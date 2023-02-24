9 yıl önce yola çıktı asrın felaketi ikinci büyük sınavı olacak

2014 yılında sektöre iddialı giriş yapan Doğa Sigorta’nın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, 6 Şubat 2023’te Pazarcık ve Elbistan depremlerinin 10 ili vurmasının ardından Genel Müdür Coşkun Gölpınar ile durum değerlendirmesi yaptı:

- 9 yıllık bir şirketiz. 2020 yılında pandemi sınavına girdik. Şimdi de asrın felaketi olarak adlandırılan depremle yeni bir sınava giriyoruz.

Sigorta sektörünün deneyimli isimlerinden olan Gölpınar, 11 ili kapsayan deprem bölgesinde kendilerine ait poliçe sayısına baktı:

- Bölgede 11 bin poliçemiz var. Bunların 4 bini Adana’da düzenlenmiş durumda. Yani, depremin asıl kalbi sayılan, en çok can kaybı ve hasar yaşanan 4 ilimizdeki poliçe sayımız 5 bin dolayında.

Henüz netleşmemekle birlikte gündeme gelebilecek hasar ödemesi toplamını hesapladı:

- 2 milyar lira dolayında bir hasar ödememiz söz konusu olabilir.

Geçen gün Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı, Galatasaray Sportif A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı’yla ofisinde buluştuk.

Kırmızı’ya Doğa Sigorta Genel Müdürü Coşkun Gölpınar ile Kurumsal İletişim Müdürü Seda Güler eşlik etti. Kırmızı, depremin vurduğu illerdeki sigorta poliçelerinin büyük bölümünün DASK (Doğal Afet Sigortası) olduğunu bildirdi:

- Deprem bölgesinde DASK penetrasyonu yüzde 50’lerde. DASK harici sigortalılık oranı yüzde 10’u bile bulmuyor. Sigorta güvencesi kapsamında daha çok fabrikalar, oteller ve işyerleri yer alıyor. Konutların sigortalılık oranı çok düşük düzeyde seyrediyor.

Fabrikasına, işyerine sigorta yaptıranların konutları için aynı titizliği gösterip göstermediğini merak ettim, genel eğilime işaret etti:

- Fabrikasını, işyerini sigorta güvencesine alıp, oturduğu konut için bunu düşünmeyen çok sayıda vatandaşımız var.

Hasar ödemeleri konusunda sektörün gücüyle ilgili durumu sordum, Coşkun Gölpınar yanıtladı:

- Yaşanan deprem gerçekten de asrın felaketi. Hasar toplamı epey yüksek olacak. Sektör zaten çoğu yabancı, güçlü reasürans şirketleriyle çalışıyor. Reasürans gücünü arkasına alacak sektör asrın felaketinin hasar ödemesini yapar. Az da olsa zorlananlar görülebilir.

Nihat Kırmızı araya girdi:

- Sektördeki oyuncular, sigorta tekniği açısından da sınava girmiş olacak. Doğru reasüre yapılmış mı, limitler doğru belirlenmiş mi, bunlar ortaya çıkacak.

Depremin bölgede çok sayıda otomobili de hasarlı hale getirdiğini anımsattım:

- Depremde hasar gören araçlarla ilgili zararı da sigorta şirketleri karşılar mı?

Coşkun Gölpınar şu yanıtı verdi:

- Trafik sigortası adı üstünde, depremi kapsamıyor. Kasko poliçelerinde depremi kapsayanlar da var. Bizim kasko poliçelerimiz genelde öyledir.

Gölpınar, Doğa Sigorta’nın sektördeki yeriyle ilgili de şu bilgiyi paylaştı:

· Yangında 66 şirket arasında 11’inciyiz.

· Nakliye sektöründe 6’ncıyız.

· Tamamlayıcı sağlık sigortasında 12’nciyiz.

· Kaskoda 13’üncüyüz.

Kasko konusunda bütün sektörün dertli olduğuna dikkat çekti:

- Trafik sigortası ve kasko, sektöre zarar ettiren poliçeler. O nedenle kaskoda çok daha üst sıralara çıkmak gibi bir hedef peşinde değiliz.

