8 aracı kurum alım onayı verdi yüzde 70 getiri hayali tutar mı?

En az 8 aracı kurumun “al” önerisinde bulunduğu 21 şirket, yüksek getiri potansiyeliyle dikkat çekiyor. Ford Otosan %88 ve Logo %70 getiri beklentisiyle öne çıkarken, bu hedefl erin her halde gerçekleşeceğini düşünmenin en büyük yanılgı olacağı unutulmamalı.

Aracı kurumların hazırladığı parlak raporları gören kimi yatırımcı o hissenin her koşulda yükseleceğini düşünebilir. En fazla öneride bulunulan Migros veya Garanti Bankası için çizilen getiri potansiyelleri okunduğunda, arabanın gaz pedalına sonuna kadar basıldığı ve bu hisselerin hiç durmadan çıkacağına inanılabilir. Kuşkusuz kurumların geniş ittifakı önemlidir. Bununla birlikte işaret edilen fiyatlar kimi zaman geleceği satın alan yanılsamaları barındırabilmekte. Kağıt üzerindeki hedef fiyatların cazibesi olsa da her halükarda bunun garantisinin olmadığı göz ardı edilmemeli.

Üç hissede firesiz “al” önerildi

MLP Sağlık hissesinde 10 aracık kurumun tamamının “al” onayı vermesi aracı kurumların bu hissede ittifak ettiğini işaret ediyor. Ortalama getiri önerisi %65,9 seviyesinde bulunuyor. Şirket mayıs ayında Ankara Ümitköy’de 185 yataklı bir hastaneyi kiraladığını açıklarken, 18 ay içerisinde faaliyete geçirecek. Firma, aynı sürede Budapeşte’deki hastanesini kapattı. Şok Marketler için dokuz aracı kurumun hepsi “al” tavsiyesinde bulunurken ortalama getiri beklentisi %55,7 düzeyinde bulunuyor. Şirket yılın ilk çeyreğinde gelirini %7 büyütürken dönem sonunda zararını artırarak 735,7 milyon TL’ye çıkardı. Sekiz aracı kurumun tamamının “al” önerisinde bulunduğu Logo Yazılım için beklenti ortalaması %70’i işaret ediyor.

En fazla aracı kurumun önerdiği

Aracı kurum raporlarında en fazla öneri 21 kurum ile Migros hissesine yönelik oldu. Söz konusu kurumlardan 20’si “al” tavsiyesinde bulunurken biri “tut” dedi. Ortalama beklenti %47 çıkış yönünde. Yılbaşından bu yana yatayda dalgalı hareket eden hisse, zayıf bir seyir izliyor. Üç aylık dönemde gelirini %6 büyütürken dönem sonu kârı %24 arttı.

ZEYNEP'E SOR

POZİSYON AÇMA MI, POZİSYON KAPAMA MI?

Pozisyon açma; fırsat, strateji, trend ortaklığı, çeşitlendirmesi, verimlilik. Risk, işlem maliyeti, zamanlama hatası, stres, likidite kaybı.

Pozisyon kapama; realizasyon, zarar kesme, nakit gücü, rahatlık, disiplin. Ralli kaçırma, yeniden giriş zorluğu, fırsat maliyeti, işlem masrafı.

Gana ve Somali’ye yaptığı sembolik ihracat pazarlarda alan açılımı sağlayacak

Akhan Un’un Gana’ya yaptığı satışı nasıl değerlendiriyorsunuz? ● İsmail Fişekçi

İsmail, Akhan Un’un yakın zamanda Somali ve Gana’ya iki ayrı sevkiyatı oldu. Şirket, haziranda Gana’ya 34.320 dolarlık makarna ihracatında bulunurken, mayıs ayında da Somali’ye de 459 bin dolarlık makarna ihracatı yaptı. Şirketin küresel pazarlara açılım yönlü bir hedefi olduğu anlaşılıyor. Firmanın üç aylık cirosunun 2,57 milyar TL olduğu nazara alındığında tutarların sembolik düzeyde kaldığı söylenebilir. Bu itibarla ihracat tutarları düşük seviyede olsa da yöneldiği pazarlarda açılım gerçekleştirebildiği ölçüde büyümesi mümkün olabilecek.

Coca-Cola gerekli taahhütleri verince rekabet soruşturmasında dosya kapandı

Rekabet Kurulu’nun incelemesinde Coca Cola ne taahhüdü verdi? ● Mustafa Topal

Mustafa; Rekabet Kurulu, Coca-Cola İçecek’in iştiraki Coca Cola Dağıtım hakkında rekabet kurallarını ihlal şüphesiyle yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Şirket, idari para cezası riskini ortadan kaldırmak için Kurul’a bazı ticari uygulamalarını düzelteceğine dair taahhütler verdi. Kurulun verilen teklifi kabul etmesi, firmanın pazardaki endişeleri gidereceğini onayladığı anlamına geliyor. Bu çerçevede soruşturma, şirketin iştirakine hiçbir mali ceza kesilmeden uzlaşmayla kapandı. Detayları paylaşılmayan bu taahhütlere uyulması gerekiyor.

