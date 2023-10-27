9 bankadan kömüre “hayır” 10 bankadan net sıfır hedefi

Türkiye’deki 17 bankanın iklim değişikliğiyle mücadelede attığı adımları mercek altına alan rapora göre, 2022’den bu yana bir banka daha yeni kömür projelerini finanse etmeyeceğini açıkladı, üç banka 2030-2040 arasında mevcut kömür portföylerini terk edeceğini açıkladı, iki banka daha 2050’ye kadar portföylerini net-sıfır karbon emisyonu hedefiyle uygun hale getireceğini açıkladı.

İklim için 350 Derneği, ilkini 2022 yılında yayımladığı Türkiye’deki 17 bankanın iklim değişikliği uygulamalarını 5 ana başlık çerçevesinde incelediği “Türkiye’deki Büyük Bankaların İklim Değişikliğine Yaklaşımı” Raporu’nda bankaların son 1 yılda bu alanda attıkları ve atmadıkları adımları değerlendiriyor.

Türkiye’deki 17 bankanın iklim değişikliğiyle mücadelede attığı adımları mercek altına alan rapora göre, 2022’den bu yana bir banka daha yeni kömür projelerini finanse etmeyeceğini açıkladı, üç banka 2030-2040 arasında mevcut kömür portföylerini terk edeceğini açıkladı, iki banka daha 2050’ye kadar portföylerini net-sıfır karbon emisyonu hedefiyle uygun hale getireceğini açıkladı.

İklim için 350 Derneği Kampanya Sorumlusu Efe Baysal; “Kampanyamızın temel hedeflerinden ilki, bankaların başta kömür olmak üzere fosil yakıtlara yönelik yatırımların finansmanında yer almayacaklarını duyurmalarıdır” açıklamasını yapıyor.

Hedef tarih verilmesi, gereklilik

Baysal sözlerine şöyle devam ediyor: “Var olan fosil yakıt yatırımlarının sonlandırılması ve sıfır salım için hedef tarihleri ilan etmeleri de; iklim krizinin temel nedenlerinden olan fosil yakıtlardan çıkış için kaçınılmaz bir gerekliliktir. Elbette daha yaşanabilir bir dünya için fosil yakıtlardan çıkışı yenilenebilir enerjiye geçiş izlemelidir. Bankaların, yenilenebilir enerji projelerine yatırımları çözüme büyük katkılar sağlayacak, enerji sektörünün değişimini hızlandıracaktır.”

Raporun hazırlanış sürecinde bankaların 2022 entegre yıllık raporları, 2022 yıllık raporları, sürdürülebilirlik raporları/ sunumları, CDP (Carbon Disclosure Project) sonuçları ve Sustainalytics ESG derecelendirmeleri incelendi.

Karne sonuçları

Fosil yakıt yatırımları, “net sıfır” hedefi, karbon ayak izi, temiz enerji yatırımları ESG derecelendirmelerinin incelendiği 2023 raporuna göre, 2022’den bu yana;

1 banka daha (TEB) yeni kömür projelerini finanse etmeyeceğini açıkladı,

3 banka (Garanti BBVA, QNB Finansbank ve TEB) 2030-2040 arasında mevcut kömür portföylerini terk edeceklerini açıkladı,

2 banka daha (Vakıfb ank ve TSKB) 2050’ye kadar portföylerini net-sıfır karbon emisyonu hedefiyle uygun hale getireceklerini açıkladılar,

Böylece rapora konu olan 17 bankadan 9’u kömüre “hayır” derken (Akbank, Garanti BBVA, HSBC, ING, İş Bankası, QNB Finansbank, YKB, TEB, TSKB), 10’u (Akbank, Garanti BBVA, HSBC, ING, Halk Bankası, İş Bankası, YKB, TEB, Vakıfb ank, TSKB) net sıfır hedefine uygun olarak hareket edeceğini taahhüt etti.