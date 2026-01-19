8 fonla 12 milyar liraya buldu, yaban mersini çiftliği ‘dünyanın en akıllısı’ odu

LETVEN Capital Genel Müdürü Kamil Kılıç, bu yılın ilk günlerinde ekibini topladı, birçok sektör ve vatandaşlar için “çok zor bir yıl” olan 2025’i kendileri açısından değerlendirdi:

- Letven Capital olarak 8 adet Girişim Sermayesi Fonu (GSF) ile toplam büyüklüğümüz 12 milyar liraya ulaştı.

Altınay Savunma Teknolojileri’nin geçen yıl halka açıldığını irdeledi:

- Altınay Savunma Teknolojileri’nin halka arzı sırasında ilk “exit”imizi (yatırımdan çıkış) yapmış olduk. Yüzde 12’lik payımıza 1.6 milyar lira aldık. O fonumuza yatırım yapanlara paylarını verdik.

Hemen ardından yeni yatırımlar aldıklarını düşündü:

- 1 milyar liraya yakın yatırım topladık. Kısacası 2025 yılı bizim açımızdan başarılı geçti. Hem başarılı çıkış yaptık, hem de yeni yatırım için fon topladık.

Küçük bir grup meslektaşımla birlikte Letven Capital Genel Müdürü Kamil Kılıç’la buluştuk, girişim sermayesi fonlarını, Letven Capital’i ve yatırım yaptıkları şirketleri konuştuk.

Kamil Kılıç, ağırlıklı olarak bireysel emeklilik fonlarıyla çalıştıklarını belirtti:

- Girişim sermayesi fonlarının 25 milyar liralık kısmı bireysel emeklilik fonlarından oluşuyor. Bunun yüzde 28’i Letven Capital’in portföyünde. 10’dan fazla bireysel emeklilik şirketi yatırımcılarımız arasında yer alıyor.

Şu noktanın altını çizdi:

- Bugün geldiğimiz noktada, dünyada girişim sermayesi fonları artık sadece gelir getirici bir enstrüman değil. Bizim hedefimiz, girişim sermayesi fonlarını varlığa dönüştürmek. Bu fonları iş modellerinin içine entegre etmemiz gerekiyor.

Yatırımlarında yenilikçi teknolojiler, sürdürülebilirliği esas alan ve Türkiye’nin geleceğine katkı sunacak potansiyel sektör ve şirketlere öncelik verdiklerini kaydetti:

- Bunlardan biri olan ağırlıklı finans sektörüne yönelik çalışan yazılım ve bilişim şirketi “Linktera” önemli büyüklüğe ulaştı. 2022 yılında yatırım yaptığımız şirketi halka arza hazırlıyoruz.

Altınay Robot Teknolojileri’ne işaret etti:

- “Milres Girişim Sermayesi Fonu” aracılığıyla yatırım yaptığımız Altınay Robot Teknolojileri’ni uluslararası fonlar ile Avrupa’ya taşımayı hedefliyoruz. Görüştüğümüz fonlar var. 40-50 milyon Euro “Seri D” diyebileceğimiz bir yatırım almayı amaçlıyoruz.

Tarımın portföylerindeki en önemli sektörler arasında yer aldığını vurguladı:

- Dünyada “süper gıda ürünleri” arasında yer alan blueberry (yaban mersini) üretiminde ülkemizdeki potansiyeli harekete geçirmek üzere Alova Farm’a yatırım yaptık.

Alova Tarım’da yaban mersini bahçelerine yatırıma 4 yıl önce girdiklerini aktardı:

- 5 bin ağaçla başladık, 175 bin ağaca ulaştık. 225 dönümde topraksız tarım yapıyoruz. Türkiye, dünyada 8 ay yaban mersini üretilebilen tek ülke. Edirne’den Artvin’e uzanan bölge bu meyve için çok uygun koşullara sahip.

Alova Farm’da stratejik bir model kurduklarının altını çizdi:

- ABD’li “Fall Creek” adlı fide üreticisi ile işbirliği yaptık. 5-7 kilo gibi yüksek verimi olan fidelerle üretime devam ediyoruz. 2025’te 150 ton ürün aldık. 2028 yılına kadar yıllık 1000 tona çıkacağız. Paketlemede de North Bay ile işbirliğine gittik.

