8,5 milyarlık özkaynak varken bedelsiz hayalleri çökebilir mi?

Borsada özkaynak büyüklüğü sermayesinin en az 200 katına ulaşan 21 şirket, piyasanın dikkat çeken firmaları olarak öne çıkıyor. Ege Endüstri’nin sermayesini 2.682’ye katladığı yardımı ve THY’nin 700 katlık güçle boy gösterdiği bu astronomik rasyolar, güçlü bedelsizin işareti olabilir mi?

Bir şirketin özkaynağı, sermayesinin çok üzerine çıktığında yatırımcılar o hissede bedelsiz sermaye artırımı hikayesinin yaklaştığına inanma eğilimindedir. Oysa bilançoların detaylarına inip Ege Endüstri, Konya Çimento veya Migros’un oranlarına baktığımızda, bedelsiz beklentisinden çok daha yapısal bir gerçeği görmek mümkün. Bu astronomik makasın asıl nedeni, yıllarca üretilen kârların içeride tutulması veya varlık değerlemeleri olabilmekte. Şüphesiz sermayesi sembolik kalmış güçlü firmalar hisselerini bölerek yatırımcı tabanını genişletebilir. Ancak, sadece bedelsiz beklentisiyle çarpanları şişmiş hisselerin peşinden koşmak ağır bir hayal kırıklığı yaşatabilir.

Özkaynağı yüksekler

Ege Endüstri 8,45 milyar TL ile sermayesinin 2.682 kat üzerinde bir özkaynağa sahip. Kârlı bir yapıda olan firma geçtiğimiz yıl zarar yazdı. Son açıkladığı üç aylık mali tablolarında da satışlarını %34 geriletirken dönem sonu zararı devam etti. Düzenli temettü ödemesini sürdüren şirket, 2000 yılından bu yana sermayesini artırmadı.

Listenin ikinci sırasında yer alan Lydia Yeşil Enerji’nin özkaynağı sermayesinin 1.734 kat üzerinde duruyor. Kayda değer bir geliri olmayan şirket, geçen yıl portföyündeki 2,3 milyar TL hisse değer artışıyla kârını büyüttü. Yılın ilk çeyreğinde ise yine zarara döndü. Borsaya geldiği 2020’den bu yana, kâr payı ya da bedelsiz vermedi.

Özkaynağı düşük olan

Altınyunus Çeşme, 5,2 milyar TL özkaynağa sahip bulunuyor. Tutar, sermayesinin 209 katına varan bir rakama denk geliyor. Son üç yıl zarar üretirken, üç aylık mali dönemde de zarar yazmayı sürdürdü. Son nakit temettüsünü 2003’te ve son bedelsizini 2004’te veren firma, 2005 ve 2019’da da bedelli sermaye artırımına gitmişti.

ZEYNEP’E SOR

POPÜLER Mİ? GÜÇLÜ MÜ?

Popüler; likidite bolluğu, talep rüzgarı, bilgi erişimi, sürü konforu. Balon riski, spekülasyon tuzağı, toplu panik, geçicilik, temel kopukluğu.

Güçlü; kriz kalkanı, finansal sağlık, bileşik büyüme, düzenli gelir, zihin konforu. Hantallık, sabır zorluğu, fırsat maliyeti, sermaye kilitlenmesi.

İlk çeyrekte zarar açıklasa da satışları büyüdü. Adette yüksek tek haneli artış bekliyor

Asuzu yıl sonu için nasıl bir beklentisi olduğu hakkında bilgi edinebilir miyim? ● Dinçer Kaplan

Dinçer, yılın ilk dört ayında toplam otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %3 azaldı. Anadolu Isuzu ise ilk çeyreğinde zarar açıklasa da gelirini %31 büyütmeyi başardı. Firma yıl sonunda konsolide satış adedinde yüksek tek haneli artış hedefliyor. Türkiye operasyonlarında ağır ticari satışlarının yatay kalması, hafif ticaride ise orta onlu yüzdelerde büyüme öngörüyor. Artan vergiler nedeniyle pickup pazarında beklediği yüksek 30’lu yüzdelik daralma; ihracattaki düşük tek haneli ve Özbekistan’deki orta 10’lu satış artışlarıyla dengelenecek.

Yurt dışından alınan krediler farklı alanlara yönelik ihtiyacı karşılamayı amaçlıyor

Vakıfbank’ın marttan bu yana üç büyük kredi almasındaki amaç nedir? ● Akif Güçlüer

Akif, bankalar farklı temalara bağlı olarak zaman zaman kaynak teminine giderler. Vakıfbank’ın da son aylarda yurt dışından sağladığı üç kredi paketinin temel amacı, bankanın kaynak yapısını çeşitlendirerek farklı stratejik ve tematik alanları finanse etmek olarak değerlendirmeli. Dünya Bankası garantili 1,5 milyar euroluk krediyle; KOBİ’lerle kadın ve genç girişimciler destekleniyor. 1,2 milyar dolarlık sendikasyon kredisi sürdürülebilirlik temasına odaklanırken; Apollo’dan alınan 1,3 milyar dolarlık kredi uzun vadeli kaynak sağlayacak.

