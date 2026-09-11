70 ülkeye 19 bin araç sattı, ihracat zincirine bataryayı da ekledi

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TEMSA CEO’su Evren Güzel ve Kurumsal İletişim Müdürü Ebru Ersan’ın davetiyle sponsorları arasında yer aldıkları A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın İzlanda ile karşılaştığı maçı izlediğimi Reykjavik’teyiz. Evren Güzel, İzlanda’yı 110-73 yendiğimiz karşılaşma sonrası sohbet ederken, Kuzey Avrupa pazarının TEMSA için önemi üzerinde durdu:

- Avrupa’da güçlü bir konumumuz var. Geçen yıl Fransa, Almanya, İngiltere, İrlanda ve Belçika gibi pek çok ülkede satış rekorları kırdık. Fransa’da bugün şehirlerarası otobüs pazarının en büyük 3 oyuncusundan biriyiz. Fransa’daki TEMSA araç parkı 6 bin adedi aşmış durumda.

Avrupa genelinde midi segmentindeki pazar paylarının yüzde 30’un üzerinde olduğunu belirtti:

- Özellikle Kuzey Avrupa, son yıllarda büyümemizin en dikkat çekici olduğu coğrafyalardan biri haline geldi. İzlanda’da gerçekleşen buluşmamızın bizim açımızdan ayrı bir anlam taşımasının nedenlerinden biri de bu.

Avrupa ülkelerinden bazı örnekler vermeyi sürdürdü:

Birleşik Krallık bu büyümeye en büyük katkı veren pazarlardan biri. Hem İngiltere hem de İrlanda’da şehirlerarası otobüs segmentinde pazar payımız yüzde 10’un üzerinde.

Pandemi öncesine kıyasla İsveç, Norveç, Finlandiya, Letonya, Litvanya, Estonya, Birleşik Krallık ve İrlanda’yı kapsayan Kuzey Avrupa bölgesindeki yıllık araç satışlarımızı yaklaşık 3 katına çıkardık.

Avrupa’daki coğrafi ayak izimizi de genişletiyoruz. Sadece 2025 yılında Arnavutluk, Finlandiya, Hırvatistan, Malta, Norveç ve Polonya olmak üzere 6 yeni Avrupa ülkesine giriş yaptık.

Avrupa’daki elektrifikasyon dönüşümünün de TEMSA açısından çok önemli fırsat yarattığının altını çizdi:

- 2026’nın ilk yarısında Avrupa otobüs pazarı yüze 25’in üzerinde büyüdü. Şehir içi otobüs segmentinde büyüme ise yüzde 50 seviyesine ulaştı. Bu dönemde Avrupa’da yeni kaydedilen şehir içi otobüslerin yüzde 60’tan fazlasını elektrikli araçlar oluşturdu.

Avrupa’nın 2030 hedefinin bu oranı yüzde 90 seviyesine çıkarmak olduğunu kaydetti:

- Elektrifikasyon konusunda yaklaşık 20 yıllık deneyimi bulunan TEMSA açısından bu dönüşüm, önümüzdeki dönemin en önemli büyüme fırsatlarından birini oluşturuyor.

TEMSA’nın satışlarının yüzde 70’inin yurt dışı pazarlarda gerçekleştiğine işaret etti:

- Üstelik ihracatımız yalnızca yakın coğrafya ile sınırlı değil. Batı Avrupa, Kuzey Avrupa’nın yanı sıra Kuzey Amerika gibi dünyanın en gelişmiş, rekabetin ve müşteri beklentilerinin son derece yüksek olduğu pazarlarda güçlü bir varlığa sahibiz.

Söz konusu pazarlarda olmalarını değerli bulduğuna vurgu yaptı:

- Çünkü, ABD’de ya da Batı Avrupa’da rekabet sadece fiyatla mümkün değil. Ürününüzün teknolojisi, kalitesi, satış sonrası hizmetleriniz ve organizasyonel yetkinliğiniz aynı anda sınanıyor.

Bugün ABD yollarında 2 bin 500’den fazla TEMSA aracının bulunduğunu irdeledi:

- ABD için özel ürünler geliştiriyoruz. Google, Tesla ve Meta gibi dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinin Silikon Vadisi’ndeki personel taşımalarında TEMSA araçlarının tercih edilmesi bizim için ayrıca gurur verici.

ABD’deki müşterilerin çok talepkar olduğunu bildirdi:

- Operasyonel beklentiler çok yüksek. Satış sonrası hizmetten ürün performansına kadar her konuda sürekli kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Bu da sizi daha güçlü şirket haline getiriyor.

Dünyanın 70 ülkesine 19 binden fazla araç ihraç ettiklerini vurguladı:

- TEMSA araçları bugüne kadar farklı coğrafyalarda 10 milyar kilometrenin üzerinde yol yaptı. Yani, dünyanın çevresini 250 bin kez turlayacak kadar mesafe katetti. Bu veriler, TEMSA’nın ülkemiz sanayi üretimi ve ihracatındaki önemini ortaya koyuyor.

Evren Güzel, Reykjavik’teki sohbette TEMSA’nın otobüs dışı ilk ihracatını da anlattı:

- TEMSA’da geliştirdiğimiz 50 yüksek voltajlı lityum iyon batarya ve 10 güç dağıtım ünitesini Çekya’ya ihraç ettik. Yaklaşık 5 MWh büyüklüğündeki bu teslimat, bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz en yüksek hacimli batarya sistemi sevkiyatı oldu.

Batarya ihracatının TEMSA açısından önemi üzerinde durdu:

- Bu ihracat, TEMSA’nın dönüşüm yolculuğunda stratejik bir eşik. TEMSA artık yalnızca otobüs değil, Türkiye’de geliştirdiği teknolojiyi de ihraç edebilen bir şirket.

