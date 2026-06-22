AB-Avustralya anlaşması: Ticaretin ötesinde yeni bir jeoekonomik ortaklık

Avrupa Birliği ile Avustralya arasında sekiz yılı aşkın süredir devam eden Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerinin tamamlanması, küresel ticaret sisteminin yeniden şekillendiği bir dönemde yalnızca ekonomik değil, stratejik sonuçlar doğurabilecek bir gelişme olarak öne çıkıyor. Çünkü bu anlaşma, klasik bir gümrük indirimi paketinden çok daha fazlasını ifade ediyor: Batı ekonomilerinin yeni küresel düzende nasıl konumlanacağına dair önemli ipuçları taşıyor.

Bugün dünya ekonomisi artık eski küreselleşme döneminden oldukça farklı bir zeminde ilerliyor. ABD-Çin rekabeti, enerji güvenliği, kritik hammaddeler yarışı, tedarik zinciri kırılmaları ve yükselen korumacılık, ülkeleri yalnızca “daha fazla ticaret” değil, aynı zamanda “daha güvenli ticaret” arayışına yöneltiyor. Avrupa Birliği’nin Avustralya ile yaptığı anlaşma da tam olarak bu jeoekonomik dönüşümün içinde anlam kazanıyor.

AB, dünya ihracatının yaklaşık yüzde 15’ini gerçekleştiriyor

Yaklaşık 450 milyonluk nüfusu ve 2025 itibarıyla yaklaşık 21,1 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğüyle Avrupa Birliği hâlen dünyanın en büyük ekonomik bloklarından biri konumunda. Küresel mal ticaretinde Çin ve ABD ile ilk üç aktör arasında yer alan AB, dünya ihracatının yaklaşık yüzde 15’ini gerçekleştiriyor.

Avustralya ise ekonomik ölçek açısından AB ile kıyaslanamayacak kadar küçük görünse de, sahip olduğu stratejik kaynaklar nedeniyle küresel sistemde ağırlığının çok üzerinde bir role sahip. Dünyanın en büyük lityum üreticilerinden biri olan ülke; LNG, demir cevheri, nadir toprak elementleri ve tarım ürünleri ihracatında kritik bir tedarikçi olarak öne çıkıyor. Özellikle elektrikli araç bataryaları, savunma sanayii ve temiz enerji teknolojileri açısından bu kaynakların önemi düşünüldüğünde, Avustralya’nın değeri yalnızca ekonomik değil jeopolitik boyut da taşıyor.

İki taraf arasındaki ekonomik ilişkiler zaten güçlü bir zemine sahipti. 2025 itibarıyla AB ile Avustralya arasındaki toplam mal ve hizmet ticareti 110,7 milyar Avustralya dolarına ulaşmış durumda. AB’nin Avustralya’ya mal ihracatı yaklaşık 37 milyar Euro’ya ulaşırken, hizmet ticaretinde de Avrupa tarafı ciddi bir fazlaya sahip bulunuyor. Bununla birlikte taraflar arasındaki ekonomik potansiyel bugüne kadar tam anlamıyla kullanılamadı. Tarife duvarları, teknik düzenlemeler, coğrafi işaret tartışmaları ve özellikle tarım sektöründeki hassasiyetler ilişkilerin derinleşmesini sınırlıyordu. İşte yeni STA tam da bu engelleri azaltmayı hedefliyor. Avrupa Komisyonu’na göre anlaşma yürürlüğe girdiğinde AB’nin Avustralya’ya yönelik ihracatının yüzde 99’dan fazlasında gümrük vergileri kaldırılacak. This durumun Avrupalı şirketlere yılda yaklaşık 1 milyar avroluk maliyet avantajı sağlaması bekleniyor. Geçiş süreci tamamlandığında yıllık tasarrufun 1,2 milyar avroyu aşacağı tahmin ediliyor.

Özellikle otomotiv, makine ekipmanları, kimya, ilaç, medikal teknoloji, işlenmiş gıda gibi sektörlerde ciddi ihracat artışı bekleniyor. Avrupa Komisyonu, anlaşmanın önümüzdeki on yıl içinde AB ihracatını yaklaşık yüzde 33 artırabileceğini öngörüyor.

