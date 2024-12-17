ABD’deki her 4 parça Avrupa’daki her 3 parça halıdan biri bizim üründür

Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu ile Merinos Halı’nın Gaziantep’teki tesislerine girer girmez hazır bekleyen golf araçlarına geçtik, şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erdemoğlu rehberliğinde 900 bin metrekare alana kurulu fabrika turuna çıktık.

Merinos Halı’daki fabrika turunda Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yılmaz ile Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Şeker de Mehmet Erdemoğlu’na eşlik etti.

İbrahim Erdemoğlu’nun yeğeni olan Mehmet Erdemoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi olduğu Merinos Halı’nın ulaştığı boyutu üretim verileriyle ortaya koydu:

- Yıllık 40 milyon metrekare makine halısı üretiyoruz. Bu, ortalama 4’er metrekareden 10 milyon adet halı anlamına geliyor.

90 ülkeye ihracat yaptıklarını belirtti:

- Hem Merinos markasıyla, hem de ABD ve Avrupa’daki ünlü zincir marketlere kendi markalarıyla üretim yapıyoruz.

Üretim bantlarının teknolojisini zamanı geldikçe yenilediklerini bildirdi:

- Yenilenen teknoloji verimlilik artışını da beraberinde getiriyor.

Tesis turundan sonra idari binanın terasına çıktık. Merinos Halı’da Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, iddiasını ortaya koydu:

- Üretim tesislerimizin büyüklüğü ile dünyada bir numarayız. Türkiye, ihraç ettiği birçok üründe dünyada yüzde 1-1.5 pay alabiliyor. Parça makine halısında tek başımıza dünyadaki payımız yüzde 7’yi buluyor.

Mehmet Erdemoğlu, geçmişte satışlarının yüzde 70’inin iç pazara dönük olduğunu kaydetti:

- Zamanla ihracata odaklandık. Şu anda üretimin yüzde 90’ını 80 dolayındaki ülkeye ihraç ediyoruz.

İhracat adres ve oranlarını paylaştı:

Satışlarımızın yüzde 42’si Avrupa ülkeleri ve İngiltere’ye, yüzde 38’i ABD’ye, yüzde 12’si Ortadoğu ve Afrika’ya, yüzde 8’i de iç piyasaya gerçekleşiyor.

Avrupa’ya ihraç ettikleri halıların metrekare fiyatının ortalama 5-7.5 dolar olduğunu aktarınca kilo başına gelirlerini sorduk, hesapladı:

- Kilo başına ihracat gelirimiz 2 doları buluyor…

Avrupa ve ABD pazarıyla ilgili şu noktanın altını çizdi:

- Amerikalılar ve Avrupalılar sık halı değiştiriyor. Ortalama halı değiştirme süreleri 6 ay.

İbrahim Erdemoğlu, halı üretimindeki iddialı durumlarına dikkat çekti:

- Makine halısında Çinliler bizimle rekabet edemiyor. Çünkü, biz daha verimli üretim yapıyoruz.

Merinos Halı’nın cirosunu merak ettik, açıkladı:

- Merinos’un bu yılı 530 milyon dolar ciro ile kapatmasını bekliyoruz. Bunun 480 milyon dolarlık bölümü ihracattan sağlanacak. 2024 için 115 milyon dolarlık EBİTDA (faiz, vergi ve amortisman öncesi kâr) beklentimiz var.

Çalışmaya doğum yeri Besni’de dokuma işçisi olarak başlayan, daha sonra Gaziantep’ten aldığı havlu gibi ürünleri bölgede pazarlayan, 1970’te aldığı iki kilim tezgahı ile üretime geçen baba Mehmet Erdemoğlu’nun kurduğu Merinos Halı, 54 yılda dünya devine dönüştü…

Ailede ve yakın çevresinde “Besnili Bilge” olarak anılan kurucu baba Mehmet Erdemoğlu’nun iş hayatında çocuklarına, personeline tavsiyeleri, zamanla Merinos Halı başta olmak üzere tüm Erdemoğlu Holding çatısı altındaki şirketler için “Anayasa” şeklinde benimsendi.