YATIRIM FONLARI

PHE fonu güçlü performansıyla son bir yılda yatırımcısına %175 kazandırdı

Pusula Portföy’ün idaresindeki Hisse Senedi Fonu (PHE), yatayda dalgalı bir seyir izlerken özellikle geçtiğimiz yıl kasımdan itibaren artan bir ivmeyle yönünü yukarı çevirdi. Fona aralıktan bu yana her ay düzenli nakit girişi gözlenirken mayıstan itibaren nakit çıkışı öne çıktı. Haziranda da nakit çıkışı devam ederken 2,6 milyar TL’yi buldu. Fonun büyüklüğü de aralıkta 63,9 milyon TL iken şimdilerde 35,6 milyar TL seviyesinde duruyor. Fona yönelik ilgi mayıstan itibaren zayıflayıp 85.516’ya gerilese de aralıktaki 816 olan yatırımcının hayli üzerinde duruyor. PHE, hisse senetlerinde ve fonlarda pozisyon alarak getiriyi büyütme yoluna gidiyor. Şimdilerde portföyünde ağırlıklı olarak GUNDG, KTLEV, ODINE, PASEU ve HEDEF bulunuyor. Son bir yılda %175,31 getiri elde ederken endeksin %58,82’lik çıkışını aştı.

TAHVİL

Teknosa, piyasadan TLREF + %1,25 faizle 500 milyon lira borçlandı

Teknosa, nitelikli yatırımcılara yönelik 03.06.2026 vade başlangıç tarihli finansman bonosu ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 500.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%1,25 düzeyinde bulunuyor. 181 gun vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 01.12.2026 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı değişen TLREF’e göre belirlenecek. 3 Haziran itibarıyla TLREF %39,99 seviyesinde bulunuyor. Teknosa’nın verdiği %1,25 ek getiri, yatırımcıya değişken faizli kazanç sağlıyor. Bono, bunun yanı sıra piyasa koşullarıyla karşılaştırıldığında yatırımcı için makul bir alternatif olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansmanını karşılamasını sağlarken, piyasada TRFTKNOA2613 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

KARSAN

Hem İspanya’dan yeni sipariş aldı hem de İsveç’teki kaza söylentisini düzeltti

Karsan, Bayram öncesi iki önemli açıklama yaparak hem Avrupa’daki otonom araç operasyonlarına dair bir düzeltme hem de yeni bir ihracat bağlantısını paylaştı. İlk açıklama İspanya’daki bayisi üzerinden satış anlaşması yapılan 9 adet e-Ata 12 metrelik araç satışı ile ilgili. Diğeri ise İsveç’in Göteborg şehrinde hizmet veren otonom e-Atak aracına arkadan gelen bir tramvayın çarpmasıyla oluşan kazayla alakalı. Açıklamada kazanın otonom sistemden kaynaklanmadığı, standart bir trafik olayı olduğu belirtildi. Şirket, yılın ilk çeyreğinde gelirini %140 artırırken kâra döndü.

ŞİŞECAM

ABD’deki liman projesinden vazgeçti. Yüzde 50 ile kurduğu iştirakini tasfiye etti

Şişecam, ABD’deki Stockton limanı projesini sonlandırdı. Şirket, soda külü sektöründeki görünüm ve potansiyel liman ihtiyacı üzerine yaptığı fizibilite çalışması sonucunda, projenin yürütülmesi için kurduğu ve %50 paya sahip olduğu Stockton Soda şirketinin tasfiyesini gerçekleştirdi. Geçtiğimiz şubat ayında alınan karar tasfiye sürecinin tamamlanması ile birlikte yatırımcıyla paylaşıldı. Firmaların beklentiyi karşılamayan bir yatırımı inatla sürdürmek yerine, projeyi erken aşamada sonlandırarak kaynak israfını engelleme yoluna gitmesi olabilecek bir durumdur.

MLP SAĞLIK

Budapeşte’deki zayıf kalan hastaneyi kapatırken Ankara’da yeni hastane açacak

MLP Sağlık, verimlilik odaklı yaklaşım çerçevesinde Budapeşte’de faaliyet gösteren Liv Duna Medical Center Hastanesi’ne ilişkin operasyonların sonlandırılmasına karar verdi. Öte yandan yurt içi büyüme planı kapsamında Ankara Ümitköy’de yaklaşık 40.000 metrekare kapalı alana sahip 185 yataklı yeni bir hastanenin kiralanması konusunda anlaşmaya vardı. Hastane binasının 18 ay içerisinde tamamlanarak faaliyete başlanması planlanıyor. Şirket varlık dağılımını yeniden kurgulayarak getiri potansiyeli zayıf bölgelerden çıkarken, verimliliğini artırma yoluna gidiyor.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

İndeks Bilgisayar marttan bu yana yükselen ivmesiyle öne çıkarken fonlar alıyor

İndeks Bilgisayar’da fonlar alım ağırlıklı işlemlerde bulunuyor. Portföylerindeki miktarı %14,82 ile toplamda 6,35 million lot artırarak 49,16 milyona çıkardılar. Hissedeki fon sayısı 44’den 51’e yükseldi. NKC 1,75 milyon lot ile en fazla alımı yaparken, MTH 1,4 milyon lot ile en çok satışı gerçekleştiren fon oldu. İndeks Bilgisayar için bugüne kadar 6 aracı kurum öneride bulunurken biri model portföyüne aldı. En yüksek öneriyi Marbaş Yatırım 20,58 TL ile verdi. En düşük öneri 10,59 TL ile Halk Yatırım’dan geldi.