7,5 milyar lira ciroya ulaştı, müşterisi olduğu İdaş’ı 30 yıl sonra satın aldı

Ülkemizin ilk yatak markalarından biri olan İdaş’ı 2016 yılında satın alıp üretim ve perakende yatırımları yapan Salteks Grubu’nun üçüncü kuşak temsilcilerinden İdaş CEO’su Salih Şişman ile sohbet ediyoruz. İşleri kuran ve geliştiren önceki kuşağın temsilcilerini şöyle anlatıyor: “Neredeyse bir asır önce, Trabzon’dan İstanbul’a gelen 3 kardeş, yay ve tokmakla pamuğu kabartıp yastık doldurarak başlamışlar. Şimdi İstanbul ve Bozüyük’teki fabrikalarımızda 650 çalışanımız var, bayilerde de ortalama 4 kişilik istihdam söz konusu. Aile büyüklerimizin zanaatkârlıktan, sanayiciliğe ilk adımları 1960’larda Tofaş’a araç minderleri üretimiyle olmuş. Eyüp’te ‘Şişman Kardeşler’ adı altında imalat yapan o şirket 1980’de Küçükköy’de ‘Şiteks’ olarak faaliyetine devam etmiş. 1986’da ise ailede içinde ayrılıklar yaşamış. Babam ayrılıp Salteks’i kurdu. Yatak sanayisine dönük yan ürünler ürettiği için de ilk faturasını İdaş’a kesmiş. İdaş bizim büyümemizi sağlayan en önemli müşterimiz olmuş. 2016’da da İdaş’ı almak bize kısmet oldu. İdaş’ı aldığımızda bir yerlerde birkaç tabelası olan ama çok bilinen bir markaydı. Üretim tesisi durmuş ve ciddi yatırım ihtiyacı vardı. Şimdi ise çok iyi noktalara getirdik, fabrikaya büyük yatırımlar yapıp çok güçlü bir üretim tesisine dönüştürdük ve satış noktası sayımız da 600’e yakın. İdaş’ın cirosu 2,5 milyar lira olabilir. Yatakta çok iddialı duruma geldi ve şimdi mobilya sektörüne girmeyi de planlıyoruz. Ancak daima kontrollü büyüme stratejisiyle hareket ediyoruz.”

Müştak amcanın desteği unutulmaz

Salih Şişman, İdaş’ı satın alma hikayesini anlatırken, eski sanayicilerin dayanışma geleneğini güzel bir örnekle hatırlattı: “Salteks 1989’da büyük yangın geçirdiğinde sıfırdan başlamak durumunda kaldı. O dönem İdaş’ın kurucusu Müştak Hilmi İşler, Sarteks’in yeniden ayağa kalkması için babama ne kadar süreye ihtiyacı olduğunu sormuş. Babam ‘bir ay lazım’ deyince de Müştak amca başka bir şirketten ürün tedarik etmek yerine kendi fabrikasındaki üretimini de bir ay durdurup bize sipariş vermiş. Yıllar sonra da İdaş üretimini durdurmak zorunda kalıyor ve satılma kararı alınıyor. 2016’da, Salteks Türkiye’nin mobilya ve yatak sanayisinin en büyük ham madde tedarikçisi konumundaydı ve biz de bu güzel markayı satın almayı uygun bulduk. Aldıktan sonra yaklaşık 15 milyon dolarlık yatırım yaptık. Tesisleri baştan sona yeniledik.”

Günde 1.200 yatak üretiyoruz

İdaş’ın günde ortalama 1.200 adet yatak, 900 döşemeli ürün ve 2 bin beyaz tekstil üretimi yapabildiğini ve yatak sektöründe pazar payını hızla yükselttiğini anlatan Salih Şişman, inovatif teknolojileri kullandıklarını söylüyor. Şişman, şu bilgileri aktarıyor: “Kolajen etkili kumaşlar, radyasyonu nötralize eden yataklar hatta ağrı kesici özellikli ürünler geliştirdik. 24 ülkeye ihracat yapıyoruz ve ciromuzun yüzde 11’ini ihracattan sağlıyoruz. Kısa vadede bu oranı yüzde 15’e, ülke sayısını da 50’ye yükseltmeyi hedefliyoruz. Yeni yılda ABD’ye paketlenmiş ‘roll-pack’ sistemli ürünlerle gireceğiz. Önce internet satışlarıyla ardından New York, New Jersey ve Florida eyaletlerde fiziksel mağazalarla büyümek istiyoruz. Türkiye’de yatak endüstrisinin 3 milyar dolarlık bir hacme sahip olduğu tahmin ediliyor. Yıllık yaklaşık 8 milyon adetlik üretim söz konusu ama 11 milyon adetlik kapasite var."