Şirketin geleceğine dönük şu mesajı verdi:

- TEMSA’yı sadece daha fazla otobüs üreten şirket olarak değil, mühendislik gücünü, elektrifikasyon yetkinliğini ve teknoloji birikimini mobilitenin farklı alanlarına taşıyan, daha yüksek katma değer üreten, teknoloji ve mobilite şirketi olarak konumlandırmak istiyoruz.

TEMSA, 2019 yılında finansal sıkıntılar nedeniyle üretimi durdurup konkordato ilan etmişti. 2024 yılında yeniden yapılandırma sürecinden çıkan TEMSA, Çekyalı PPF Group ve Sabancı Holding ortaklığıyla çıktığı yolculukta aynı yıl rekorlara imza attı.

İhracatı 2025 yılında 316 milyon dolar olan TEMSA, Çekya’ya batarya ihracatıyla çıtayı çok daha yukarı taşıdı…

26 bininci otobüs bu ay hattan inecek

TEMSA CEO’su Evren Güzel, geçen yılı kârlılık, üretim ve satış performansı bakımından son derece güçlü kapattıklarını belirtti:

- TEMSA tarihinde birçok alanda rekorlara imza attığımız bir yıl oldu. Bu yıla girerken öncelikli hedefimiz yakaladığımız büyüme hikayesini sağlıklı ve sürdürülebilir biçimde devam ettirmek, hatta üzerine yenilerini eklemek oldu.

Şimdi bu yolculukta yeni ve sembolik bir kilometre taşına daha ulaştıklarını bildirdi:

- Bu ay TEMSA’nın 26 bininci otobüsünü banttan indireceğiz. Üstelik 26 bininci otobüsümüzün elektrikli bir araç olması, bu başarıyı bizim için daha da anlamlı kılıyor.

TEMSA’nın yola çıkışının 1968’e uzandığını anımsattı:

- Bir tarafta güçlü sanayi mirasımız, diğer tarafta elektrifikasyon ve teknoloji üzerine kurduğumuz yeni bir gelecek var. 26 bininci aracımız aslında bu iki dünyayı bir araya getiriyor.

Bunları oldukça zor bir küresel konjonktürde gerçekleştirdiklerini vurguladı:

- Bu yılın kolay geçmeyeceğini zaten öngörüyorduk. Bugün geldiğimiz noktada küresel korumacı politikalar, jeopolitik gerilimler, ticaret yollarındaki kırılganlıklar, finansmana erişim ve maliyet baskıları ay anda iş dünyasının gündeminde.

Artık doğrusal bir büyüme yaşanmadığını kaydetti:

- Bu nedenle bugünün şartlarında şirketlerin yetkinliklerinden biri gerçeklik ve adaptasyon kabiliyeti. Stratejiniz net olacak ama o stratejiye giden yolda esnek olacaksınız. Yeni bir fırsat çıktığında kaynaklarınızı hızla harekete geçireceksiniz.

Türkiye’deki konumumuz güçlenmeye devam ediyor

TEMSA CEO’su Evren Güzel, uluslararası pazarlardaki büyümeyi sürdürürken Türkiye’deki konumlarını da güçlendirmeyi sürdürdüklerini vurguladı:

- Türkiye’de otobüs ve midibüs pazarı güçlü bir dönemden geçiyor. Otobüste 2016’dan, midibüste 2018’den buyana gördüğümüz en yüksek pazar seviyeleri söz konusu.

Bu yılın ilk yarısında Türkiye otobüs pazarının yüzde 21, midibüs pazarının da yüzde 25 büyüdüğünü kaydetti:

- Büyüme şehirlerarası otobüste yüzde 18, şehir içi segmentte de yüzde 11 oldu. Biz de büyüyen bu pazarda payımızı yüzde 17’den 20’ye çıkardık. Midi segmentinde pazardaki payımız 5 puan arttı ve yüzde 26’ya çıktı.

Şehirlerarası otobüs segmentinde de yüzde 18’lik pazar paylarını koruduklarının altını çizdi:

- Uluslararası pazarlarda ne kadar büyürsek büyüyelim, Türkiye pazarındaki gücümüzü ve müşterilerimizle kurduğumuz bağı korumak, stratejimizin temel unsurlarından biri olmaya devam edecek.

Finansal ve ticari performanslarını geliştirirken yerlilik oranlarını da yukarı taşımayı sürdürdüklerine işaret etti:

- Geçen yıl sonunda Türkiye’ye sunduğumuz ürünlerdeki yüzde 68 seviyesinde olan yerlilik oranımız, Temmuz 2026 itibariyle yüzde 73’ün üzerine çıktı. Araçlarımızda modele bağlı olarak yüzde 65-77 arasında değişen oranlarda yerlilik oranlarına ulaşıyoruz.

İzlanda’da deplasmanda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, ulaşım

Sporun yarattığı mücadele ruhu ve dayanışma bizim için daha önemli

TEMSA CEO’su Evren Güzel, farklı spor branşlarına verdikleri destekle ilgili şu mesajı verdi:

- Biz TEMSA’nın sporla ilişkisini tek bir takım ya da tek bir branş üzerinden tanımlamıyoruz. Bizim için önemli olan sporun yarattığı ortak heyecan, mücadele kültürü, dayanışma ve birliktelik duygusu.

Destek verdikleri takımlara işaret etti:

- Bu anlayışla A Milli Erkek ve Kadın Basketbol Takımlarımızın yanı sıra Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün futbol, basketbol, voleybol ve hentbol takımlarının, Vakıfbank Spor Kulübü’nün ve Adana Demirspor’un karayolu ulaşım sponsorluğunu üstleniyoruz.