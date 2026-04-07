ABD’den cirosu kadar iş alanı hariç, panik yapmadan 22 hissede sattılar

Bir önceki haft a satışlarını artıran yabancılar, hissettirmeden paylarını azaltmaya devam ediyor. BIST 30 Endeksi’nde satıcılı taraft a oldukları hisse sayısını 20’den 22’ye çıkardılar. Alımlarını 8 hisseyle sınırlı tutmaları, pek de risk almaya niyetli olmadıklarını söylüyorBir önceki haft a satışlarını artıran yabancılar, hissettirmeden paylarını azaltmaya devam ediyor. BIST 30 Endeksi’nde satıcılı taraft a oldukları hisse sayısını 20’den 22’ye çıkardılar. Alımlarını 8 hisseyle sınırlı tutmaları, pek de risk almaya niyetli olmadıklarını söylüyor.

ABD’nin İran’a yönelik derinleşen tehditleri savaşın bölgeye yayılma riskini artırırken dünya ekonomisi bundan payını alıyor. Borsadaki yabancılar ise riskten kaçınmak adına sakin ancak kararlı satışlarını sürdürüyor. 26 Mart- 2 Nisan takas verilerine göre, BIST 30’da satış tarafında oldukları hisse sayısı 22’ye çıktı. Türk Altın’da tek günde yaptıkları 2,08 puanlık satış dikkat çekerken; TAV ve Akbank’ta 1 puanı aşan satışlar geldi. Haftanın sürpriz tarafında Astor Enerji duruyor. Yabancılar paylarını 2,59 puan artırırken adeta gizli bir güvenlikli liman gibi hareket ettiler.

En fazla sattıkları

26 Mart-2 Nisan tarihli takas verilerine göre yabancılar Türk Altın’da 2,08 puan satış yaparken paylarını %36,55’e indirdi. Ekimden bu yana yükselen hisse, 2 Mart günü en yüksek 64 TL’yi test ettikten sonra kâr satışlarıyla geriledi. Şirketin açıklamasına göre cevher rezerv miktarı %13,1 artarak 2,89 milyon altın Ons’a yükseldi.

Yabancılar TAV hissesinde paylarını %73,57’ye indirirken 1,49 puanlık satış gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde güçlü bir ivme ile yükselen hisse, şubat ayında en yüksek 368,25 TL’ye kadar çıktı. Bu seviyeden itibaren satıcıların daha ağırlıklı olduğu bir piyasaya döndü. 2020’den sonra ilk kez temettü verecek olan TAV; ödemeleri iki taksit halinde yapacak.

En fazla aldıkları

Astor Enerji’de bir günde 2,59 puanlık alımla paylarını %60,3’e çıkaran yabancılar, en güçlü alımı bu hissede gerçekleştirdi. Şirket, martın son haftasında ABD merkezli dört firmadan toplam 768,9 milyon dolarlık değişen güç seviyelerde transformatör siparişi aldı. Tutar yıllık gelirin %96,4’ü düzeyinde. Sevkiyatlar 2028’in üçüncü çeyreğine kadar tamamlanacak.

ZEYNEP'E SOR

KUR MALİYETİ Mİ, ALIM GÜCÜ MÜ?

Hissede gerçekleştirilen alımlarla, fiyatta sıçrama yaşanırken hacim büyüdü

Galata Wind’in son günlerdeki hareketinin sebebi geri alım mı? ● Faruk Caner

rı, genellikle piyasaya güven aşılamak ve hisse fiyatını desteklemek amacıyla kullanılır. Galata Wind, 24 Mart günü 225 milyon TL fon ayırdığını belirterek hisselerde geri alım yapacağını duyurdu. 30 ve 31 Mart tarihinde de alımlara geçti. İşlemlerle birlikte hissenin fiyatında belirgin bir sıçrama yaşanırken, oluşturduğu sinerjiyle birlikte işlem hacminde de ciddi bir artışa yol açtı. Son bir yıldır yatayda dalgalı bir seyirle hareket eden hissenin uzun vadede mali yapıyla da desteklenmeli. Gelir ve kârı artmalı.

Son üç yıldır sürekli zarar açıklıyor. Yeni bağlantı geliri büyütür ve kârı destekler

Penguen Gıda’nın açıkladığı işler kâra döndürmesini sağlar mı? ● Emin Atalay

Emin, Penguen Gıda son üç yıldır zararda. Geçtiğimiz yılın dönem sonunda 246 milyon TL zarar açıklarken, esas faaliyetlerinden de kâr üretemedi. Ancak tek teselli zararın azalması olabilir. Önemli market zincirlerinden biri olduğunu belirttiği LIDL Stiftung ile çeşitli turşu ve konserve ürünlerini kapsayan 30,4 milyon euroluk ve 1 yıllık iş birliği anlaşması ise olumlu bir gelişme. Tutar yıllık gelirinin %50’sine denk geliyor. Bu itibarla 2026’da gelirinin artacağı söylenebilir. Ancak asıl önemli olan kârı baskılayan giderleri kontrol edebilmesi.