İbrahim Erdemoğlu, babası Mehmet Erdemoğlu’nun sözleri arasından şu cümleyi hiç aklından çıkarmadı, hemen her ortamda sıkça tekrarlar oldu:

Allah size kolay para kazanmayı nasip etmesin…

İbrahim Erdemoğlu, benimsedikleri şu noktanın da altını çizdi:

- Kârımızın yüzde 90’ı yatırıma harcanır…

Merinos Halı’nın 1970’ten bugüne 54 yıllık büyüme yolculuğunda sağladığı başarıda “Besnili Bilge”nin belirlediği temel ilkelerin önemli rol oynadığı anlaşılıyor…

Varlık değeri 2 milyar dolar

Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Merinos Halı’nın 3 farklı lokasyonda üretim yaptığını belirtti:

- Bu lokasyonlardan ikisi Gaziantep’te, biri de Çerkezköy’de (Tekirdağ) bulunuyor.

Merinos’a yaptıkları yatırımın parasal büyüklüğünü merak ettik, şu hesabı yaptı:

- Merinos’un varlık değeri 2 milyar dolar seviyesinde. Ancak, şirketle ilgili henüz resmi değerleme yaptırmış değiliz.

İstihdama işaret etti:

- Merinos Halı’da 4 bin 700 kişi çalışıyor…

Kapasite kullanım oranını merak ettik, paylaştı:

- Bu yılki kapasite kullanımı ortalama yüzde 85 düzeyinde gerçekleşti.

Merinos Halı’yı halka arza hazırlanıyor

Merinos Halı fabrika turu sırasında Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erdemoğlu’na Dinarsu Halı’yı sordum, şu bilgiyi verdi:

- Dinarsu Halı, şirket olarak Merinos Halı ile birleşiyor. Marka devam edecek. Halı üretim işimizi tek şirket altında toplayıp halka arz için hazır hale geleceğiz.

Yeğeni Mehmet Erdemoğlu’ndan aldığımız bilgiyi Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu’na aktarıp, detay istedik, anlattı:

- Erdemoğlu Holding, Merinos’ta sahip olduğu yüzde 100 hissenin 25’ini halka açacak. Halka arzın 2025’in 5’inci ayında gerçekleşmesi hedefleniyor.

2024 bilançosunun netleşmesi sonrası halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuracaklarını bildirdi:

- Halka arz edilecek hisselerin yüzde 50’sinin yurt dışındaki yatırımcılara satışını öngörüyoruz. Bu konudaki çalışmaları HCBC ve JP Morgan yürütüyor. Nitekim halka arz için Londra’da roadshow’a çıkılacak.

Halka arzdan elde edilecek kaynağın kullanımı konusunda şu bilgiyi verdi:

- Elde edilecek kaynağın yarısı Merinos’un sermayesine eklenecek. Diğer yarısı da Merinos’un sahibi olan holdingimize aktarılacak. Holding, söz konusu kaynağın bir kısmını Sasa’ya aktarmayı gündemine alacak.

Merinos, 220 milyon dolarlık ‘Cips’ tesisini 6 ay sonra devreye alacak

Merinos Halı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erdemoğlu, fabrika turu sırasında inşaatı süren alana işaret etti:

- Merinos Halı olarak kendi polyester cips üretim tesisimizi kuruyoruz. Burası 220 milyon dolarlık yatırımla gerçekleşiyor. 2025’in ikinci yarısında devreye almayı hedefliyoruz.

Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Merinos’un cips tesisinin 350 bin ton yıllık kapasiteye sahip olacağını belirtti:

- Cips tesisinin Merinos’un cirosuna yıllık katkısının 350-400 milyon dolar olabileceğini hesaplıyoruz.

Ardından ekledi:

- Cips yatırımının devreye girmesi sonrasında Merinos’un cirosu 2025 yılı sonunda 1 milyar dolara ulaşabilecek.

Türkiye’deki triko ipliğinin yüzde 50’sini Akal Tekstil üretiyor

Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Alaplı ve Besni’de triko iplik üretimi tesislerinin olduğunu belirtti:

- Akal Tekstil çatısı altındaki bu iki tesis Türkiye’deki triko ipliğin yüzde 50’sini üretiyor.

İbrahim Erdemoğlu, yatırım kararları, yeni sektörlere giriş gibi konulardaki sorular üzerine şu mesajı verdi: