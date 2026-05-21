77 milyarlık rekorlar aranıyor ilk çeyrek bilançolar zor diyor

Borsada 25 şirketin son üç yıllık esas faaliyet kârı 8,2 milyar TL ile 77,1 milyar TL arasında değişen ortalamalarda. Havacılık sektörünün mevsimselliğinden kaynaklanan dönemsel daralma bir kenara bırakıldığında, asıl çarpıcı hikaye sanayi dışı şirketlerde gözlendi.

Kimi yatırımcı geçmiş üç yılda milyarlarca lira esas faaliyet kârı üreten şirketlerin bu ivmeyi her ekonomik koşulda aralıksız sürdüreceğine inanma eğilimindedir. Oysaki havacılığın dönemsel etkilerini elediğimizde, üç yıllık ortalaması 41,9 milyar TL olan Ford Otosan’ın ilk çeyrekte 4,4 milyar TL seviyesinde kalması veya Türk Traktör’ün esas faaliyetlerinde eksiye savrulması, iç talepteki yavaşlamanın firmaları frenlediğini gösteriyor. Diğer tarafta ise Enerjisa ve Turkcell gibi ilk çeyrekte 10 milyar TL barajını aşarak ana işinden para kazanmaya devam eden yapılar dikkat çekiyor.

Yıllık ortalamasına en yakınlar

Son üç yılın esas faaliyet kâr ortalaması 12,95 milyar TL olan Tera Yatırım Menkul Değerler, yüksek performansını sürdürüyor. 2026’nın ilk çeyreğinde de güçlü şekilde artırarak 9,7 milyar TL’ye çıkardı. Tutar yıllık ortalamasına yaklaşan bir düzeyde. İvmenin korunması yıl sonunda da güçlü bir artış yaşanacağını işaret ediyor. Hissenin fiyatı ise nisanda sert düştü.

Emlak Konut GYO’nun esas faaliyet kâr ortalaması 10,29 milyar TL seviyesinde oluşurken, ilk çeyrekte tutar 5,15 milyar TL düzeyinde bulunuyor. Aynı ivmeyi sürdürmesi halinde yılın ikinci çeyreğinde yıllık ortalamasını geçmesi mümkün olacak. Fiyatı ise Temmuz 2025’ten bu yana arada yukarı atakları olsa da yatayda dalgalı seyrediyor.

Ortalaması en yüksek olan

Tüpraş, son iki yılda esas faaliyet kârını düşürse de 47,4 milyar TL ortalama ile listeye giren şirketler içinde en yüksek ortalamaya sahip. Açıkladığı 11,66 milyar TL üç aylık esas faaliyet kârı önceki yılın aynı dönemine göre artışa işaret ediyor. Ancak mevcut performansı aynı ivmeyle yıla uyarladığımızda ortalamanın altında kalma ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyor.

ZEYNEP’E SOR

SABİT ORAN MI, KUR FARKI MI?

Sabit oran; öngörülebilirlik, risk kalkanı, sakinlik, düzenli nakit, düşüşte avantaj. Enflasyon riski, fırsat kaçırma, faiz artış tuzağı, sınırlılık.

Kur farkı; değer koruma, alım gücü, pasif büyüme, kriz kalkanı, telafi imkanı. Yanılsama, masraf yükü, politik risk, fırsat kaybı, atıl durum.

GES yatırımı operasyonel gücünü artıracak önemli bir girişim olsa da tek başına yetmez

Vakko’nun GES’i devreye alması halinde zarardan kurtulması mümkün olacak mı? ● Tuna Eken

Tuna, Vakko ilk çeyrekte 91,2 milyon TL zarar açıkladı. Uşak’ta hayata geçirilecek GES projesinin şirketi bu zarardan tek başına kurtarmasını beklemek eksik okuma olur. Ancak bu hamle kârlılığı destekleyecek güçlü bir operasyonel iyileşme adımı olduğu da göz ardı edilmemeli. Finansallara bakıldığında Vakko’nun ana işinden zarar etmediği, aksine FAVÖK’ü %64 artarak 504,5 milyon TL’ye çıktığı, esas faaliyetlerinden भी zarardan kâra döndüğü gözleniyor. Dönem sonunda zarara çeviren ise vergi kalemi. GES devreye girdiğinde ise %6 artan brüt kârı güçlenecek.

Miami girişimiyle hem dövizli değer artışı hem de gayrimenkul geliştirmeyi hedefliyor

Akfen İnşaat’ın Miami’deki yatırımdan ne gibi bir kazanç beklediğini öğrenebilir miyim? ● Tunç Yıldız

Tunç, Akfen İnşaat’ın Miami’de 14,5 milyon dolara aldığı arsalardan temel beklentisi, salt bir arsa spekülasyonunun ötesinde olduğu söylenebilir. Firma, esas itibariyle burada konut ve iş yeri geliştirme stratejisiyle hareket etmeyi hedefliyor. Halka arz gelirlerinin kullanılarak ABD’de bir şirket kurulması, bu hamlenin pasif varlık alımından ziyade, döviz bazlı gelir yaratacak aktif bir gayrimenkul projesinin ilk adımı olduğunu gösteriyor. Dolar cinsi varlıkların bilançoya eklenmesi kur riskine karşı bilançoda ayrıca bir avantaj sağlayacaktır.

