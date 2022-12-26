98 yıllık bir sanat hikâyesi

Ankara Musiki Muallim Mektebi’nden Mamak Kültür Merkezi’ne

Son Ankara yolculuğumda bildiğim, ancak o güne kadar sadece fotoğraflarını gördüğüm bir binayı ziyaret ettim: Mustafa Kemal Atatürk’ün emri ile 1924 yılında Cebeci’de hizmet vermeye başlayan “Musiki Muallim Mektebi/Müzik Öğretmeni Okulu” ya da genç Cumhuriyetimizin ilk “Devlet Konservatuarı”, bugünkü adıyla “Mamak Kültür Merkezi” (MKM).

Azra-Aydın Gün, Cüneyt-Ayten Gökçer, Yıldız-Müşfik Kenter, Gürer Aykal, Yıldırım Önal, Meriç Sümen, Fazıl Say, Sait Sökmen, Zuhal Olcay, Cihan Ünal, Mehmet Ali Erbil ve Can Gürzap Ankara Konservatuarı’nın yetiştirdiği isimlerden ilk aklıma gelenler…

Aralarında bu ustaların da bulunduğu binlerce çocuğu öğretmenliğe hazırlayan, konservatuar olduğunda ünleri ülke dışına taşan birçok sanatçıyı yetiştirmiş okulun hikâyesinden etkilenmiş, hafızamın bir köşesine yazmıştım.

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Onur Ödülü Altın Madalya Töreni’nde tanıştığım Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, beni MKM’ye davet edince bu nedenle hemen kabul ettim.

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Sınırsız hayal gücü olan devrimci Paula Rego’nun yapıtları Pera Müzesi’nde

Pera Müzesi, figüratif sanatı yeniden tanımlayan benzersiz bir sanatçının eserlerine ev sahipliği yapıyor. Paula Rego: Hikâyelerin Hikâyesi adlı sergi, Rego’nun resmini ilk kez bu denli kapsamlı biçimde İstanbullu sanatseverlerle tanıştırıyor. Geçtiğimiz haziran ayında 87 yaşında yaşamını yitiren Rego, sanatının tüm evrelerini temsil eden eserlerini son olarak Tate Britain’da düzenlenen retrospektifte sergiledi. Portekiz’de doğan, Londra’da sanat öğrenimi gören, adını Avrupa’nın en büyük sanatçıları arasına yazdıran Paula Rego’nun işleri bu yılki Venedik Bienali’nde de yer aldı.

Saim Bugay’ın “Heykelin Sözü” sergisi Kibele Sanat Galerisi’nde açıldı

İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, 2008 yılında hayatını kaybeden heykeltıraş Saim Bugay’ın “Heykelin Sözü” başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor. Çok yönlü sanatçı Bugay’ın “Heykelin Sözü” sergisinde sanatseverler, heykellerinin yanı sıra ahşap, metal, döküm, tel gibi materyallerden tasarlanan kuklalar, maskeler, el aletleri, oyuncak, biblo gibi farklı türde eserlerini görme imkânı buluyor.

Hedef sürdürülebilirlik: Metro Türkiye ve Şef Umut Karakuş’tan “Atıksız Yılbaşı Yemeği”

Restoranların ve şeflerin sürdürülebilirlik yolculuğuna rehberlik etmeyi amaçlayan Metro Türkiye, gıda israfının önüne geçmek için atıksız menü ve mutfaklar oluşturma çalışmalarını sürdürüyor. Sofraların çeşit çeşit yemeklerle en çok donatıldığı zamanlardan biri olan yılbaşında atıksız menülerle gıda israfının önüne geçmeyi hedefleyen Metro Türkiye, bu amaçla şef Umut Karakuş ile birlikte bir Atıksız Yılbaşı Yemeği hazırladı.

Atatürk Kültür Merkezi’ne bir yılda 1 milyon 300 bin ziyaretçi

AKM’de yıl boyunca 275 konser, 150 tiyatro, 80 opera ve bale, 37 sergi ve 90 film gösterisinin yanı sıra söyleşiler, okur-yazar buluşmaları ve çeşitli atölyeler düzenlendi. Çocuklar için 386 farklı atölye yapıldı ve 60 binden fazla çocuk sanatla buluştu. Yıl boyunca toplam bin 265 etkinlik gerçekleştirilen AKM’de etkinliklere 1 milyon 300 bin kişi katıldı.

Mövenpick Hotel Bosphorus’ta İstanbul manzarası eşliğinde İtalyan yemekleri

Mövenpick Bosphorus’un 21. katındaki İstanbul manzaralı roof’unda Da Vittorio Ristorante hizmet veriyor. Da Vittorio’nun başında, Bursa’da da bir restoranı bulunan Sicilya kökenli Şef Vittorio Sindoni var. Sindoni, Türkiye’ye 1996’da Paper Moon’un açılışı için gelmiş, sonra kendi mekânını açmış.