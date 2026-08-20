9 şirket satışlarını %30 büyüttü 585 milyarlık hacim zirvedeydi

Hizmet sektöründe altı aylık döneminde 9 şirket satışlarını %30’un üzerinde artırdı. THY, 585 milyar TL’yi aşan satış tutarıyla hacim bazında tepede yer alıyor. İki enerji şirketi satışını ikiye katlayarak en hızlı büyüyenler olurken, artan cironun kâra dönüştüğünü görebilmek önemli.

Şimdilerde yatırımcıların odağında altı aylık mali tablolar öne çıkıyor. Hizmet sektöründe Türk Hava Yolları ve BİM milyarlarca liralık gelirle öne çıkarken, Arf Bio ve Masfen Enerji cirosunu %100’ün üzerinde büyüten iki firma konumunda bulunuyor. Firmaların gelirleri ise yatırımcıların yakından takip ettiği kalemlerin başında geliyor. Ancak sadece ciro büyümesine bakıp maliyetleri göz ardı etmek yanıltıcı olacaktır. Satışını artıranların günün sonunda kârını büyütmesi kadar zarar etmesi de olası. Yatırımcıların işlem yapmadan önce vitrindeki satış kadar kasanın durumuna da bakması gerekiyor.

Satışı büyütürken zarar yazdı

Ocakta borsaya gelen Arf Bio, altı aylık dönemde satışlarını %162 artırarak 304,3 milyon TL’ye taşıdı. Gelirdeki hızlı büyümeye rağmen giderlerinin daha hızlı büyümesi esas faaliyetlerinden zarara dönmesine yol açtı. Buna artan finansman gideri de ilave olunca dönem sonunu 53,5 milyon TL zararla kapattı. Hissenin fiyatı gerilerken ilk işlem seviyelerine yaklaştı. Satışlarını %100 artırarak 2,5 milyar TL’ye çıkaran Masfen Enerji, hizmet sektöründe gelirini en fazla artıran ikinci firma konumunda; dönem sonu net kârı %107 arttı. Romanya’daki 25 milyon euroluk anlaşma geliri destekleyecek. Hisse, 30 Temmuz günü 50,20 TL ile borsada ilk işlemine başlarken şimdilerde açılış seviyesinin altında duruyor.

Beklentiyi yukarı çekti

Enerjisa, altı aylık dönemde gelirini %6,96 düşürerek 117 milyar TL seviyesine geriletse de hizmet sektöründe en yüksek satışı yapanlar arasında yer alıyor. İlk yarıda 24,1 milyar TL faaliyet geliri elde eden firmanın yıl sonu faaliyet geliri beklentisi ise 85 milyar TL düzeyinde. Enerjisa, kâr hedefini ise 11-13 milyar TL’den 13-15 milyar TL’ye yükseltti.

ZEYNEP'E SOR

AKTİF Mİ, PASİF Mİ?

Aktif yatırım; yüksek getiri, esneklik, fırsat, risk yönetimi, dinamiklik. Yüksek maliyet, yönetici riski, istikrarsız sonuç, zaman tüketimi, baskı.

Pasif yatırım; düşük maliyet, çeşitlendirme, konfor, piyasa garantisi, disiplin. Sınırlı kazanç, manevra eksikliği, köpük riski, uzun bekleme süresi.

Aktifl erinin %86’sına denk gelen bir alımın altına girdi. Bedeli bir yılda ödeyecek

Denge Yatırım Holding satın aldığı maden şirketinin ödemesini nasıl yapacak? ● Cem Ketenci

Cem, Denge Yatırım Holding, geçtiğimiz haziranda SB Çelik Madencilik’in %9,26 payını 1,75 milyar TL’ye satın aldı. Ödemenin en geç Ağustos 2027 sonuna kadar yapılması gerekiyor. Bedelin tamamının peşin ödenmemesi şirkete önemli bir kolaylık sağlamış olsa da finansman kaynağı hakkında bilgi vermedi. Tutar, aktif toplamının %85,88’ine denk gelirken firma açısından oldukça önemli bir yatırım anlamına geliyor. Son iki yıldır zarar eden şirket, ilk çeyrekte de zarar üretmeye devam etti. Son bilançosuna göre birikmiş geçmiş yıl zararı 1,3 milyar TL oldu.

Zincir marketlere soğuk zincir lojistiğiyle ürün sağlayan fi rmanın %50,3 payını aldı

Ulaşlar Turizm ne gibi bir beklentiyle Künye Gıda’nın yarısını satın aldı? ● Zafer İnci

Zafer, Ulaşlar Turizm, gıda perakendeciliğindeki konumunu güçlendirmek ve mevcut faaliyetleriyle sinerji yaratabilmek amacıyla Künye Gıda’nın %50,30 payını satın aldı. Firmanın bu yatırımdan temel beklentisi, halihazırda yurt içinde 80 perakende zincir markete soğuk zincir lojistiğiyle ürün sağlayan Künye Gıda’nın potansiyelini konsolide bilançosuna entegre etmek olarak değerlendirmeli. Atılan adımla birlikte Şirket, mevcut operasyonel hacmiyle beraber cirosunu ve kârlılığını çok daha güçlü ve sürdürülebilir şekilde artırmayı hedefl iyor.

