8 hisse defter altı biri üçte bir fiyata

BIST Metal Eşya Endeksi, Ağustos 2023’ten bu yana geçici atakları olsa da yatay hareket ediyor. Endeks kapsamında 43 hisse yer alırken bunlardan 8’i defter değerinin altında. Bir hisse 0,28 ile en düşük seviyede bulunuyor.

Bir şirketin PD/DD oranının düşük olması, piyasanın özkaynak değerinin altında fiyatladığı anlamına gelir ve genellikle iskontolu algılanır. Ancak bu durum her zaman fırsat anlamına gelmez. Bazen bu durum düşük çarpan, piyasadaki risk algısı ya da şirket özelindeki sorunların yansımasının işareti olabilir. Metal Eşya Endeksi, iki yılı aşkın süredir ara ara yukarı hareketlenmeleri olsa da yatay bir seyri izliyor. Sektörde 43 firma bulunurken bunlardan 8’i defter değerinin altında işlem görüyor. En düşük hissenin PD/ DD oranı 0,28.

Değerinin üçte biri

Vestel, 0,28 ile en düşük PD/DD oranına sahip. Geçtiğimiz yıl satışını düşürürken zarara döndü. 2025 altı aylık faaliyet döneminde de gelirdeki düşüş sürdü. Dönem sonunda zarar artarak 12,6 milyar TL’ye çıktı. Olumsuz tablo satıcılı bir piyasaya yol açıyor. Mayıs 2024’te en yüksek 107,30 TL olan fiyat, şimdilerde 32,46 TL bölgesinde bulunuyor. PD/DD oranı en düşük ikinci firma 0,4 ile Vestel Beyaz Eşya. Geçtiğimiz yıl hem gelirini hem de kârını ciddi oranda düşürmüştü. Bu yılın ilk yarısında satıştaki düşüşe ilave dönem sonunda 2,9 milyar TL zarar yazdı. TÜRKBESD verilerine göre ağustosta beyaz eşyada toplam satışlar %7 geriledi. Sektördeki daralmanın sürmesi şirketi olumsuz etkileyecektir.

Aşırı fiyatlananlar

Bosch Fren, 45,56 ile en yüksek PD/DD oranına sahip. Hisse, Şubat 2024’te en yüksek 347,84 TL’ye kadar çıktıktan sonra geriledi. Şimdilerde 161 TL bölgesinde. Düşüşe rağmen oran hâlâ çok yüksek. Bunda sığ piyasaya sahip olmasının etkisi var.

ZEYNEP'E SORUN

BORÇ MU, ÖZKAYNAK MI?

Borç; Sahipliğin korunması, vergi avantajı, kaldıraç etkisi, zamanlama, esneklik. Geri ödeme yükü, finansal risk, kredi kısıtı, faiz riski, ifl as tehlikesi. Özkaynak; geri ödeme olmaması, güçlü bilanço, risk paylaşımı, uzun vadeli, yatırımcı güveni. Seyreltme, kontrol kaybı, maliyet, getiri baskısı, prosedür.

İştirakine ortak alarak hem fi nansal gücünü hem de üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor

Graintürk Holding neden Tera’ya iştirakinden pay verdi? / Rıdvan Yörük

Rıdvan, iştiraklerde yapılan kısmi pay satışları genellikle iki amaca hizmet eder. Birincisi, doğrudan nakit girişiyle büyüme yatırımlarını finanse etmek; ikincisi, güçlü bir sektörel ortakla sinerji yaratmak. Graintürk Holding, iştiraki Özova Tarım’a Tera Yatırım Holding’i ortak ederek hem finansal gücünü hem de üretim kapasitesini artırmayı hedefl iyor. Tera Grubu’nun 15 milyon dolar sermaye katkısıyla Özova Tarım’ın sermayesinin %10’unu alması, zeytinyağı üretimi ve seracılıkta iki grubun uzmanlıklarını birleştirmesine imkân verecek. Graintürk’ün açıklamaları ortaklığın finansaldan ziyade stratejik niteliğini öne çıkarıyor.

ABD’deki proje için 567 milyon dolara anlaştı. Bilançoya etkisi önümüzdeki yıl görülecek

Borusan Boru’nun ABD’ye yaptığı satışın etkisi dokuz aylıkta görülür mü? / Aytaç Tiryaki

Aytaç, alınan işlerin mali tablolara yansıması, teslimatın tamamlanması ve gelirin tahsil edilmesi ile gündeme gelir. Büyük ölçekli sözleşmeler genellikle belli bir zaman dilimine yayılır ve teslimatlar yapıldıkça muhasebeleştirme gündeme gelir. Borusan Boru’nun ABD’de Eiger Express Projesi için yaptığı 567 milyon dolarlık satış anlaşması, dokuz aylık bilançosuna yansımasını beklememeli. Sözleşmede, üretim ve teslimatların 2026 yılı boyunca yapılması planlanıyor. Bu da anlaşmanın 2025 mali tablolarına değil, 2026 gelirlerine katkı sağlayacağı anlamına geliyor. Bu itibarla satış, kısa vadede bilanço görünümünü etkilemeyecek.

