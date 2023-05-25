9 şiddetinde depreme dayanıklı jeneratör İtalya’daki testten geçti

Kahramanmaraş depremlerinde jeneratörlerin ne kadar önemli olduğunu maalesef yaşayarak öğrendik. Bölgede arama kurtarmadan iletişimin sağlıklı yürütülebilmesine kadar birçok alanda en çok ihtiyaç duyulan ürünlerin başında jeneratörler geldi. Türkiye’de jeneratör denince akla gelen ilk firmalardan biri ise Teksan… Teksan’ın temelleri rahmetli Abdulkadir Teksan ve Özdemir Ata tarafından atıldı. 1994’te kurulan şirket, 1998’de Özcan Başeğmezler’in de katılmasıyla bugünkü ortalık yapısına kavuştu. Kesintisiz enerji çözümleri üreten Teksan, dizel jeneratörler üreterek başladığı yolculuğuna doğalgazlı ve biyogazlı jeneratör setleri, enerji verimliliği sağlayan kojenerasyon ve trijenerasyon sistemleri, hibrit güç sistemleri gibi birçok alanda devam ediyor.

Kocaeli ve İstanbul’daki fabrikalarında yıllık 15 bin adet jeneratör üretim kapasitesine sahip olan Teksan’ın Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Ata Tuncer ile buluştuk. Depremden sonra bölgeye altı tır büyük sanayi tipi jeneratör gönderdiklerini anlatan Tuncer, şöyle devam ediyor: “Depremden sonra ürünlere ilgi çok oldu ama maalesef insanlar her şeyi çabuk unutuyor. Kamusal bilincin artırılması gerekiyor. Bizim 9 şiddetinde depreme dayanıklı ürünümüz var. Uluslararası akredite test ve sertifikasyon firması VMC Group tarafından İtalya’daki EUCentre ShakeLab’de gerçekleştirilen zorlu sismik dayanım testlerini en üst derecede performansla geçti ve sertifikalandırma sürecini tamamladı. Bu ürün için kamuyla görüşüyoruz. Çünkü özellikle hastane gibi kritik kurumlar açısından bu ürün çok önemli. Haneler için de küçük ürünler gündemimizde. İki ay içinde müşterilerimizle buluşturacağız. Küçük ama gerektiğinde kombi, televizyon veya mini buzdolabını çalıştırabilecek, telefonları şarj edebilecek.”

‘Enerji depolama sistemlerinin yaygınlaştırılması gerekiyor’

Batarya ve enerji depolama sistemleri üzerinde çalıştıklarını da ifade eden Tuncer, şöyle konuşuyor: “Sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerji kaynakları, enerji depolama sistemlerinin önemini her geçen gün artırıyor. Karbon salınımını azaltmak için elektrikli araç ve şarj istasyonu sayısı hızla artıyor. Yakın gelecekte elektrik altyapısını zorlayacak olan bu gelişmeden dolayı enerji kesintisi yaşamamak için enerji depolama sistemlerinin yaygınlaştırılması gerekiyor. Teksan Ar-Ge Merkezi tarafından geliştirilen TESS bu ihtiyaca da cevap verebilecek bir ürün. TESS, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerjiyi gündüz saatlerinde depolayıp özellikle akşam saatlerinde kullanılmasıyla arz-talep dengesini sağlamış oluyor. Enerji krizinin gündemde olduğu bir dönemde TESS sanayicilerimiz ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak. Hızlı şarj için gerekli olan enerji depolama sistemleri Teksan için yeni bir büyüme alanı olacak. Önümüzdeki yıl bu konuya daha fazla ağırlık vereceğiz.”

Yurt dışında büyüyecek, bu yıl 150 milyon euro ciro hedefliyor

İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alan Teksan, 130’tan fazla ülkeye ihracat yapıyor. Bu yıl 150 milyon euroya yakın bir ciro hedefi var. Ebru Ata Tuncer, cirolarının yüzde 75’inin yurt dışından geldiğini anlatıyor ve ekliyor: “İngiltere ve ABD’de ofislerimiz var. Avustralya, Nepal ve Grönland’e bile ürün ihraç ettik. İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne de Intel’in Polonya’daki data center’ına da ürün verdik. Türkiye’de de alışveriş merkezlerinden şehir hastanelerine birçok yerde ürünlerimiz tercih ediliyor. Yurt dışında büyüme planlarımız var. Amerika’daki faaliyetlerimizi artırmak istiyoruz.”

Dünyada satın almadan kiralamaya geçiş var

Küresel jeneratör pazarının büyüklüğü 15 milyar dolara yaklaşıyor. Enerji depolama pazar büyüklüğünün ise 2030 yılında 435 milyar dolara ulaşması öngörülüyor. Türkiye’de jeneratör pazarının büyüklüğü 300 milyon dolar seviyesinde. Dünyada satın almadan kiralamaya kayış olduğunu söyleyen Ebru Ata Tuncer, “Kısa süreli enerji ihtiyacı durumlarında kiralama yerine jeneratör satın alınması yüksek maliyetler içeriyor. Teksan bu durumlar için inşaat, telekom, petrol, tarım, madencilik, yenilenebilir enerji, doğal afetler ve etkinliklerin geçici enerji ihtiyacı için kiralık jeneratör hizmeti sunuyor. Bunun yanı sıra uzun dönem kiralama da yapılabiliyor. Bu aşamada sürekli çalışabilen, bakım aralıkları uzun jeneratör grupları ön plana çıkıyor. Yeni ürünler üzerinde de çalışıyoruz” diyor.