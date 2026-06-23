ABD ile yapılacak bir anlaşma İran’ı küresel ekonomiye nasıl yeniden bağlayabilir?

PATRICIA COHEN/ The New York Times

Uzun zamandır Amerika’nın baş düşmanı olarak kabul edilen İran, uluslararası terörizme verdiği destek ve nükleer silah programı nedeniyle yaptırımlar yoluyla dünyanın en ağır şekilde cezalandırılan ülkelerinden biridir. Yaptırımları ve düşmanlıkları sona erdirmeye yönelik bu kadar kapsamlı bir plan daha önce hiç gündeme gelmemişti.

Virginia Tech’te ekonomi profesörü olan Djavad Salehi-Isfahani hükümetin gelirlerini nasıl kullanacağını kimsenin bilmediğini, ancak İranlıların küresel piyasada alım satım yapmasına izin vermenin işletmeler ve istihdam yaratabileceğini söyledi.

Önümüzdeki 60 gün içinde nihai bir anlaşmanın müzakere edilmesi beklenirken, İran’ın yaklaşık 90 milyonluk zor durumdaki nüfusuna ekonomik rahatlama sağlayacak bir dizi güven artırıcı önlem planlanıyor. Bunlar arasında boğazın yeniden açılması ve Nisan ayında başlayan ABD’nin İran’ın deniz yoluyla ticaretine uyguladığı ablukanın sona ermesi yer alıyor .

İran’ın ABD ve İsrail ile 16 hafta süren savaşının bıraktığı yıkıma rağmen, ülkenin uzun vadeli potansiyel görünümü yıllardır olduğundan daha parlak.

On yıllardır ilk kez, İran’ın uluslararası ekonomik dışlanmışlık statüsü sona ermeye yaklaşıyor ve önde gelen bir petrol üreticisinin dünyanın geri kalanıyla yeniden bağ kurmasına olanak sağlıyor.

Başkan Trump ile İran Devlet Başkanı Mesud Pezeşkiyan arasında varılan anlaşmadan nihai bir anlaşmaya giden yol engellerle dolu. Cuma günü İsviçre’de yapılması planlanan ABD-İran görüşmeleri ertelendi ve İsrail ile Hizbullah’ın Lübnan’da düzenlediği saldırılar gerçekleşti.

İran, yeni bir gelir kaynağı oluşturma fırsatı bulabilir

Yine de, Bay Trump’ın imzaladığı anlaşma yürürlükte kalırsa, İran’ın petrol ihracatına ve finansal işlemlerine yönelik cezalandırıcı yaptırımlar yakında kaldırılabilir.

Dondurulmuş milyarlarca dolarlık İran varlığı serbest bırakılabilir. Trump ayrıca, İran ekonomisinin yeniden yapılandırılması ve geliştirilmesine yardımcı olmak için bölgedeki diğer ülkelerle birlikte 300 milyar dolarlık bir fon kurma konusunda da anlaştı.

Ve ilk kez, dünyanın en önemli petrol geçiş noktasında yer alan enerji süper gücü İran, yeni bir gelir kaynağı oluşturma fırsatı bulabilir. İran, her yıl Hürmüz Boğazı’ndan geçen binlerce kargo gemisinden para toplamaya başlayacağını tehdit etti. Böyle bir gelişme, savaş başlamadan önce düşünülemezdi, ancak şimdi ABD-İran anlaşmasında bunun önünü açtı.

Londra merkezli bir araştırma kuruluşu olan Borsa ve Pazar Vakfı’nın CEO’su Esfandyar Batmanghelidj, “Bu gerçekten dikkat çekici bir belge” dedi. Anlaşma, “ABD-İran ilişkisinin nereye varabileceğine dair iddialı hedefler belirliyor.”

“Tahran’da Trump’ın kararsız olduğu, müzakere edilmesi zor olduğu ve güvenilmez olduğunu gösterdiği kabul ediliyor” dedi Bay Batmanghelidj. “Ancak kendisinden önceki hiçbir ABD başkanının sahip olmadığı dönüştürücü diplomasi yürütme kapasitesine sahip.”

Uzun zamandır Amerika’nın baş düşmanı olarak kabul edilen İran, uluslararası terörizme verdiği destek ve nükleer silah programı nedeniyle yaptırımlar yoluyla dünyanın en ağır şekilde cezalandırılan ülkelerinden biridir. Yaptırımları ve düşmanlıkları sona erdirmeye yönelik bu kadar kapsamlı bir plan daha önce hiç gündeme gelmemişti.

“İşte bu da tüm bu süreci hem çok gergin hem de İranlılar için çok cazip kılıyor,” diye ekledi Bay Batmanghelidj.

