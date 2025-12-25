7566 sayılı kanunun vergi ve sigorta ile ilgili düzenlemeleri

23.10.2025 tarihli EKONOMİ gazetesinde yayınlanan yazımızda açıklanan Torba Yasa Teklifi, Meclis’te kabul edilmiş ve 7566 sayılı Kanun olarak 19 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Yasada yer alan düzenlemelerden vergi ile ilgili olanlar ve sigorta primlerine yönelik önemli olabilecekler şöyle özetlenebilir:

Vergi İle İlgili Önemli Düzenlemeler:

- Kiraya verilen konutların alımı sırasında kullanılan kredilerin faizlerinin kira gelirinden indirilebilmesi imkanına son verilmektedir.

Gerçek kişilerce mal ve hakların kiraya verilmesinden elde edilen gelirlerin beyanında gerçek gider usulünün seçilmesi durumunda, belgelendirmek koşuluyla, mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara sarf olunan borçların faizleri gider olarak indirilebilmektedir. Yapılan değişiklikle, konutların kiraya verilmesinden elde edilen gelirlerden bu borç faizlerinin indirilmesine son verilmektedir. Bu hüküm 2025 yılı gelir ve kazançlarına uygulanmak üzere, Yasanın yayımı tarihinde (19 Aralık 20205 tarihinde) yürürlüğe girmiştir. Öte yandan, diğer mal ve hakların kiraya verilmesinde ise, bu hak devam etmektedir.

- Dördüncü geçici vergi dönemi beyanı yeniden getirilmiştir.

Bilindiği üzere; 2022 yılına ilişkin olarak verilen beyannamelerden başlamak üzere 4. Döneme ilişkin geçici vergi beyanı verilmesi kaldırılmıştı. Ancak, yapılan değişiklikle, 4. Geçici vergi döneminde de beyan verilmesi yeniden getirilmiştir. Bu düzenleme 2025 yılı gelir ve kazançlarına da uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir. Dolayısıyla, 2025 yılının 12 aylık dönemi için (son çeyrek dönemde) de geçici vergi beyanı yapılacak olup, 14 Şubat 2026 günü sonuna kadar ( bugün hafta sonu tatiline rastladığından 16 Şubat 2026 günü sonuna kadar) bu beyanname verilecektir.

- Bazı serbest fonlar için elde tutma süresine bağlı tevkifat istisnasına son verilmektedir.

GVK’nın geçici 67. maddesi hükmü uyarınca, sürekli olarak portföyünün en az %51'i Borsa İstanbulda işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonlarının bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma paylarının elden çıkarılmasında tevkifat uygulanmamakta ve bu katılma paylarından elde edilen gelirler için beyanname de verilmemektedir.

Yapılan düzenleme ile sürekli olarak portföyünün en az %51’i Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerinden oluşan fonlardan;

katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılabilen,

Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS)'nda işlem görmeyen ve

fon portföyüne alınacak varlık ve işlemlere ilişkin herhangi bir oransal sınırlamaya tabi olmayanlar için bir yıllık elde tutma süresine bağlı tevkifat istisnası 19 Aralık 2025 tarihinden itibaren kaldırılmıştır. Kanımızca, 19 Aralık 2025 tarihinden önce alınmış katılma payları için tevkifat istisnası devam etmelidir.

Bu özelliklere sahip olanlar dışında kalan, sürekli olarak portföyünün en az %51’i Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerinden oluşan fonların katılma payı sahipleri ise öteden beri olduğu üzere söz konusu istisnadan yararlanmaya devam edecektir.

- Gayrimenkul tapu harcının eksik ödendiğinin tespiti halinde uygulanacak vergi ziyaı cezası artırılmaktadır.

Harçlar Kanunundaki düzenleme uyarınca, gayrimenkullerin devir ve iktisaplarında emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, mükelleflerce beyan edilen alım satım bedeli üzerinden tapu harcı hesaplanmaktadır. Beyan edilen alım satım bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının tespiti halinde, aradaki farka ilişkin tapu harcı %25 nispetinde vergi ziyaı cezasıyla alınmaktaydı.

Yapılan düzenlemeyle, gerçek alım satım bedelinin beyan edilmesini sağlamak ve caydırıcı olmak amacıyla, bu cezanın bir kat olarak alınması öngörülmüştür. Bu düzenleme Yasanın yayımlandığı 19 Aralık 2025 tarihinden itibaren yapılacak tapu işlemlerinde geçerli olacaktır.

