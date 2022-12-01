"80 liradan hisse satışını özel emirle yaptık"

21 KASIM 2022 Pazartesi günü “Nasıl Bir EKONOMİ” gazetemizin yayın hayatına başlamasıyla birlikte Yazı İşleri Müdürümüz Handan Sema Ceylan, iş dünyasına ziyaretler planlamaya başladı.

Bu çerçevede Sasa Polyester’in bağlı olduğu Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu’ndan da randevu aldı.

Hakan Güldağ ve Handan Sema Ceylan ile birlikte öğlenden sonraİbrahim Erdemoğlu’nu ziyarete gittik. Ziyaretimizin amacı, yeni gazete projemizi anlatmaktı.

Nitekim sohbet de önce yeni gazetemiz üzerine yoğunlaştı. Ardından gazeteci olarak ulaştığı piyasa değeriyle Türkiye gündemine oturan Sasa Polyester’le ilgili sorular sorup, yanıtlarını almaya çalıştık. BizimErdemoğlu ile sohbete gittiğimizi bilen Şeref Oğuz da sorular gönderdi.

Erdemoğlu ile sohbetimiz 2 saat dolayında sürdü. Sasa Polyester’le ilgili sorularımıza ülkemizde ve dünyada da pek rastlanmayan açık yüreklilikle yanıt verdi.

Bir şirketin çoğunluk hissedarından ilk kez şu cümleyi duymuş olduk:

- Şirketimizin ulaştığı piyasa değeri beni rahatsız ediyor.

Erdemoğlu, daha da ileri gitti, şu mesajı verdi:

- 80 lira iken sattığımdan beri “Sasa hissesinin fiyatı çok yüksek, alınmaz” diyorum.

Gazeteye döndüğümüzde saat 17.00 olmuş, 29 Kasım 2022 tarihli gazetemiz baskıya gönderilmek üzere hemen hemen hazır hale gelmişti.

Ziyareti birlikte gerçekleştirdiğimiz Hakan Güldağ ve Handan Sema Ceylan, Erdemoğlu ile görüşmenin içeriğini benim köşemde değerlendirmemi istedi.

Kısacası gazetemizin dünkü sayısında manşet olan yazımın içeriği böyle oluştu. Dün sabahın erken saatlerinde yazıyı ekonomim.com adlı internet sitemizde, “nbekonomi” sosyal medya hesaplarımızda okuyan Sasa Polyester yatırımcıları farklı yorumlar yaptı. Bana ve gazetemize sert eleştiriler yöneltti.

Söz konusu yatırımcılardan bazıları görüşmenin yapıldığı tarihle ilgili spekülatif mesajlar paylaştı:

- Erdemoğlu ile görüşme 16 Kasım 2022’de yapılmış, neden bekletip 30 Kasım’da yayınladılar?

Görüşmeyi 16 Kasım’da yaptığımızı kim nereden, nasıl, ne amaçla uydurdu bilemiyorum. Kaldı ki, gazetecilikte özel haberleri, yazıları bekletmek söz konusu olabiliyor. Yalnız, Sasa Polyester’le ilgili bilgileri 14 gün bekletmemiz de söz konusu olamazdı.

Bazı mesajlarda şu soru ve şüphe dile getirildi:

- Sasa Polyester, 1 Aralık 2022’de MSCI’ye girecek. Bu yazı neden bir gün öncesine denk getirildi?

Mesajlardaki “MSCI” ibaresini ilk aşamada anlayamadım. Genel Yayın Koordinatörümüz Talip Aktaş, “MSCI”nin ne demek olduğunu anımsattı:

- Morgan Stanley Country Index (MSCI).

Ardından ekledi:

- Sasa Polyester, 1 Aralık 2022’de MSCI’de yer almaya başlayacak 3 şirket arasında bulunuyor.