YATIRIM FONLARI

FS6 fonu mutlak getiri hedefiyle yatırımcısına bir yılda %64 kazanç sağladı

One Portföy’ün idare ettiği İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon (FS6), Ekim 2024’ten bu yana işlem görüyor. İlk aylardaki düşüşün ardından Mart 2025’ten itibaren yönünü yukarı çevirdi. Bu yılın da ilk beş ayı zayıf bir seyir izlese de yükseliş eğilimini koruduğu gözleniyor. Fonun büyüklüğü martta 276,5 milyon TL’ye çıksa da sonrasında hızla geriledi. Şimdilerde de 77,3 milyon liralık hacme sahip. Nisan ile haziran döneminde para çıkışı gözlenirken temmuzda 10,7 milyon TL nakit girişi yaşandı. FS6’nın temel stratejisi, istatistiksel arbitraj metotlarıyla yatırım sınırlarına tabi olmaksızın farklı varlık sınıfl arına yatırım yapmaya dayanıyor. Portföyünün %47,5’i yatırım fonları ve %328,9’u hisse senedinden oluşuyor. Mutlak getiri arayan yatırımcıya hitap ediyor. Son bir yılda %63,8 kazandırdı.

TAHVİL

KT Sukuk Varlık, %51,83 bileşik getiriyle kira sertifikası ihraç etti

KT Sukuk Varlık, 27.07.2026 günü kira sertifikası ihraç etti. Toplam tutarı 200.000.000 TL olan kira sertifikasının, yıllık basit getirisi %45, bileşik getirisi ise %51,83 düzeyinde. Tek kupon ödemeli kira sertifikası 129 gün vadeli ve ödeme tarihi 04.12.2026 olarak belirlendi. Kupona isabet eden getiri oranı %15,90 olacak. 28 Temmuz tarihli Türk Lirası Gecelik Katılım Referans Getiri Oranı (TLREFK) %38,46 seviyesinde bulunuyor. Fon kullanıcısı Sukkar Şeker olan kira sertifikasının yıllık %45 basit getirisi, TLREFK’nın 6,54 puan üzerinde yer alıyor. Verilen getiri, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Kira sertifikası piyasada TRDKTSKA2630 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Tatlıpınar Enerji’de arada tepki alımları görülse de düşüş eğilimi sürüyor

Tatlıpınar Enerji’de fonlar satış ağırlıklı işlemlerde bulunuyor. Portföylerindeki miktar %6,31 ile toplamda 8,81 milyon lot azalarak 130,78 milyona indi. Hisseyi bulunduran fon sayısı ise 8’den 9’a yükseldi. PBR fonu 7,87 milyon lot ile en fazla satışı yaparken, GNS fonu 149 bin lot ile en çok alımı gerçekleştirdi. Hisse için bugüne kadar 3 aracı kurum öneride bulunurken model portföyüne alan kurum bulunmuyor. En yüksek öneriyi İnfo Yatırım 23,80 TL ile verdi. En düşük öneri 19,04 TL ile Halk Yatırım’dan geldi.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ALVES KABLO

Nihai ürün satışına ilave olarak ara mamul satışına da giderek gelirini büyütecek

Alves Kablo, yurt içinde faaliyet gösteren bir kablo üreticisi ile yıl sonuna kadar geçerli olan toplam 500 ton 8 mm elektrolitik bakır filmaşin satışına ilişkin anlaşmaya vardı. Sözleşme bedelinin baz LME bakır fiyatının ton bazında 13.750 dolar olması esas alınarak KDV hariç 7,2 milyon dolar (yaklaşık 338,3 milyon TL) olarak belirlendi. Şirket, yarı mamul emtia satışları üzerinden de operasyonel gelirlerini destekleyen yeni bir ticari adıma yönelmiş oldu. Hammadde işleme kapasitesini nihai ürünle sınırlandırmak yerine, ara mamulleri de satışa konu etmesi geliri artırır.

KAFEİN YAZILIM

İçinde yer aldığı yapay zeka projesi Eureka’dan uluslararası kalite etiketi aldı

Kafein Yazılım, uluslararası konsorsiyum ortağı olarak yer aldığı TRACA (Otonom Robotik Uygulamalar için Güvenilir Ajan Tabanlı Yapay Zekâ Destekli Haberleşme) projesinin, Ar- Ge iş birliği ağı Eureka’nın Celtic-Next kümesi tarafından yürütülen uluslararası değerlendirme sürecini tamamlayarak Tam Etiket (Full Label) almaya hak kazandığını duyurdu. Proje beş farklı ülkeden 17 kurumun katılımıyla yürütülecek. Firma, sistem analizi, yazılım geliştirme ve yapay zeka tabanlı çözüm bileşenlerinin entegrasyonu aşamalarında görev alırken yetkinliğini ispatlamış oldu.

ATP YAZILIM

Çin'deki bağlı ortaklığı, Burger King operasyonlarında yeni bir anlaşmaya vardı

ATP Yazılım’ın Çindeki %51 bağlı ortaklığı Tradesoft ile Burger King (BKC) arasında teknoloji operasyonlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin bir Mutabakat Zaptı imzalandı. Anlaşma kapsamında BKC’nin restoranlarında kullandığı Zenia yazılım lisansları 2 yıl uzatılacak. Operasyonel faaliyetler ve özel yazılımlar ise destek hizmetleriyle birlikte BKC’nin bünyesine aktarılacak. BKC gerçekleştirilecek geçiş ve lisans süreçleri için toplam 12 milyon dolar ile 31 milyon Çin yuanı ödeme yapacak. İştirak, yüksek tahsilatlı stratejik bir yazılım devrine imza atmış oldu.