YATIRIM FONLARI

AEV fonu sanayi hisselerine yatırım yaparak bir yılda %35 getiri elde etti

Allbatross Portföy’ün yönettiği Sanayi Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (AEV), şubatın ikinci yarısından bu yana fiyatı, düşen bir eğilimle hareket ediyor. Büyüklüğü ocakta hızlı bir artış yaşasa da sonrasında kademeli düştü. Şimdilerde 9,96 milyon TL hacimle önceki aya göre daralmayı sürdürdü. Portföyün %81,55’i hisse senedi ve %18,45’i yatırım fonundan oluşuyor. Şubattan bu yana nakit çıkışı yaşanan fondan nisan ayının ilk günlerinde çıkan tutar 1,69 milyon TL seviyesinde. Yatırımcı sayısı ise 408’e geriledi. Sanayi şirketlerine yatırım stratejisiyle hareket eden AEV, 6 risk değerine sahip. Sanayiye odaklanan ve risk alabilen yatırımcılara hitap ediyor. Son bir yılda %35,04 yükseliş kaydederken aynı sürede BIST 100 Endeksi’nin performansı %36,40 oldu. Fonun yönetim ücreti ise yıllık %3 düzeyinde.

TAHVİL

Nurol Yatırım Bankası, piyasadan %47,64 bileşik faizle 200 milyon borçlandı

Nurol Yatırım Bankası, 02.04.2026 tarihinde nitelikli yatırımcılara yönelik finansman bonosu ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 200.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %43, bileşik faizi ise %47,64 olarak belirlendi. 182 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faizi %21,44 düzeyinde. Bononun vade başlangıç tarihi 03.04.2026, itfa tarihi 02.10.2026 olarak açıklandı. 3 Nisan itibarıyla TLREF %39,99 seviyesinde bulunuyor. Nurol Yatırım Bankası’nın verdiği %43 basit faiz oranı, TLREF’in 3,01 puan üzerinde yer alıyor. Belirlenen oran, piyasa koşullarında makul bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. İhraç, bankanın kısa vadeli likidite ihtiyacını karşılayacak. Bono, piyasada TRFNURLE2612 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Armada Gıda yükselen ivmesiyle dikkat çekiyor. Fonların payı ise azalıyor

lıklı işlemler yapıyor. Portföylerindeki hisseler %11,65 ile toplamda 124,1 bin lot azalarak 941 bin lota indi. Hisseyi portföyünde bulunduran fon sayısı 13’den 12’ye düştü. Hissede ZJL fonu 65 bin lot ile en yüksek satışı yaparken, YTV fonu 11 bin lot ile en fazla alımı gerçekleştirdi. Armada Gıda hakkında bugüne kadar 3 aracı kurum öneride bulunurken model portföyüne alan olmadı. En yüksek öneriyi Deniz Yatırım 109,60 TL ile verdi. En düşük öneri 52,10 TL ile İnfo Yatırım’dan geldi.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

RODRİGO TEKSTİL

Azerbaycan’daki iki mağazayı kapatıyor. Zarar eden operasyonlar sonlandırıldı

Rodrigo Tekstil, Azerbaycan’da faaliyet gösteren iki şubesini operasyonel zarar ürettikleri gerekçesiyle kapatacağını duyurdu. Verilen karar çerçevesinde, yurt dışı operasyonlarında kârlılık yaratmayan satış noktalarını tasfiye edeceği belirtildi. Firma, 2025 faaliyet döneminde satışlarını %19 düşürerek 88,6 milyon TL’ye indirirken, esas faaliyetlerden zarar etti. Dönem sonunda ise 4 milyon TL gibi sembolik düzeyde kârlılık söz konusu. Rodrigo Tekstil, mali tablolarında kanama yaratan birimleri sistemden çıkararak nakit akışını korumaya çalıştığı anlaşılıyor.

PLATFORM TURİZM

Belediyenin düzenlediği 2,3 milyar liralık ihalede, nihai sözleşme imzalandı

Platform Turizm, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan personel taşıma hizmet alımı ihalesinde nihai sözleşmeyi imzaladığını duyurdu. Toplam bedeli KDV hariç 2,36 milyar TL olan anlaşmanın operasyonel süreçleri 1 Nisan günü itibarıyla resmen başladı. Anlaşma bedeli firmanın yıllık gelirinin %30,6’sı seviyesinde bulunuyor. Türkiye’nin en büyük yerel yönetiminin lojistik süreçlerini üstlenerek, iş hacmine oldukça güçlü bir gelir kalemi eklemiş oldu. Platform Turizm, geçtiğimiz yıl gelirini %25 artırırken, dönem sonu kârı %6 gerileyerek 709 milyon TL’ye indi.

MERKO GIDA

Ortaklardan AG Girişim, borsa dışında hisse satarak payını azaltma yoluna gitti

Merko Gıda’nın büyük ortaklarından AG Girişim Holding, sahip olduğu ve borsada işlem görmeyen 3 milyon adet hisseyi, borsa dışında sattı. 30 Mart günü hisse başına 15,40 TL’den gerçekleşen satışın toplam büyüklüğü 46,2 milyon TL seviyesinde. Satış işleminin gerçekleştiği gün hissenin fiyatı 16,50 TL’den kapanış yaptı. Blok hisse devrinin sonrasında, AG Girişim Holding’in Merko’daki payı %17,35’e indi. Ortak, elindeki kapalı payları borsa dışında satarak finansal yapısına likidite temin etmiş oldu. Hissenin fiyatı iki yılı geçkin süredir yatayda dalgalı bir seyir izliyor.