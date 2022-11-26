9 milyar dolarlık baskı sektörü rotayı Avrupa pazarına çevirmelidir

Bekir Öz

Lidya Grup Yönetim Kurulu Başkanı

Dünyada baskı sektörü dünyada 800 milyar dolar civarında iken, ülkemizde yaklaşık 9 milyar dolar civarında olduğu belirtiliyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutlayacağımız 2023 yılına girmeye sayılı günler kaldı. Basım sektörümüz; bilgi birikimi, tecrübesi, yetişmiş insan kaynağı, teknolojik makine parkı gibi birçok artısı ile global ölçekte ciddi bir potansiyele sahip. Hemen yanımızdaki Avrupa ülkeleri, ortalama iki günde ürün gönderebileceğimiz büyük bir pazar. Avrupa ülkelerinin istediği üretimlerin hemen hemen hepsi birebir ülkemizde yapılabilir ve ciddi fırsatların bulduğu Avrupa pazarlarına sektörümüz çok rahatlıkla girilebilir. Türkiye basım sektörü artık Avrupa’ya açılmalıdır. Türkiye, genç nüfusu olan, dinamik, müteşebbis ruhu yüksek ve büyüme potansiyeli bulunan bir ülkedir. Bu artı özellikler ile basım sektörünün birinci gündemi yerel düşünmekten çıkarak, Avrupa ülkelerini hedeflemek olması gerekmektedir. Çünkü sektörümüz, ciddi maliyet avantajı, esnek üretim kabiliyeti, yetişmiş insan gücü ve pazara yakınlığı nedeniyle Avrupa’dan çok daha fazla pay alabilecek konumdadır.

Gelecek yıl, bu yıldan daha başarılı bir yıl olacak

Genel olarak ülkemiz açısından önümüzdeki yılı değerlendirirsek, 2023 seçim yılı. Seçim öncesi piyasaların biraz daha rahatlayacağını umut ediyoruz. Özellikle, finansman kaynaklarının daha ulaşılabilir olmasını bekliyoruz. Şuan piyasalara finansman sağlanıyor ve yeni finansal paketlerin çıkacağı öngörülüyor. Kısaca, firmamız ve sektörümüz açısından gelecek yılın, bu yıldan daha başarılı bir yıl olabileceğini söyleyebiliriz. Tabi burada global faktörlerin yakından izlenmesi de gerekiyor ki, enerji maliyetleri, Rusya-Ukrayna savaşı, dünya genelindeki enflasyonun seyri gibi durumlar, ülkelerin ve sektörlerin gelecek yıla ilişkin planlarını ve hedeflerini değiştirebilir.

İşletmeler, ihtiyaçları doğrultusunda yatırımlarını yapmalıdır

Hem teknolojinin, hem rekabetin, hem dünyanın geldiği nokta göz önüne alındığında, işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda yatırımlarını yapmaları zaruridir. Az önce de belirttiğimiz gibi, Türkiye için en büyük fırsat, Avrupa’ya ürün sağlayıcı olabilme konumudur ve bu pazarın potansiyeli de oldukça yüksektir. Bunun daha iyi değerlendirilmesi ve özellikle online satışa herkesin girmesi gereklidir. Firmalar, bugün online pazara girmeseler de, yarın girmek zorundadırlar. Çünkü, bu bir fırsattır ve online satış ile Avrupa ülkeleri rahatlıkla ulaşılabilecek yanı başımızda yer alan bir pazardır. Firmalara tavsiye olarak, işletmelerindeki iş süreçlerini etkin ve verimli bir şekilde yönetmeleri, nitelikli insan kaynağını elde tutmaya çalışmaları, finansman muhasebesini daha iyi yapmaları ve Avrupa pazarlarına yoğunlaşmaları gibi maddeleri söyleyebiliriz.