YATIRIM FONLARI

AFT fonu, altı ayda %73 getiriyle ilk ikide yer aldı

Ak Portföy’ün yönettiği Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu (AFT), istikrarlı artan değeriyle 23,1 milyar TL’ye ulaştı. Kategorisinde en büyük fon. Ekimde 5,1 milyar TL nakit girişiyle dikkat çekiyor. Portföyün %97,40’ı yabancı hisse ve %2,60’ı para piyasası araçlarından oluşuyor. Yatırımcı sayısı 155.887’ye çıkarken tüm fonlar içinde en geniş tabana yayılan üçüncü fon konumunda. Doluluk oranı %28,48, pazar payı %14,50 ile küresel teknoloji şirketlerine yönelen yatırımcıların bu hisseye öncelik verdiği anlaşılıyor. AFT, yüksek riskli fakat büyüme odaklı yatırımcı profiline hitap ediyor. Son altı ayda %73,42 getiri ile yabancı hisselerde ikinci sırada. Birincinin getirisi %81,17. Yıllık %2,90 yönetim ücreti ile ortalamanın üzerinde. Gruptaki 12 fonun ücreti %2,00 ile %3,25 arası değişiyor.

TAHVİL

Çağdaş Faktoring, TLREF+%3,25’ten 200 milyon TL borçlandı

Çağdaş Faktoring, nitelikli yatırımcılara yönelik olarak 22.10.2025 başlangıç tarihli bono ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 200.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%3,25 olarak belirlendi. 364 gün vadeli bono, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak ve toplamda 4 kupon ödemesi yapılacak. Bononun vade tarihi 21.10.2026 olarak açıklandı.

TLREF+%3,25 YILLIK FAİZ

21 Ekim itibarıyla Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %40,26 seviyesinde bulunuyor. Çağdaş Faktoring’in verdiği %3,25 ek getiri, yatırımcıya değişken faizli kazanç sağlıyor. Bono, piyasa koşullarıyla karşılaştırıldığında yatırımcı için makul bir alternatif olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansmanını karşılamasını sağlarken, piyasada TRFCGDFE2625 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

DOĞAN BURDA DERGİ

Ünvanı ve borsa kodu değişti. Şirketin teknoloji odaklı içerikleri daha fazla görünür olacak

Doğan Burda Dergi, geçtiğimiz eylülde gerçekleştirdiği olağanüstü genel kurulda ünvanını “Big Medya Teknoloji A.Ş.” olarak değiştirdi. Ünvan değişikliği ticaret sicile tescil edilerek ilan edildi. Şirket ayrıca DOBUR olan borsa kodunun da yeni isme uygun şekilde 3 Kasım’dan geçerli olmak üzere “BIGTK” olarak güncellendi. Türkiye’nin önemli dergi yayıncılığı şirketlerinden biri olan Doğan Burda, son dönemde dijitalleşme, teknoloji ve çoklu içerik üretimi alanlarında faaliyetlerini çeşitlendirmişti. Ünvan değişikliği, bu dönüşümün kurumsal kimliğe de yansıtılması anlamına geliyor. Firma, “Big Medya” markası altında, geleneksel dergi yayımcılığına devam ederken dijital projeler ve teknoloji odaklı içeriklerin daha görünür hale gelmesi yönünde bir yaklaşımı söz konusu.

EGE GÜBRE

Limandaki kapasiteyi artırıyor. Dört adet vincin kurulumu tamamlandı. Gelirini büyütecek

Ege Gübre, limancılık alanındaki kapasite artışı hedefi doğrultusunda siparişini verdiği toplam 16,3 milyon dolar tutarındaki 1 adet STS liman vinci ve 3 adet saha istif vincinin kurulumunu tamamladı. Ağustos ayında iskeleye ulaşan ekipmanlar, ön kabul süreçlerinin ardından tam kapasiteyle operasyona alındı. Bu yatırımla birlikte liman hizmetlerinde işlem hacmi ve verimliliğin artması bekleniyor. STS (Ship-to-Shore) vinçler genellikle büyük konteyner gemilerinin yükleme boşaltma işlemlerinde kullanılıyor. Yatırımın tamamlanması, şirketin sadece gübre üretimi değil, liman hizmetlerinden elde ettiği gelirleri de artırma yönündeki adımını güçlendiriyor. Bu tür liman yatırımları özellikle dış ticarete açık sektörlerde lojistik avantajla rekabet gücünü destekliyor.

EKSUN GIDA

Yatırım Teşvik Belgesi aldı. Rüzgar enerjisi yatırımında vergi ve yatırım katkı desteği alacak

Eksun Gıda, lisanssız elektrik üretimi kapsamında planladığı 11.900 kW kapasiteli «EKSUN-2 RES için 439,1 milyon TL tutarında Yatırım Teşvik Belgesi aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayıyla düzenlenen belge, %60 vergi indirimi, %30 yatırım katkı oranı, KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti gibi avantajlar sağlıyor. Belgenin geçerlilik süresi 2028’e kadar devam edecek. Yatırım, şirketin enerji maliyetlerini azaltma ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlama hedefl eriyle uyumlu olduğu görülüyor. Teşvik kapsamında alınacak destekler, yatırımın geri dönüş süresini kısaltarak projeyi daha cazip hale getiriyor. Rüzgar enerjisine yönelik bu girişim, Eksun Gıda’nın üretim altyapısını daha rekabetçi hale getirme çabasının bir parçası olarak değerlendirilmeli.