- Sıfır araçların ilk tescili ile ikinci el araçların satışına ilişkin işlemlerde noter harcı nisbi oranda alınacaktır.

1 Ocak 2026 tarihinden itibaren, Noterde yapılan sıfır araçların ilk tescili işlemlerinden ve tescil edilmiş araçların (ikinci el araçların) satış ve devrine ilişkin işlemlerden, satış ve devir bedeli üzerinden, belirlenen asgari maktu harçtan (1.000 TL’den) az olmamak üzere binde 2 oranında nispi noter harcı alınacaktır. Ancak, tescil edilmiş araçların ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi bulunanlara yapılan satış ve devirlerinde bu harç alınmayacaktır.

- Bazı mesleklere ilişkin yetki belgelerinden alınacak maktu harç tutarları her yıl alınacaktır.

Yapılan düzenleme uyarınca;

- Ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları ile ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşlarına ait ruhsatnameler,

- Kuyumculuk yetki belgeleri,

- İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgeleri,

- Taşınmaz ticareti yetki belgeleri,

- Veteriner hekim muayenehane ve poliklinikleri ile hayvan hastanelerine verilen ruhsatlar,

- Kıymetli maden rafinerileri, kıymetli madenler aracı kurumları ve kıymetli madenler aracı kuruluşları faaliyet izin belgeleri,

- Ticari havayolu ve genel havacılık işletme ruhsatları

üzerinden yıllık maktu harç alınacaktır.

Keza, sadece ruhsat alımında harca tabi

- Hususi hastaneleri ve laboratuvarları açmak için düzenlenen ruhsatnameler ile

- Turizm müessesesi işletme belgelerine

ilişkin harçların da yıllık olarak alınması öngörülmektedir.

Bu düzenleme 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecektir.

- Emlak vergisinde üst sınır getirilmiştir.

Yapılan düzenleme uyarınca; 2025 yılında 2026 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri dikkate alınarak Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine göre 2026 yılı için hesaplanan bina ve arazi vergi değerleri, 2025 yılına ait vergi değerlerinin iki kat fazlasını geçemeyecektir.

Sosyal Sigorta İle İlgili Önemli Düzenlemeler:

Anılan Yasa Teklifinde sosyal güvenlik sisteminin aktüeryal dengesine katkıda bulunmak amacını taşıdığı ifade edilen aşağıdaki düzenlemeler de yer almaktadır:

- İmalat dışı sektörlerde faaliyet gösteren işverenlere yönelik sağlanan 5510 sayılı dört puanlık prim indirimi uygulamasında değişiklik yapılarak 2 puana indirilmiştir.

- Prime esas kazanç tavanı asgari ücretin 7,5 katından 9 katma çıkarılmıştır.

- Emeklilik prim oranı işveren hissesi 1 puan artırılmıştır.

- Gelir ve aylık bağlanmış olanlarda prim borçlarının gelir ve aylıklarından kesilmesi sağlanmıştır.

- Doğum hariç borçlanma prim oranı %32'den %45'e çıkarılmıştır.

- BAĞKUR primlerinin ödenmemesi nedeniyle durdurulan sigortalılık sürelerinin ihya prim oranı %45 olarak belirlenmiştir.

- Genç girişimcilere bir yıl süreyle sağlanan prim desteğine son verilmiştir.

Yukarıda açıklanan yasal düzenlemeler, özellikle işverenler açısından ilave yükler getirmekte olup, zaten uzunca bir süredir maliyetlerde yaşadıkları yüksekliklere rağmen gerek iç talepte gerekse ihracatta yaşanan talepteki daralmalar ve yüksek borçlanma maliyetleri nedenleriyle zor dorumda bulunan işletmeler ve işverenleri daha da zorlayacaktır.

Keza, 4. geçici vergi beyanının tekrar getirilmesi, incelemelerin ve izah isteklerinin yoğunluğunda yaşadıkları iş yükleriyle yeterince bunalan muhasebe ve mali müşavir çalışanlarını daha da zorlayacaktır. 4. Geçici vergi beyanı tekrar getirilince, bu beyanın ardından gelir ve kurumlar vergisi beyanlarının da verilecek olmasındaki iş yükleri göz önünde bulundurularak, en azından 1. Geçici vergi beyanının kaldırılması yoluna gidilmelidir.