Türkiye’nin dünya yaban mersini üretiminde ve pazarında yüzde 10’luk paya ulaşmasını hedeflediklerini bildirdi:

- Ülkemizin yaban mersini üretiminde dünyada ilk 10’a girmesini hedefliyoruz. Yaban mersini kilo başına 9-13 Euro’ya alıcı buluyor. Bu iş için bir joint venture (ortak girişim) şirketi kurmak üzere harekete geçtik. Yılbaşından önce imzayı attık. Bir paketleme tesisi kuruyoruz.

Alova Farm’ın 3 yılda 20 kat büyüdüğünü paylaştı:

- Bu, bizim tarım, gıda ve teknoloji alanlarına yaptığımız yatırımın doğru bir zemine oturduğunu gösteriyor. Türkiye’nin yüksek teknoloji ve inovasyonu tarıma entegre ederek 200 milyar dolarlık bir agro ekonomiye ulaşabileceğine inanıyoruz.

Tarım teknolojilerine yaptıkları yatırımla fark yarattıkları iddiasını ortaya koydu:

- Verimliliği ve kaliteyi artıran yapay zeka destekli sistemleri bahçeye entegre ettik. Bu kapsamda yatırımcısı olduğumuz üç önemli start-up’la “Agromini”, “Robio” ve “Bridgesoft”la çalışıyoruz.

Ardından ekledi:

- Bu çalışmalar sayesinde North Bay, “Alova”yı “Dünyanın en akıllı çiftliği” olarak tanımladı…

Kamil Kılıç’ın öncülüğünde kurulan Letven Capital, kısa sürede 12 milyar liralık fon büyüklüğüne ulaşmakla kalmadı, girişim sermayesi fonuyla girdiği tarımda teknolojiyle fark yaratarak öne çıktı…

Fidedeki tomurcuklar sayılıyor, her tane 30 açıdan görüntüleniyor

LETVEN Capital Genel Müdürü Kamil Kılıç, Altınay ile birlikte tarıma dönük teknoloji şirketi “Robio”yu kurduklarını belirtti:

- Sahada robotlar ve drone’lar aracılığıyla veri toplanıyor. Örneğin, görüntü işleme teknolojisiyle fidelerin tomurcukları tek tek satılıyor. 100 dönümlük alanda milyarlarca veri analiz edilebiliyor.

“Yaban Mersini”nden bu teknolojinin kullanımını örnekledi:

- Ürün toplandıktan sonra 50 farklı faktöre göre kalite analizi yapılıyor. “Yaban mersini” makineye döküldükten sonra her bir tanesi saniyeler içinde 30 farklı açıdan görüntüleniyor. 14 farklı kalite sınıfına ayrılabiliyor.

“Agromini”ye değindi:

- “Agromini” ile yapay zeka destekli bir sulama sistemi kurduk. Bitkinin ihtiyacına göre suyu optimize ediyor. Sulama, bitkinin gerçek zamanlı ihtiyacına göre yönetiliyor.

Tarım teknolojilerinde global ivmeyi yakalamanın şart olduğunu vurguladı:

- Çift yönlü bir strateji geliştirdik. Türkiye’deki tarım teknolojilerini Avrupa’ya, Avrupa’daki ileri çözümleri de Türkiye’ye taşıyabileceğimiz bir işbirliği hazırlığı içindeyiz.

“Bridgesoft”a işaret etti:

- Geliştirdikleri teknoloji sayesinde gübre ve tarım ilacı kullanımı yüzde 70’e kadar azalabiliyor.

Elektrikli motosiklette yüzde 95 yerliliğe ulaştı

LETVEN Capital Genel Müdürü Kamil Kılıç, Temmuz 2024’te kurdukları “Actio Mobilite Teknolojileri A.Ş.”ye dikkat çekti:

- Türkiye’de Çin menşeli elektrikli motosikletlerin ciddi hakimiyeti var. Biz de bu alanda yerli alternatif üretme kararı aldık. Yüzde 95 yerlilik oranına sahip elektrikli motosikleti tamamlamak üzereyiz.

Motosikletin batarya sistemini Altınay Teknoloji Grubu’nun üstlendiğini bildirdi:

- Güç elektriği tarafında ise Devinno ile çalıştık. Projeye 4.5 milyon Euro yatırdık. Ford Otosan’ın yatırım şirketi “Driventure”, Altınay Elektromobilite ve Devinno iş ortaklığında faaliyet gösteriyor. “Riki” adlı sepetli motosiklet ilk yıl 3 bin 500 adet üretilecek.