70 milyon dolarlık harcama başlıyor yabancı 3,12 puanlık satışla ön aldı

BIST 30 Endeksi geçtiğimiz haft a %4,65 gerilerken, 29 şirket değer kaybı yaşadı. Yabancı fonlar endeks kapsamındaki 20 hissede pozisyonlarını küçültürken, sadece 10 hissede alım yönlü işlem yaptı. Fiyatların gerilediği bu süreçte en yüksek alımlar Migros ve Türk Telekom’da gözlendi.

Geçtiğimiz hafta BIST 30’daki büyük hisselerin tamamı düşerken Türk Hava Yolları pozitif tarafta kalan tek şirket oldu. Yabancılar Petkim, TR Anadolu Metal ve Sasa başta olmak üzere 20 hissede satış tarafında yer aldı. Bunun yanı sıra Migros’ta 1,19 puan ve Türk Telekom’da 1,05 puanlık alımları dikkat çekti. Satış dalgalarının olduğu dönemlerde kısa vadeli fiyat hareketleri aldatıcı olabiliyor. Düşen piyasada aceleyle satışa geçmek eldeki hissenin yitirilmesi anlamına gelebilir. Satmadan önce şirketlerin büyüme potansiyelini ve nakit gücünü göz önünde bulundurarak hareket etmek fırsat kaybını ortadan kaldıracaktır.

Çıkışlar baskıyı artırdı

Geçtiğimiz hafta yabancı fonlar Petkim’de 3,12 puanlık satışla paylarını %17,42 seviyesine düşürdü. Eylülde 26,80 TL’yi test eden hisse, yeterli gücü bulamayınca aşağı dönerek 18,44 TL’ye kadar geriledi. Master Planı çerçevesinde çalışmalarını yürüten Petkim, 70 milyon dolar harcama yapacağı FEED çalışmasını 2027 sonuna kadar tamamlayacak. Yabancının 3,09 puanlık satışla payını azalttığı TR Anadolu Metal, piyasadaki düşüş dalgasından etkilenen şirketlerden biri oldu. Fiyatı son üç aydır yatayda dalgalı bir seyir izliyor. Şirketin ortaklarından Türk Altın’ın zaman zaman gerçekleştirdiği alımlar dikkat çekiyor. Son olarak 124,20-130 TL aralığından 470 bin lot alarak payını %3,85’e çıkardı.

Düşüşte aldılar

Migros hissesinde yabancılar geçtiğimiz hafta 1,19 puan alım yaparak paylarını %40,53 seviyesine çıkardı. Alımlar hissenin düşüşünün %1,62 ile sınırlı kalmasında etkili oldu. Ancak mayıstan bu yana düşen bir ivmeyle hareket ettiğini göz ardı etmemek gerekiyor. Mayısta en yüksek 727 TL’yi gören hisse, eylülde en düşük 483,50 TL’ye kadar geriledi.

ZEYNEP'E SOR

OPTİMİZASYON MU, MİNİMİZASYON MU?

Optimizasyon; yüksek verim, kalite koruması, sürdürülebilir büyüme, esneklik. Uygulama zorluğu, sürekli denetim, uzmanlık gereksinimi, gecikme riski.

Minimizasyon; nakit akışı, yalın yönetim, kriz savuşturma, maliyet kontrolü. Kalite düşüşü, inovasyon ve müşteri kaybı, motivasyon sorunu, dar vizyon.

Savunma ve teknoloji yatırımlarıyla gelirde 2 milyar TL hedefini dile getiriyor

Link Bilgisayar’ın gelirini büyütecek bir hikayesi var mı? ● Turgay Ayman

Turgay; geçtiğimiz yıl kârını düşüren Link Bilgisayar, bu yılın altı ayında gelirini %9 düşürerek 690,98 milyon TL’ye indirdi. Bununla birlikte dönem kârını %15 artırarak 246 milyon TL’ye çıkardı. Şirket; Aselsan ve Havelsan ile yürüttüğü projeler sayesinde savunma sanayisinin gelirdeki payını %50’ye çıkarmayı amaçlıyor. Ar-Ge kadrosunu 80 kişinin üzerine çıkarırken, yapay zeka ve bulut teknolojileriyle gelir üreten faaliyet alanını çeşitlendiriyor. Katma değerli yeni alanlarla birlikte yıl sonunda cirosunu iki milyar TL’ye taşımayı amaçlıyor.

SGK’ya olan borcunu ödese de zayıf kârlılık şirketin toparlanmasını zorlaştırıyor

SGK borcunu kapatan Ekiz Kimya mali sıkıntısını aştı denebilir mi? ● Hasan Karadağ

Hasan; Ekiz Kimya, temmuzda Vakıfb ank’ın elindeki taşınmazda olan geri alma hakkını 103 milyon liraya sattı. Bankaya yapılan ödemeden kalan 5,4 milyon TL ile SGK borcunu kapatıldı. Kamu borcunun sıfırlanması nakit akışı üzerinde rahatlatıcı bir etki yaratmasını sağlayabilir. Ancak bu gelişme şirketin mali yapısının düzeldiği anlamına gelmez. İlk yarıda satışları %46 daralarak 182,3 milyon TL’ye düşen şirket, 5,7 milyon TL dönem sonu zararı yazdı. Geçtiğimiz yıl da zarar üreten Ekiz’in kalıcı toparlanma için operasyonel kârlılığını artırması şart.