“Asrın felaketi” olarak tanımlanan depremler 11 ilimizde binlerce canımızı aldı. Enkaz kaldırma çalışmaları ilerledikçe can kaybımızın daha yüksek olduğuna ilişkin acı tablo ortaya çıkıyor.

Diğer yandan ekonomide açtığı yaranın derinliği, enkazın büyüklüğü de yavaş yavaş hesaplanıyor.

Sigorta sektörü de “büyük deprem sınavı”nı yaşıyor, üstesinden gelecek gibi görünüyor…

İsim değişikliği ile rektör ataması aynı saatlere denk geldi

İSTANBUL Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Nihat Kırmızı’ya Rektör Prof. Emre Alkin’in atamasının iki kez yapılması konusunu anımsattım, anlattı:

- Üniversitemizin “Ayvansaray” olan adının “İstanbul Topkapı”ya dönüşmesi kararıyla rektör ataması aynı saatlere, hatta dakikalara denk geldi. Önce Emre Hoca’nın Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğüne ataması çıktı. Çok geçmeden isim değişikliği kararı yayınlandı.

İsim değişikliği ile birlikte Prof. Emre Alkin’in İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörlüğüne atamasının da aynı anda gerçekleştiğini kaydetti:

- Durumu fark ettik. Kısa sürede Cumhurbaşkanlığı makamına konuyu izah ettik. Konu birkaç saat içinde çözüldü.

İsim değişikliği ile ilgili şu ayrıntıyı da aktardı:

- Dosyamızda 5-6 farklı isim önerisi yer alıyordu. Onlardan biri de soyadımız idi. Yani, “Kırmızı” idi. YÖK Başkanımız “İstanbul Topkapı” adı konusunda önümüzü açtı. Çok da iyi oldu.

Depremzede öğrenci Darüşşafaka’ya sınav barajı olmadan girecek

DARÜŞŞAFAKA Cemiyeti, 10 ilimizi vuran depremlerin ardından bölgedeki öğrencilere kapılarını açmak üzere iki önemli adım attı.

Darüşşafaka Cemiyeti’nin ilk adımı depremden etkilenen öğrencilerin eğitimine devam eden kardeşlerine dönük oldu:

- Depremzede öğrencilerimizin eğitimine devam eden kardeşlerine de okulumuzun kapılarını açtık. Bu kapsamda 18 öğrenci, farklı seviyelerde eğitim ve öğretimlerine Darüşşafaka’da misafir öğrenci olarak devam edecek. Tüm giderlerini Cemiyetimiz karşılayacak.

Darüşşafaka Cemiyeti, depremzede öğrencileri dikkate alarak kontenjanını artırdı:

- Depremzede çocuklara 8 yıl boyunca tam burslu, yatılı, nitelikli eğitim olanağı sağlama kararı aldık. Cemiyetimizin bu kararına Türkiye İş Bankası destek veriyor.

Darüşşafaka Cemiyeti Başkanı Oğuz Güleç, her yıl ortalama 120 öğrenci kabul ettiklerini belirtip, sistemi şöyle anlattı:

- Öğrencilerimizi ülkemiz genelinde düzenlediğimiz sınavla belirliyoruz. Sınavımıza 4’üncü sınıfta okuyan, annesi ya da babası hayatta olmayan, ailesinin maddi olanakları nitelikli eğitim almak için elverişsiz çocuklarımız katılabiliyor.

Deprem felaketinin ardından ek kontenjan oluşturduklarını vurguladı:

- Depremzede çocuklarımız da 21 Mayıs 2023 Pazar günü bulundukları illerde gerçekleştireceğimiz sınavımıza katılacak. Ancak, depremzede çocuklarımız için bu, puan barajlı bir sınav olmayacak.

2008 yılında İş Bankası’yla Türkiye’nin eğitim alanındaki en uzun soluklu ve kapsamlı sosyal sorumluluk projesini “81 ilden 81 öğrenci” şeklinde hayata geçirdiklerini anımsattı:

- İş Bankası, depremzede öğrencilerin Darüşşafaka’daki eğitimine vereceği katkıyı üniversite hayatlarında da devam ettirecek.

Güleç, 1939 Erzincan depremine uzandı:

- İş Bankası o dönemde de Darüşşafaka’da 83 öğrencinin eğitimine destek olmuştu.