Konuyu iyi bilen bir okurumuzdan da mail yoluyla şu mesaj geldi:

- Sasa Polyester, 80 liradan hisse satışı yapmadı. “Paya dönüştürülebilir tahvil” ihracından kaynaklı talep eden yabancı yatırımcılara istedikleri lotlar verildi. Yazınızda hisse çok yükseldiği için satış yapıldığı anlamı çıkıyor.

Bu konuda Sasa Polyester Sanayi A.Ş.’nin “Yatırımcı İlişkileri Bölümü”dün yazım yayınlandıktan sonra şu açıklamayı gönderdi:

- Yazınızda İbrahim Erdemoğlu’na atfen, “Borsa İstanbul’da satış yaptık” ifadesi var. Söz konusu satış teknik olarak kurumsal yatırımcılara özel emirle gerçekleşen bir işlemdir. Normal seansta gerçekleşmemiştir.

İbrahim Erdemoğlu, sohbet sırasında bu teknik ayrıntıyı atlamış olmalı ki, sözkonusu detayı bize aktarmadı. Sadece, “80 lirayken hisse sattıktan sonra, ‘Sasa fiyatı çok yüksek, alınmaz’ diyorum” mesajı vermişti.

Dün başta Borsa İstanbul olmak üzere Türkiye’de ekonomi gündemine oturan Erdemoğlu görüşmesi ve Sasa Polyester yazısının öyküsü böyle…

Ziyareti fırsat bilip Erdemoğlu’na sorular sorduk, merak edilen yanıtları almaya çalıştık. Yanıtları gazetemizde yansıttık.

Böyle bir sohbete gazetede yer vermek, dünyanın her tarafında haber içeriği açısından önemlidir.

Hakan Güldağ, Handan Sema Ceylan ve ben sadece gazetecilik yaptık...

Bu böyle biline…

Sasa Polyester resmi hesap değilmiş

DÜNKÜ yazımda Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu ile sohbete giderken “Sasa Polyester” adına atılan Tweet’lerden söz etmiştim.

Dün sabah Twitter’da “Sasa Polyester” adlı hesaptan şu özel mesajı aldım:

- Benim yatırımcı sözlerimi şirketin resmi hesabı gibi yazmışsınız. Şirketin resmi hesabı yoktur. Düzeltme yapmazsanız hakkınızda gerekli işlemleri başlatacağım.

Şu yanıtı verdim:

- Neden “Sasa Polyester” diye hesap açtınız? İsminizi bahşeder misiniz? Ayrıca, o hesaptan yaptığım alıntılarda olumsuz kelime, cümle yoktur.

“Sasa Polyester” adlı hesap sahibi sürdürdü:

- Bu hesapta yalan, yanlış yönlendirme asla olmaz. Fakat resmi şirket hesabı göstermeniz etik olmadı.

Bunun üzerine sordum:

- Sizin şirketin hesabı gibi bir hava vermeniz etik mi?

Mesaili çalışan bir personel olduğunu bildirdi:

- İsmimin bilinmesini istemiyorum.

Hesapta kullanılan dile dikkat çektim:

- Hesapta kullanılan dil, Sasa’nın resmi hesabı havası veriyor.

Dünkü yazımda yer alan ve şirketin hesabı havası veren bazı cümleler şöyleydi:

Olağan dışı fiyat ve miktar hareketleriyle ilgili şirketimizin özel bir durumu bulunmamaktadır.

Şirketimizin yılın ilk 9 ayındaki net dönem kârı 8 milyar 8 milyon 417 liradır.

“Sasa Polyester” adlı hesabın sahibi olduğunu bildiren ancak ismini açıklamayan kişiyle yazışırken hesaba bir kez daha baktım, dün sabah konulan şu ibareyi gördüm:

Bu kullanıcı hesabı, şirket bilgi ve veri akışı sağlamak amacıyla kurulmuştur. Resmi hesap değildir.

Sasa Polyester Sanayi A.Ş.’nin yatırımcı ilişkileri bölümü de söz konusu hesapla ilgili şu mesajı gönderdi:

- Sasa Polyester Sanayi A.Ş.’ye ait resmi bir Twitter hesabı bulunmamaktadır.