YATIRIM FONLARI

AKE fonu eurobond borçlanma araçlarına yatırarak bir yılda %18 getiri sağladı

Ak Portföy’ün yönetimindeki Eurobond (Amerikan Doları) Borçlanma Araçları Fonu (AKE), geçtiğimiz marttan itibaren gerçekleştirdiği yukarı yönlü eğilimini eylülün ilk haftasına kadar sürdürdü. Son bir ayda ise zayıf bir seyir izliyor. Fonun büyüklüğü marttan bu yana yatayda bezer seviyelerde duruyor. Ekimin ilk haftası toplam büyüklüğü 1 milyar TL düzeyinde bulunuyor. Son bir yılda AKE’den ağırlıklı olarak para çıkışı gözleniyor. Ekimde çıkan tutar 5,6 milyon TL olup yatırımcı sayısı 13.058 düzeyinde bulunuyor, doluluk oranı ise %9,59 seviyesinde. Temel stratejisi, varlıklarını dolar cinsi dış borçlanma araçlarında değerlendirmek üzerine kurulu. Portföyün %65,85’i kamu dış borçlanma araçları ile %24,41’i özel sektör dış borçlanma araçlarından oluşuyor. Yıllık bazda %18,34 getiri ile endeksi geçti.

TAHVİL

Tacirler Yatırım, piyasadan %45,37 bileşik faizle 500 milyon TL borçlandı

Tacirler Yatırım, nitelikli yatırımcılara yönelik 02.10.2026 vade başlangıç tarihli finansman bonosu ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 500.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %39,50, bileşik faizi ise %45,37 olarak belirlendi. 105 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faizi %11,36 düzeyinde. Bononun itfa tarihi 15.01.2027 olarak açıklandı. 2 Ekim tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %36,84 seviyesinde bulunuyor. Tacirler’in verdiği %39,50 basit faiz oranı, TLREF’in 2,66 puan üzerinde yer alıyor. Verilen oran, piyasa koşullarında makul bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli likidite ihtiyacını karşılayacak. Bono, piyasada TRFTCMD12717 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Akfen GMYO eylüldeki sert düşüşün sonrasında gelen alıcılarla toparlandı

Akfen GMYO’da fonlar satış ağırlıklı işlemlerde bulunuyor. Portföylerindeki miktar %5,57 ile toplamda 4 milyon lot azalarak 67,9 milyona indi. Hisseyi bulunduran fon sayısı 21 ile sabit kaldı. HJB fonu 3,28 milyon lot ile en fazla satışı yaparken, GPG fonu 1,55 milyon ile en çok alımı gerçekleştirdi. Akfen hakkında yılı içinde öneride bulunan herhangi bir kurum bulunmuyor. Hissede Hedef Portföy’ün HJB ve HGM fonları satış yaparken paylarını sıfırladı. Fonda konumlanan 21 fonun sadece beşi alıcı tarafta durdu.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ

Üreteceği biyometanın Avrupa’da satışı için Almanya merkezli şirketle anlaştı

Biotrend Enerji, Türkiye’de kuracağı tesislerden elde edeceği biyometan gazının Avrupa’daki potansiyel satışı için Almanya merkezli enerji şirketi Uniper ile niyet mektubu imzaladı. Anlaşma çerçevesinde Biotrend, gazın üretim, denetim ve sertifikasyon süreçlerini yönetecek; Uniper ise alıcı olarak konumlandırılıyor. Bağlayıcı olmamakla birlikte imzalanan ön protokol, şirketin uluslararası pazarlara giriş stratejisinde atılmış kritik bir adım olarak nitelendirilmekte. İş birliğinin kesin sözleşmeye dönüşmesi halinde döviz bazlı hasılat garantisi sağlanacak.

LOKMAN HEKİM

İştirak payını kaynaklarını daha verimli alanlarda değerlendirmek için sattı

Lokman Hekim, bağlı ortaklığı Lokman Hekim Tıp Merkezleri firmasının sermayesindeki %49’luk payı ile ön alım hakkına sahip olduğu %51’lik kısmını toplam 35 milyon TL peşin bedelle sattı. Firma satış gerekçesi olarak, kaynakların daha kârlı alanlara yönlendirilmesi ve operasyonel verimliliğin artırılması olarak açıkladı. Düşük getirili iştiraklerin satılarak nakit girişi sağlanması, mali yapı esnekliği sağlarken stratejik odaklanmaya olanak verebilmekte. Lokman Hekim, yılın ilk yarısında gelirini %11 büyütürken dönem sonu kârını %47 gerileterek 59 milyon TL’ye düşürdü.

KARDEMİR DEMİR ÇELİK

Elektrik ihtiyacını karşılamak için 3,95 milyar liralık GES yatırımına gidiyor

Kardemir ve bağlı ortaklıkları, enerji maliyetlerini düşürmek ve 2053 sıfır emisyon hedefl erine ulaşmak amacıyla toplam 120,5 MWp kurulu güce sahip bir güneş enerjisi santrali projesi başlatıyor. Mülkiyet ve çağrı mektubu süreçleri tamamlanan projeye yaklaşık 3,95 milyar TL yatırım yapılması öngörülüyor. Kardökmak ve Karçel iştiraklerinin de dahil olacağı yatırımların 2028 yılı içerisinde faaliyete geçmesi planlanıyor. Demir çelik gibi yoğun enerji tüketen bir sektörde geçekleştirilecek yatırım, birim maliyetleri ciddi ölçüde aşağı çekerek kârlılığı destekleyecek.