YATIRIM FONLARI

THD fonu değer yatırımı stratejisiyle %46 yükselirken endekse paralel çıktı

Trive Portföy’ün yönettiği Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (THD), geçtiğimiz yıl yatay bir seyir izledi. Yılbaşından itibaren yukarı yönelimi daha belirgin gözlendi. Yükseliş atakları geri çekilmelerle birlikte yaşansa da yılbaşından bu yana %28,8’lik bir çıkışı söz konusu. Fonun hacmi aralıktan bu yana inişli çıkışlı seyir izliyor. Büyüklüğü mayısta 9,6 milyon TL düzeyinde ve önceki aya göre artış söz konusu. THD’nin yatırımcı sayısı aynı seviyelerde olup fazla bir değişim söz konusu değil. Mayıs itibarıyla 211 yatırımcısı bulunuyor. İçsel değerinden daha düşük piyasa fiyatına sahip şirketleri tespit ederek değer yatırımı perspektifiyle hareket ediyor. Portföyünün ağırlığını Aselsan, Migros, İş C, Tofaş ve THY oluşturuyor. Son bir yılda %45,6 getiri sağarken %50,7 yükselen BIST 100’ün gerisinde kaldı.

TAHVİL

Korteks Mensucat, piyasadan %61,57 bileşik faizle 422 million lira borçlandı

Korteks Mensucat, nitelikli yatırımcılara yönelik 14.05.2026 vade başlangıç tarihli tahvil ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 422.020.000 TL olan tahvilin yıllık basit faizi %49, bileşik faizi %61,57 olarak belirlendi. 385 gün vadeli tahvil, ayda bir kupon ödemeli olup toplamda 12 kupon ödemesi yapılacak. Tahvilin vade tarihi 03.06.2027 olarak açıklandı. 14 Mayıs itibarıyla TLREF %39,99 seviyesinde bulunuyor. Buna göre Korteks’in verdiği %49 basit faiz, TLREF’in yaklaşık 9,01 puan üzerinde yer alıyor. Tahvil, piyasa koşullarıyla karşılaştırıldığında yatırımcı için uygun bir alternatif olarak değerlendirilmeli. İhraç, şirketin uzun vadeli finansmanını karşılamasını sağlarken, piyasada TRSKORT62714 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

BMS BİRLEŞİK METAL

Maliyetli yeni hat kurmak yerine iyileştirmelerle tüm zamanların zirvesine çıktı

BMS Birleşik Metal, galvanizli tel üretiminde nisan ayında 6.224 tona ulaşarak tarihinin en yüksek aylık üretim seviyesini kaydettiğini duyurdu. Şirket, yeni bir hat yatırımı yapmadan, sadece mühendislik iyileştirmeleri ve tel çekme makinesi takviyeleriyle üretim hacmini başarılı şekilde artırdığını belirtmekte. Sanayi firmalarında karlılığı artırmanın en etkili yolu mevcut varlıkların verimliliğini maksimize etmektir. BMS Metal, üretimi artırmak için maliyetli yeni bir galvaniz hattı kurmak yerine mevcut makineleri iyileştirmesi kâr potansiyelini artırmış oldu.

SEĞMEN KARDEŞLER GIDA

Hakim ortaklar paylarını sattı. Hisse devri için Rekabet Kurumunun onayı bekleniyor

Firmanın hakim ortakları Seğmen ailesi, sermayede sahip oldukları %74,85 payı toplamda 82,4 milyon dolara Altun Gıda, GMS Yatırım ve Ümit Gümüş’e devretmek üzere anlaşmaya vardı. Hisse devri için gerekli kurumlardan onay bekleniyor. Öte yandan şirket kurumsal satış ağını genişletirken, Migros ve bir başka zincir marketle ulusal çaptaki mağazalarda ürün satışı için anlaşmaya vardı. Firma ayrıca, üç farklı lokasyonda toplam 290 dönüm alanda organik çilek ekimi yaparken, gerçekleşecek üretimin tamamını ihracata yönelik değerlendirecek. Bu işten 3,6 milyon euro gelir bekliyor.

BAHADIR KİMYA

Yatırım teşvik belgesinde limiti yükseltti. Toplam teşvik tutarı 279 milyona çıktı

Bahadır Kimya, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan aldığı yatırım teşvik belgesindeki tutarı 29,4 milyon TL artırarak toplamda 278,7 milyon TL’ye yükseltti. Belge kapsamında şirketin vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği ve KDV istisnası avantajlarından faydalanmaya devam edeceği belirtildi. Şirket gerçekleştirdiği işlemle birlikte, yatırımlarındaki güncel maliyet artışlarını devletin sunduğu teşviklerle yeniden güvence altına alma yoluna gitti. Yatırımların devam ettiği süreçlerde kapasite güncellemeleri veya ek maliyetler ortaya çıkabilmekte.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Vestel Beyaz Eşya marttan bu yana tabanda geziniyor. Fonların satışı öne çıkıyor

Vestel Beyaz Eşya’da fonlar satış ağırlıklı işlemler yapıyor. Portföylerindeki miktar %27,44 ile toplamda 759 bin lot azalarak 2,01 milyona indi. Hisseyi bulunduran fon sayısı 9 iken sayı 6’ya geriledi. GTM fonu 741,9 bin lot ile en fazla satışı yaparken, BIY fonu 9,7 bin lot ile en çok alımı gerçekleştirdi. Hisse hakkında bugüne kadar 4 aracı kurum öneride bulunurken model portföyüne alan bulunmuyor. En yüksek hedef fiyat önerisini İş Yatırım 15,17 TL ile verdi. En düşük beklenti 9,50 TL ile Deniz Yatırım’dan geldi.