızda onlar kadar gelişmiş ama herkese açık, bedava bir Çin modeli var.

Yani bu model 24 Nisan gününden beri dünyanın en becerikli ve en kötü niyetli hacker’larının da elinde.

Ancak en kötü haber bu değil.

Asıl dehşet verici haber V4’ün uygulamaya girmesinden 3 gün önce geldi.

21 NİSAN 2026: EN KÖTÜ HABER GELİYOR: “HAYALET MYTHOS HACKER’LARIN ELİNE GEÇTİ”

Dünyanın önde gelen ekonomi haber kanallarından biri olan Bloomberg 21 Nisan 2026 günü şu tüyler ürperten haberi verdi:

Bir: Anthropic’in çok güçlü ve sınırlı erişimli Mythos modeli, yetkisiz bazı kişilerin eline geçti.

İki: Bu kişiler (şimdilik küçük bir grup, private forum/Discord benzeri ortam) modele erişimi yetkisiz şekilde elde etti.

Üç: Grup modele eriştikten sonra düzenli olarak kullanmaya devam etti.

Dört: Şirketin kendi değerlendirmesine göre model çok güçlü siber saldırılar gerçekleştirebilecek kapasitede.

Beş: İyi haber şu ki; şu ana kadar siber saldırı amacıyla kullanıldığına dair kanıt yok.

“İYİ” İLE “KÖTÜ” ARASINDAKİ SOLUCAN DELİĞİ AÇILDI

Bu uzun bilgilerin özeti şu:

Bir yandan Ghost Mythos hırsızları yeni modeli ele geçirdi.

Öte yandan Çin buna benzer çok gelişmiş bir uygulamayı herkese açtı.

Yani uzay-zamanın bükülmesinin içinden geçen “solucan deliğine” benzeyen bir yolun kapısı açıldı.

Interstellar filminde popülerleşen “solucan deliği” basit bir kapı ve delik değil.

Bir ucundan girip ötekinden çıktığınızda bambaşka bir zamanda ve boyutta oluyorsunuz.

Kapının bu tarafı belli, ama öteki tarafında ne var bilmiyoruz.

Belki de hepimizin en mahrem hayatlarının dijital pazarlarda satıldığı, banka hesaplarımızın altüst edildiği, bindiğimiz uçakların düşürüldüğü, trenlerin raylarından çıkarıldığı, baraj kapaklarının ardına kadar açıldığı, yangın söndürme sistemlerinin felç edildiği, felaket anlarında okulların, hastanelerin kapılarının kilitlendiği, kan testlerimizin birbirine karıştırıldığı bir felaket senaryosu bu…

Dijital bir “Mad Max kıyameti…”

DÜNYAYI SARSAN 17 GÜN MİLENYUM KIYAMETİNDEN FARKLI

Dünya 2000 yılına girerken bir “dijital milenyum kıyametinin” kopmasından endişe edilmişti.

Ama korkulan olmadı.

Ne var ki bu defaki korkunun böyle bir ihtimalle alakası yok.

Bir anda bütün dünyada bir dijital kıyametin kopması söz konusu olabilir.

Dünyayı sarsacak bu 17 günün hikayesi işte böyle…

DÜN DEEPSEEK’İ İNDİRDİM VE İLK SORDUĞUM SORU ŞU OLDU

Dün DeepSeek’in uygulamasını indirdim.

Sorduğum ilk soru da şu oldu:

“Çin’de en çok dinlenen şarkıcılar kim ve şarkıları ne?”

İlk 5’i verdi.

Dehşet verici rakamlar var.

Ama en ilgimi çeken şey, bu ilk 5 şarkının adlarının Türkçeleriydi.

Long Youlin adlı şarkıcının, bütün platformlarda toplam 101 milyar kere dinlenmiş şarkısının adı Türkçeye şöyle çevriliyor:

“Ejderhanın Görkemi Çin’de…”

EJDERHANIN GÖRKEMİ ÇİN’DE İSE HAYALET CANAVARINKİ NEREDE

Ejderha tek değil…

Bir de Amerika’daki ejderhanın görkemi ve ağzı var.

Ama ikisinin karşısında bir de “hayalet canavar” var.

Dünyayı altüst edecek dijital haydut çeteleri.

Tıpkı Mad Max’deki vahşileşmiş acımasız sürüler gibi…

Thomas Friedman bu hayalet canavara karşı etkili tek mücadele yolunun Amerika ile Çin’in iş birliğinden geçtiğini söylüyor.

Ben de aynen katılıyorum…