81,721 tohum topu depremde hayatını kaybedenlerin anısına toprakla buluştu

İGA Akademi, İGA İstanbul Havalimanı çalışanları başta olmak üzere havacılık sektöründeki tüm paydaşlara kaliteli eğitim vermek üzere kuruldu. Akademide işe uyumdan kişisel gelişime, liderlikten teknik konulara farklı başlıklarda eğitimler veriliyor. Teknolojik gelişmeleri takip ederek hem sektörü hem de sektör çalışanlarını geliştiren, sadece ana markası İGA’ya değil küresel oyunculara yeni fikirler geliştiren ve üreten bir eğitim akademisi olma misyonuyla çalışmalarını sürdürüyor.

İGA Akademi, geçen yıl imzalanan akreditasyon anlaşması kapsamında 171 ülkede 1,925 havalimanı işleten 712 üyesi olan Airports Council International’ın (ACI World) küresel eğitim programının da ortakları arasına girdi. İGA Akademi’nin düzenlediği eğitimleri doğayla bir araya getiren bir projesi dikkat çekiyor. 2017 yılında kurulan ve küresel iklim krizine karşı sürdürülebilir, inovatif ve teknolojik çözümler geliştiren bir sosyal girişim olan ecording ile yapılan iş birliği kapsamında İGA Akademi’de tamamlanan her eğitimle birlikte seçilen tohum topları, eco-dron’larla toprakla buluşturuluyor.

Kırsal alanlardaki kadınlara gelir kaynağı yaratılıyor

Bu tohum topları da öncelikli olarak kırsal alanlarda yaşayan, ekonomik ve sosyolojik açıdan iklim krizinden etkilenen kadınlar tarafından üretiliyor. Böylece gelir eşitsizliğine maruz kalan kadınlar için de bir gelir kaynağı yaratılıyor.

Kısaca anlatmaya çalıştığım bu iş birliği kapsamında 6 Şubat depremlerinde hayatlarını kaybeden binlerce kişi anısına anlamlı bir proje hayata geçirildi. IGA Akademi üzerinden alınan ulusal veya uluslararası 81 bin 721 eğitim karşılığı seçilen tohum türleri tohum toplarına dönüştürüldü. 20 Şubat-20 Mart 2023 tarihleri arasında Muğla bölgesinde eco-dronlarla yapılan ekim operasyonu tamamlandı. Bu tohum topları 11 ili etkileyen, tüm Türkiye’yi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin anısını doğada yaşatacak…

İKİNCİ HABER

İstihdam seferberliğine katılan şirket sayısı 600’ü geçti

Genç yetenek platformu Youthall’un 14 Şubat’ta başlattığı Genç İstihdam Seferberliği’ni bu köşede yazmıştım. Aralarında Canon, Colin’s, Kordsa, Akçansa, L'Oréal, Siemens, Ak Gıda, Lila Group ve Vestel’in de olduğu 450’nin üzerinde şirket; projeye destek verdi. Bu şirketlerle 5 binden fazla genç seferberlik kapsamında buluştu. 18-35 yaşları arasında, depremden etkilenerek ailesini, evini veya işini kaybetmiş gençler ile onların istihdamına katkı sağlamak isteyen şirketleri buluşturan #Seninleyiz seferberliği kapsamında

Konuştuğum Youthall CEO’su Emre Aykan, “Depremden etkilenen gençler, aslında geleceklerine yatırım yapan, iyi bir meslek hayali kuran, o güne kadar uğruna çalıştıkları planları olan bireyler. Bu hayallerinin 6 Şubat tarihinde sona ermediğini göstermek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” demişti.

Youthall’un seferberliği hız kesmeden devam ediyor. Seferberliğe destek veren şirket sayısı 600’ün üzerine çıktı. Garanti BBVA ve Grup şirketleri, LC Waikiki, Kale Grubu, Petrol Ofisi, Henkel, Sabancı seferberliğe destek veren şirketler arasına katıldı. Bu şirketlerle buluşan gençlerin sayısı ise 10 bini aştı. Birçok pozisyonda istihdam alanı sunan proje kapsamında 400’den fazla ilan açıldığını belirten Youthall, teknoloji ve mühendislik pozisyonlarına yoğunluk olduğunu belirtiyor. Sektörel olarak ise perakende, hızlı tüketim, bilişim ve otomotiv öne çıkıyor.

Depremzedelere özel istihdam projeleri yapıldı

Bu arada Youthall, depremin ardından çalışma hayatının nabzını tutan “Deprem Sonrası İş Dünyasında Gündem ve Yetenek Yönetimi” araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Depremin ardından şirketlerin eylemlerini, yaklaşımlarını ve yakın dönem planlarını ortaya koyan araştırmaya farklı şehirlerden ve değişik sektörlerden 100’ü aşkın şirket katıldı. Teknoloji, sağlık, otomotiv gibi farklı sektörlerden katılımcıların yer aldığı araştırmada, şirketlerin tamamı deprem bölgesine yardımda bulunduklarını belirtirken, bu şirketlerin yüzde 72,6’sı yardımlarını uzun vadeli devam ettirmeyi planladıklarını belirtti. Deprem bölgesinde yaşayan ya da direkt etkilenen kişilere yönelik hayata geçirilen istihdam planlarına yönelik görüşlerin de alındığı araştırmada şirketlerin yüzde 46’sı “Evet, özel istihdam planımız mevcut” dedi. Özel istihdam planı olan şirketlerin yüzde 47'si, 1 ila 5 kişi arasında istihdam sağlayacaklarını belirtirken, yüzde 29'u bu istihdamları IT ve Ar-Ge/Üretim alanlarında planladıklarını ifade etti. Araştırmada, 5-15 kişi arasında özel istihdam sağlayacak şirketlerin oranının yüzde 36 olarak gözlemlendiği, şirketlerin yüzde 41,2'sinin işe alımlara bir ay içinde başlayacakları belirlendi.