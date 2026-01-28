9.5 milyar doları yakaladı 3 yılda 20 milyar dolara ulaşmak için kolları sıvadı

SABANCI Holding CEO’su olan Kıvanç Zaimler, bu koltuktaki ilk basın buluşmasında “Advanced Energy Solutions”(İleri Enerji Çözümleri) Eş Başkanlığı görevini üstlendiği Davos’taki World Economic Forum’dan (WEF) şu izlenimini aktararak söze girdi:

- Davos’taki WEF toplantılarında bir kez daha gördüm ki Türkiye, dünyada önemli aktörler arasında masada olacak. Davos’tan ülkem adına olumlu izlenimlerle döndüm.

COP31 ev sahipliğinin Türkiye için önemli bir fırsat olduğunu belirtip, sunumun başlığını işaret etti:

Sürdürülebilir

Dijital

Ölçeklenebilir

Sabancı Grubu’nun 100’üncü yılını geçen yıl kutladığını anımsattı:

- Sabancı Grubu, ikinci yüzyıla adım attı. Önümüzdeki dönemde işlerimizde çarpan etkisine odaklanacağız. Bildiğimiz işlerde ölçeklenebilir olmaya bakacağız.

Bulundukları sektörlerin ve şirketlerin yer aldığı tabloyu ekrana yansıttı:

Banka ve Finans

Akbank: Güçlü bilançosu var. Temkinli büyüyor.

Güçlü bilançosu var. Temkinli büyüyor. Agesa-Aksigorta: Finansal denge getiren alanımız.

Enerji ve İklim Teknolojileri

Enerjisa: Hem dağıtımda, hem üretimde lider.

Hem dağıtımda, hem üretimde lider. Sabancı Climate Technologies:ABD’de enerji ve iklim teknolojilerine erken aşamada yatırım yapıyor.

Malzeme Teknolojileri ve Mobilite Çözümleri

Akçansa, Çimsa, Kordsa, Brisa, Temsa

Bu iş kolumuzdaki şirketlerimiz 70 ülkeye ihracat yapıyor. ABD, İspanya, İrlanda’da üretimleri var.

Perakende

Carrefoursa, Teknosa

Dijital

Sabancı Dx

“Dinamik Portföy Yönetimi” başlıklı bölüme geçti:

- Reaktif değil önceden planlanmış şekilde yol almayı önemsiyoruz.

Sabancı Grubu’nun 2021-2025 döneminde 5.9 milyar dolarlık yatırım yaptığını vurgulayıp, sıraladı:

2021: Yüzde 97.7’si yurt içinde gerçekleşen 600 milyon dolarlık yatırım yaptık.

Yüzde 97.7’si yurt içinde gerçekleşen 600 milyon dolarlık yatırım yaptık. 2022: Yüzde 89.8’i yurt içinde olmak üzere 1 milyar dolarlık yatırım gerçekleşti.

Yüzde 89.8’i yurt içinde olmak üzere 1 milyar dolarlık yatırım gerçekleşti. 2023: Yüzde 74.5’i yurt içinde olmak üzere 1.2 milyar dolarlık yatırım yaptık.

Yüzde 74.5’i yurt içinde olmak üzere 1.2 milyar dolarlık yatırım yaptık. 2024: Yüzde 84.2’si yurt içinde gerçekleşen 1.8 milyar dolarlık yatırıma imza attık.

Yüzde 84.2’si yurt içinde gerçekleşen 1.8 milyar dolarlık yatırıma imza attık. 2025:Yüzde 92.1’i yurt içinde olan 1.3 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdik.

Sabancı Grubu’nun Türkiye’den hızlı büyüdüğünü ortaya koyan grafiği paylaşıp, net aktif değer büyüklüğüne dikkat çekti:

- 2019 yılında 6 milyar dolar olan net aktif değerimiz bugün 9.5 milyar dolara ulaşmış bulunuyor.