Avustralya’ya Avrupa’da açılan alan siyasi tartışmaların merkezinde

Avustralya açısından ise anlaşmanın merkezinde tarım ve doğal kaynak ihracatı bulunuyor. Canberra uzun süredir Avrupa pazarında daha geniş sığır eti ve koyun eti kotaları talep ediyordu. Anlaşmayla birlikte Avustralyalı üreticilere kontrollü de olsa daha geniş bir erişim alanı açılıyor. Ancak tam da bu nokta, Avrupa’daki siyasi tartışmaların merkezini oluşturuyor.

Çünkü Avrupa Birliği’nde tarım yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyal ve siyasi bir mesele. Son yıllarda Fransa’dan Hollanda’ya kadar birçok Avrupa ülkesinde yükselen çiftçi protestoları, Brüksel’in ticaret politikalarını giderek daha hassas hâle getiriyor. Özellikle düşük maliyetli dış rekabetin Avrupa çiftçisini zorlayacağı yönündeki kaygılar, AB’nin hemen her STA sürecinde belirleyici rol oynuyor.

Nitekim daha önce Kanada (CETA), Mercosur ve Yeni Zelanda anlaşmalarında da benzer dirençler yaşanmıştı. Bu nedenle AB–Avustralya STA’sının gerçek sınavı müzakere masasından çok Avrupa Parlamentosu ve üye ülkelerdeki siyasi onay süreçlerinde verilecek gibi görünüyor.

Ancak anlaşmanın asıl dikkat çekici tarafı, Avrupa Birliği’nin son yıllarda şekillenen yeni ticaret anlayışını göstermesi. AB artık yalnızca serbest ticaret savunusu yapan bir yapı değil. “Açık stratejik otonomi” yaklaşımı çerçevesinde Avrupa, küresel ticarete açık kalırken kritik sektörlerde kontrolü kaybetmemeyi hedefliyor.

Kritik mineraller, anlaşmanın en stratejik boyutlarından biri

Bu nedenle anlaşmanın mimarisinde dikkat çekici bir denge bulunuyor: Sanayi ürünlerinde geniş liberalizasyon, tarımda kontrollü açılım, kritik hammaddelerde stratejik iş birliği, yeşil dönüşüm alanında ortaklık, yüksek sürdürülebilirlik standartları.

Özellikle kritik mineraller konusu, anlaşmanın en stratejik boyutlarından biri hâline gelmiş durumda. Çin’in nadir toprak elementleri ve kritik mineraller üzerindeki küresel hakimiyeti hem Avrupa’yı hem de ABD’yi alternatif tedarik arayışına yöneltiyor. AB’nin Avustralya ile anlaşmayı hızlandırmasındaki temel nedenlerden biri de Çin’e olan bağımlılığı azaltma isteği olarak değerlendiriliyor.

Bu nedenle anlaşma yalnızca ticaret değil; aynı zamanda enerji dönüşümü, savunma sanayii, temiz teknoloji yatırımları ve tedarik zinciri güvenliği açısından da stratejik bir çerçeve sunuyor. Önümüzdeki dönemde lityum ve kritik mineraller, hidrojen ekonomisi, elektrikli araç teknolojileri, temiz enerji altyapıları, savunma tedarik zincirleri gibi alanlarda AB-Avustralya iş birliğinin daha da derinleşmesi bekleniyor.

Son tahlilde, AB-Avustralya STA’sı, iki taraf arasındaki ticaret hacmini artıracak teknik bir anlaşmanın ötesinde anlam taşıyor. Bu metin, küresel ekonomide yeni bloklaşmaların, stratejik ortaklıkların ve güvenlik odaklı ticaret anlayışının somut örneklerinden biri olarak okunmalı. Ancak anlaşmanın kaderini belirleyecek temel soru hâlâ aynı: Avrupa Birliği, serbest ticaret hedefleri ile içeride büyüyen korumacı baskılar arasında sürdürülebilir bir denge kurabilecek mi? Çünkü artık mesele yalnızca ticaret değil. Mesele, küresel ekonominin yeni güç haritasında hangi ülkelerin hangi stratejik eksenlerde konumlanacağı.