Uluslararası Para Fonu’nda eski müdür yardımcısı olan Adnan Mazarei, savaşın aynı zamanda Washington’un Basra Körfezi’ne kıyısı olan Arap ülkelerine verdiği güvenlik garantilerine olan güveni de zedelediğine dikkat çekti.

Bu çerçeve, bölgesel ilişkilerin değişmesinin önünü açıyor.

İran’ın Birleşik Arap Emirlikleri ile olan bağları, ekonomik geleceği için özellikle önemlidir. Birleşik Arap Emirlikleri, İran ticareti, finansı ve işletmeleri için hayati bir merkez görevi görmüştür. Sayın Mazarei, “Bunun ne ölçüde yeniden canlandırılacağı belli değil” dedi.

Önümüzdeki 60 gün içinde nihai bir anlaşmanın müzakere edilmesi beklenirken, İran’ın yaklaşık 90 milyonluk zor durumdaki nüfusuna ekonomik rahatlama sağlayacak bir dizi güven artırıcı önlem planlanıyor.

Bunlar arasında boğazın yeniden açılması ve Nisan ayında başlayan ABD’nin İran’ın deniz yoluyla ticaretine uyguladığı ablukanın sona ermesi yer alıyor . Trump yönetimi, İran’ın önemli bir gelir kaynağı olan petrol ihracatına başlamasına izin vermeyi kabul etti. Bu, ülkenin artık petrolünü yaptırımlarla ilgili bir indirimle satmak zorunda kalmayacağı anlamına geliyor. Diğer ülkelerde tutulan dondurulmuş İran fonlarının bir kısmının da serbest bırakılması planlanıyor.

Ablukanın sona ermesi, İranlıların ithal mallar için karaborsa primi ödemek zorunda kalmayacakları anlamına da gelebilir.

Daha etkili ve uzun süreli ekonomik ilerlemenin sağlanıp sağlanamayacağı büyük ölçüde ülkenin gizemli liderliğine bağlıdır.

Hükümetin ekonomiyi nasıl yöneteceği çok önemli

Maryland Üniversitesi Küresel İşletme Merkezi’nin akademik direktörü Kislaya Prasad, İran hükümetinin “fazla ileri giderek” barış sürecini raydan çıkarabileceği riskinin bulunduğunu söyledi.

Hükümetin ekonomiyi geleceğe yönelik olarak nasıl yöneteceği de çok önemli. Yaptırımlar felç ediciydi, ancak hükümetin kötü yönetimi, acımasız baskı ve yolsuzluk da aynı derecede etkiliydi. Bu kombinasyon enflasyonu, yüksek işsizliği ve toplumsal huzursuzluğu körükledi.

Uluslararası gerilimlerin azalması, İran’ın ciddi iç sorunlarının ve kısıtlamalarının ortadan kalkacağı anlamına gelmez. Savaşın İran’ın enerji, sanayi ve ulaşım altyapısına verdiği büyük hasarın yanı sıra, yıllarca süren ciddi yatırım eksikliği ve kıtlıklar da söz konusudur.

Uluslararası yaptırımlar İran’ı ihtiyaç duyduğu şeylerin daha fazlasını kendi içinde üretmeye zorladı. Bu da ekonominin çeşitlenmesine yol açtı ve uzun vadede buna fayda sağlayabilir.

Virginia Tech’te ekonomi profesörü olan ve perşembe günü Tahran’a gelen Djavad Salehi-Isfahani, “Beni gelecek konusunda umutlandıran şey, petrolden ziyade mali yaptırımların kaldırılmasıdır” dedi.

Petrol yaptırımlarının kaldırılması ve İran varlıklarının dondurulmasının çözülmesi hükümete para kazandırırken, finansal kısıtlamaların sona ermesinin İranlılara para kazandırabileceğini ve bunun da ekonomiyi canlandıracağını söyledi.

Sayın Salehi-Isfahani, hükümetin gelirlerini nasıl kullanacağını kimsenin bilmediğini, ancak İranlıların küresel piyasada alım satım yapmasına izin vermenin işletmeler ve istihdam yaratabileceğini söyledi. Ayrıca İran Riali’nin bu kadar düşük değerde olmasının, Bangladeş ve Çin gibi ülkelerle rekabet etmelerine yardımcı olacağını belirtti.

Sayın Salehi-Isfahani, “Burada her şey petrol ve diğer şeyleri satabilme yeteneğine sahip olmakla ilgili,” dedi.

Yazının orijinaline https://www.nytimes.com/2026/06/19/business/economy/iran-sanctions-oil.html web adresinden ulaşabilirsiniz.