YATIRIM FONLARI

BTZ hisse senedi fonu büyük hisselerden uzak durarak bir yılda %16 yükseldi

Atlas Portföy’ün idaresindeki BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (BTZ), iki yılı aşkın süredir işlem görüyor. Fon şubatta en yüksek 1,35 TL’yi görürken sonrasında geriledi. Mayısta tekrar zirvesine yönelse de aşamadan tekrar yönü aşağı döndü. Zayıf bir seyir izleyen BTZ’nin hacmi son iki ayda arttı. Ağustosta büyüklüğü 7,52 milyon TL’ye yükseldi. Şimdilerde fona yönelen nakit 893 bin TL seviyesinde. Yatırımcı sayısı sınırlı da olsa azalırken ağustosta 193 kişiye indi. Stratejisi, BIST 30 Endeksi dışındaki hisselere yatırımda bulunmak üzerine kurulu. Portföyün %89,46’sı hisse senedi ve %6,78’i BYF katılma paylarından oluşuyor. BIST 30 hisse dışı fırsatlardan yararlanmak isteyenlere hitap ediyor. Yıllık bazda %15,7 kazanç sağlayan BTZ, aynı sürede %29,9 yükselen BIST 100 Endeksinin gerisinde kaldı.

TAHVİL

İş Bankası, piyasadan %42,22 bileşik faizle 2,4 milyar lira borçlandı

İş Bankası, 17.08.2026 tarihinde nitelikli yatırımcılara yönelik finansman bonosu ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 2.400.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %38,50, bileşik faizi ise %42,22 olarak belirlendi. 182 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faizi %19,20 düzeyinde. Bononun itfa tarihi 18.02.2027 olarak açıklandı. 18 Ağustos itibarıyla Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %39,83 seviyesinde bulunuyor. İş Bankası’nın verdiği %38,50 basit faiz oranı, TLREF’in 1,33 puan altında kalıyor. Oran, piyasa koşullarında kendisi için makul bir seviye olarak değerlendirilebilir. Bunun yanı sıra ihraç, bankanın kısa vadeli likidite ihtiyacını karşılarken, bono piyasada TRFTISB22714 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Afyon Çimento mayısın ikinci yarısından bu yana 12 TL’nin üzerinde tutunuyor

Afyon Çimento’da fonlar satış ağırlıklı işlemlerde bulunuyor. Portföylerindeki miktar %5,29 ile toplamda 530,9 bin lot azalarak 9,50 milyona indi. Hisseyi bulunduran fon sayısı 12’den 11’e geriledi. SVB fonu 302,4 bin lot ile en fazla satışı yaparken hisseden çıktı. GID fonu 15,3 bin lot ile en çok alımı gerçekleştirdi. Hisse hakkın da bugüne kadar bir aracı kurum öneride bulunurken model portföyüne alan olmadı. Marbaş Menkul, Kasım 2025’teki önerisiyle 19,64 TL’yi işaret ederek “Al” tavsiyesinde bulundu.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

LİNK BİLGİSAYAR

Bulut tabanlı platforma Ziraat Katılım’ın bankacılık altyapısını entegre etti

Link Bilgisayar, bulut tabanlı ERP platformunu kapsamlı bir teknoloji ekosistemine dönüştürüyor. Bu doğrultuda, Ziraat Katılım ile yürüttüğü iş birliğinde önemli bir aşamayı tamamladı. Entegrasyon sayesinde, firmaların vergi ve SGK ödemeleri doğrudan program içinden Ziraat Katılım altyapısıyla gerçekleştirilecek. Bu yolla finansal hizmetlerin tek bir dijital ortamda birleştirilmesini sağlayan ilk somut uygulama hayat bulurken, ERP yazılımları sıradan bir muhasebe programı olmaktan çıkarılıp finansal işlem yapılabilen uçtan uca bir platforma dönüştürülüyor.

FORTE BİLGİ

Devlet Malzeme Ofisi'nden 124,5 milyon liralık veri depolama ünitesi ihalesi aldı

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri, DMO tarafından düzenlenen ve bir kamu kurumunun siber güvenlik kapsamındaki veri depolama ünitesi alımını içeren ihalede KDV hariç 124,5 milyon TL bedelle en iyi teklifi vererek ihaleyi kazandı. Söz konusu ihaleye ilişkin sözleşmenin imzalandığı ve tutarın şirketin son gelir tablosundaki brüt satış hasılatına oranının %5,96 olduğu belirtildi. Şirket, kamu bilişim altyapılarındaki tedarikçi rolünü hacimli bir satışla büyütmüş oldu. Yılbaşından bu yana açıklanan işlerin toplam tutarı ise yıllık gelirinin %80,7’si düzeyinde bulunuyor.

KARTONSAN

Nakit için İstanbul’daki taşınmazı sattı ve bağlı şirketini devretme kararı aldı

Kartonsan, İstanbul Küçükçekmece’de bulunan ve ekspertiz değeri 630 milyon TL olan 12.725 metrekarelik arsa ve bina tesisini, KDV hariç 642,14 milyon TL’ye sattı. Satış bedelinin peşin olarak tahsil edildiği ve tapu devrinin tamamlandığı belirtildi. İşlemden yaklaşık 508,7 milyon TL kâr elde edildiği ve bedelin işletme sermayesi olarak kullanılacağı açıklandı. Firma, daha önce de faiz yükünü azaltılmak amacıyla Selka Ticaret’te sahip olduğu yaklaşık %99,47 payını toplam 6 milyon dolara ilişkili olmayan taraf konumuna gelen Pak Holding ile Asil Holding’e satma kararı verdi.