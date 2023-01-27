828 metrelik Dubai Creek Tower ve Fukuşima’ya Türk malı beton santrali

Türk mühendislerinin Çerkezköy ve Kapaklı’da ürettiği beton santralleri, dünyanın en hassas, en önemli inşaat projelerinin ilk tercihi olmayı başardı. Elkon Beton Santralleri tarafından üretilen, Elkomix-200 model beton santralleri, 828 metre yükseklikle dünyanın en yüksek binası olacak Emaar Dubai Creek Tower için çalışıyor. ‘Saatte 400 metreküp üretim kapasitesine sahip’ beton santrallerini bu projeye teslim eden Elkon Beton Santralleri Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alpagut, 2022’de 58 ülkeye 258 adet beton santrali ihraç ettiklerini belirtiyor. Alpagut şöyle konuşuyor: “Geçen yıl ilk kez Japonya’ya da beton santrali ihraç ettik. İlkini teslim aldıktan hemen sonra ikincisinin siparişini verdiler. Bizim beton santrallerini, tsunami felaketinde büyük yara alan Fukuşima Nükleer Santrali'ne beton üretmek için kullanacaklar” diyor.

Alpagut, firma olarak ürettikleri beton santrallerinin tamamını ihraç ettiklerini belirtiyor ve şöyle devam ediyor: “2002 yılında radikal bir karar aldık ve kalite standardımızı yüksek tutup ihracata odaklandık. O tarihten beri ciromuzun tamamına yakınını ihracattan sağladık. Kalitede ve satış sonrası destekte sürekliliği sağlayınca hedeflediğimiz müşteriyi yurt dışında bulduk. Pandemi süreci de kalitenin ve sürekliliğin çok önemli olduğunu herkese gösterdi. Bugüne kadar 132 ülkeye 4 binin üzerinde beton santrali gönderdik. Sadece geçen yıl 58 ülkeye 258 adet beton santrali ihraç ettik, bir yıllık ürünlerimiz yaklaşık 1000 TIR’ı doldurdu ve 52 milyon dolardan fazla ihracat gelirimiz oldu. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile Kapaklı OSB’de 5 fabrikamızda toplam 90 bin metrekarede üretim yapıyoruz. 6’ncı fabrikamız için de projelerimiz hazır, muhtemelen birkaç ay içinde onun da temelini atacağız. Çünkü ürünlerimize talep çok yüksek, şu anda ortalama 40 hafta teslimat sırası veriyoruz. Yeni fabrikamız yaklaşık 400 milyon liralık yatırım olacak. 5 fabrikamızda 500 kişilik istihdamımız var, yeni fabrika ile 600 kişiye çıkacağız.”

Almanya’ya girmek zor oldu ama başardık

Ulaştıkları üretim kapasitesi büyüklüğü ile Avrupa’nın ve Orta- Doğu coğrafyasının en büyük ‘beton santrali üreticisi’ olduklarını vurgulayan Mustafa Alpagut, “Tam kapasite çalışıyoruz. Geçen sene Rusya’ya 92 adet, Orta Doğu ülkelerine 60 adet, Avrupa’ya da 100’den fazla beton santrali gönderdik. Almanya’ya 15 tane sattık” deyince, ‘Almanlar, makine konusunda tutucudur, zorlanmadınız mı’ diye soruyorum. Alpagut’un yanıtı şöyle oluyor: “Gerçekten de en zor girdiğimiz pazar Almanya oldu. Yıllarca fuarlarına katıldık, sürekliliğimizi gördüler. Sonunda bir tane sattık, ardından ikinci, üçüncü siparişler geldi. Şimdi bize ‘siz Alman firması gibi kaliteli üretiyorsunuz’ diyorlar. Almanya kadar zor bir pazar da İsviçre’dir. Şu anda İsviçre için bir davet aldık, ekip gitti yakında başlarız. Avustralya, ABD gibi uzak pazarlara da yayıldık. Esasında Japonya’da kalite konusunda Almanya kadar seçicidir. Japonya’ya ikinci santralimizi de sattık. Fukuşima’ya kurdular, bizim makinelerle çok kritik bir beton üretimi yapılacaklar. Fukuşima Nükleer Santrali 2011'de çok şiddetli bir depremin ardından yaşanan tsunami felaketinde tahrip olmuştu.”

Mustafa Bey, bir Müslüman’ın fabrikası sizinki gibi olmalı!

Mustafa Alpagut, Körfez bölgesindeki ‘mega projeler’ ile yeni büyük ‘şehir projeleri’ için de beton santrali üretimi yaptıklarını belirtiyor. Fabrikasını ziyarete gelen Suudi Arabistanlı bir müşterisiyle yaşadığı diyaloğu şöyle aktarıyor: “Suudi Arabistan’da birkaç tane ‘yeni şehir projesi’ var. Bize 10 tane yüksek kapasiteli beton santrali sipariş ettiler. Müşterimiz fabrikamıza gelmiş ve ‘beni patronunuzla görüştürün’ demiş. Arkadaşlar, ‘patronumuz fabrikada değil’ deyince, ‘telefonla konuşabilir miyiz’ diye sormuş. Beni aradılar, müşterimiz bana, ‘Mustafa Bey, Sayın Alpagut, fabrikanız çok güzel. İşte dünyaya böyle de örnek olmak lazım. Bir Müslüman sanayicinin fabrikası böyle olmalı’ diye iltifat etti. Bunlar ülkemiz adına da çok güzel sözler. Biz Körfez bölgesinde özellikle kaliteye önem veren ülkelerin de tercihi olduk. Tamamlandığında 828 metre yükseklikle dünyanın en yüksek binası unvanını kazanacak Emaar Dubai Creek Tower Projesi’ne de beton santrali sattık, kuruldu. Saatte 400 metreküp beton üretecek 2 adet Elkomix-200 model santralimiz var şimdi o projede. Belçika’da Nükleer Santral inşaatına, Polonya’da hızlı tren projesi inşaatına bizim ürünlerimiz gitti.”

Reel kura dönersek ülkemizin ihracatı, yine çift haneli yükselir

Elkon Beton Santralleri Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alpagut, firma olarak ihracatta yüksek tempoyu koruduklarını ancak, toplamda Türkiye’nin ihracat performansının çok önemli olduğunu vurguluyor. Kendisine, yeniden çift haneli yükselişlere dönmek için ne yapmak gerektiğini soruyorum. Alpagut çok yalın bir yanıt veriyor: “Öncelikle, reel kur uygulanmalı. Bir yıldan fazla oldu kurlar aynı seviyelerde ya da enflasyona göre çok geride kaldı. Bazı ana sanayi sektörlerimizde kârlılık kalmadı. Maliyet fi yat ilişkisi bozuldu. Rakip ülkelere göre rekabet gücümüz zayıfladı. Bir de başta komşu ülkeler olmak üzere dünya genelinde bütün ülkelerle daha ılımlı, çözüme odaklı dış politika tercih etmesi gerekir. Tabii ki milli menfaatlerimizi koruyacağız ama aşırı sertlik de ihracatı ve ülkemize yatırımları olumsuz etkileyebiliyor. Mesela, Ak Parti iktidarının ilk yıllarında Avrupa Birliği (AB) ile uyumlu reformist yaklaşımları, komşu ülkelerle de sıfır sorun politikası çok doğruydu. O yıllarda ülkemiz ekonomik olarak da bunun faydasını görmüştü.”