2029 yılı hedefinin altını çizdi:

- 3 yıl sonra net aktif değerimiz 20 milyar dolara çıkacak. Önümüze daha dengeli, daha yüksek getirili büyüme hedefi koyduk.

“Nasıl sağlayacağız?” sorusunu ortaya atıp, Enerjisa ve Çimsa’yı örnek gösterdi:

- Enerjisa ve Çimsa gibi şirketlerimizin kendi kaynakları ile büyüme potansiyeli var. Holding yönetimi olarak büyümelerinin önünü açacağız.

Büyüme konusunda şu mesajı verdi:

- Gözümüz büyük satın almalarda olacak. Yeni alanlara da bakacağız. Ayrıca daha teknolojisi yüksek alanlara azınlık yatırımcı olarak da girmeyi düşünebiliriz.

Ardından ekledi:

- Bizi daha yüksek çarpan etkisiyle büyütebilecek alanlara bakacağız. Sabancı’nın ana faaliyet ve odak alanlarını oluşturan finansal hizmetler, enerji ve iklim teknolojileri, malzeme teknolojileri ve dijitalde yeni nesle geçiş 2-5 kat değer çarpan etkisi yaratabilir.

Şöyle sürdürdü:

- Hedefimiz, uzun vadeli büyüme potansiyeli gösteren, Sabancı’nın değerini artıracağına inandığımız cazip yatırımlarla portföyümüzü çok daha verimli, çok daha dirençli hale getirmek, bu portföy yapısını da güçlü insan kaynağımızla sağlamlaştırmak.

Çizdikleri yol haritasını şöyle tanımladı:

- Hızlı ama kontrollü, iddialı ama disiplinli…

3 yılda 10.5 milyar dolarlık net aktif büyümesini nasıl sağlayacaklarını biraz daha açmasını istedik, anlattı:

- 10.5 milyar dolarlık büyümeyi sağlayacak nakit fon yaratabiliyoruz. 9.5 milyar doları 20 milyar dolara taşıyacak senaryoları çalıştık. Malzeme teknolojilerinde büyük satın almalara bakıyoruz.

Sabancı Grubu’nda yıllardır Akbank “amiral gemisi”ydi. Enerjisa, “ikinci amiral gemisi” olarak yanına eklenmiş görünüyor… Malzeme teknolojilerinin de 20 milyar dolarlık net aktif değerine ulaşma yolculuğunda önemli rol alacağı anlaşılıyor…

Yatırımlara kendi içimizden 1.5-2.5 milyar dolarlık fon yaratırız

SABANCI Holding CEO’su Kıvanç Zaimler’e önümüzdeki dönem yatırımları soruldu:

- 3 yılda 20 milyar dolarlık net aktif büyüklüğüne ulaşmak için ne kadar yatırım yapmayı planlıyorsunuz?

Şu yanıtı verdi:

- Kendi içimizden 1.5-2.5 milyar dolarlık fon yaratabiliriz. Elbette bunun üstüne ihtiyaca göre borçlanma yaparız.

Sonra şu noktanın altını çizdi:

- Bizim ana odak alanlarımızla uyumlu, Sabancı portföyünü daha değerli kılacak her türlü organik ve inorganik yatırım fırsatlarını değerlendirebiliriz.

Coğrafyadan öte stratejilerine uyumu önemsediklerini kaydetti:

- Bunu da üç farklı şekilde yapabiliriz. Satın alma ya da birleşmeler yoluyla, ortaklıklar kurarak ya da küçük yatırımcı olarak bazı işlerin içerisinde yer alabiliriz.

Carrefoursa ve Teknosa ‘gözden geçirilenler’ grubunda yer alıyor

SABANCI Holding CEO’su Kıvanç Zaimler, gruba bağlı şirketlerin yol haritasını özetleyen 4 ana başlık yansıttı:

Değerini Yönet

Koru & Büyümesi İçin Yatırım Yap

Gözden Geçir

Değeri Açığa Çıkarmak İçin Dönüştür

Bu noktada Carrefoursa ve Teknosa konusu soruldu:

- Carrefoursa ve Teknosa’yı satacak mısınız?

Zaimler, şu yanıtı verdi:

- Carrefoursa ve Teknosa, “Gözden Geçir” bölümünde yer alıyor. Yani, şu anda netleşmiş bir durum yok. Tüm opsiyonlar gündemimizde yer alıyor.

Topluluğun yol haritasını belirlerken dünyadaki dönüşümü Sabancı’nın güçlü kaslarıyla eşleştirdiklerini kaydetti:

- Yeni dönemde dünya ekonomisi enerji dönüşümü, dijitalleşme, ileri malzeme teknolojileri gibi alanlar odağında şekillenecek. Büyüme stratejimizi hazırlarken ilke olarak dünyanın nereye gittiğine, sonrasında da bu alanlarda Sabancı’nın gücüne bakıyoruz.

Sabancı’nın bir yatırım holdingi olduğunu anımsattı:

- Bu kapsamda görevimiz elimizdeki şirketleri en iyi şekilde büyütme, dönüştürme ve gerekirse de doğru zamanda devretme disiplinini göstermek.

ABD’de Meta’ya elektrik satacak

SABANCI Holding CEO’su Kıvanç Zaimler, ABD’deki enerji ve iklim teknolojileri yatırımlarına değindi:

- ABD’de araziler tanımlanırken, “elektriklendirilmiş alan” deyimi kullanılıyor. Bizim güneş tarlamız 800 MW’lık kurulu güce ulaştı.

Ardından bir olasılığı paylaştı:

- ABD’de Meta’ya elektrik satışı konusunu konuşuyoruz.

“Yıkıcı inovasyon” olarak değerlendirdikleri işlerin ön planda olduğunun altını çizdi:

- Bunu özellikle ABD’de 2-3 yıldır yapıyoruz. Füzyon, derin delme, mıknatıs teknolojileri gibi alanlarda yatırımlarımız var. Bunlar enerji ve iklim teknolojilerinin geleceğini belirleyecek alanlar.

5.1 milyar dolarlık yatırım yapmışız, demek ki ortam var

SABANCI Holding CEO’su Kıvanç Zaimler, yatırımlarıyla ilgili şu bilgiyi paylaştı:

- Sabancı Grubu şirketlerinin dünyanın 18 farklı ülkesinde ayak izi var. Her geçen gün bu pazarlardaki etkinlikleri artıyor.

Türkiye’deki yatırım ortamına ilişkin bir soru üzerine tabloyu ekrana yeniden yansıttı:

- 2021-2025 yılları arasında 5.9 milyar dolarlık yatırım yaptık. Bunun 5.1 milyar dolarlık bölümü ülkemizde gerçekleşti.

Ardından ekledi:

- Demek ki ortam varmış, Sabancı Grubu da bu kadar yatırım yapmış.

Sabancı Grubu’nun yaklaşımını anımsattı:

- “Bu topraklardan kazandığını bu toprakların insanıyla paylaşmak” Sabancı’nın 100 yıldır değişmeyen ilkesidir. Bu kapsamda yatırım ve sermaye tahsisimizde ülkemiz her zaman önceliklidir.

Sonra şu noktanın altını çizdi:

- Türkiye, her zaman uluslararası sermaye için cazibe merkezi olmuştur.

Yılın ikinci yarısında daha iyi sinyaller alırız

SABANCI Holding CEO’su Kıvanç Zaimler, soruları yanıtlarken Orta Vadeli Program (OVP) konusunda şu noktanın altını çizdi:

- Biz OVP’yle planlanan yönde kendi senaryolarımızı çalışıyor, hazırlıyoruz.

Piyasaları yakından izlediklerini belirtti:

- 2026’nın ikinci yarısında ekonomide daha iyi sinyaller alacağımıza inanıyoruz.

Sonra ekledi:

- Daha iyiye doğru bir gidiş olsa da biz yine tedbirli davranırız.