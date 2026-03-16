Acıya dayanma kapasitesi, acı verme yeteneğinden daha önemli

Ray Dalio Bridgewater Associates Kurucusu

Dünya üzerindeki her büyük güç, kendine has koşulları, karakteri ve kültürünün doğası sayesinde parladığı bir dönem yaşar; ancak hepsi eninde sonunda gerileme sürecine girer. Bazıları bu süreci diğerlerinden daha zarif ve daha az travmatik bir şekilde atlatırken, yine de gerilerler.

Ülkeler zayıf düştüğünde, rakipleri bu zafiyeti kendi çıkarları için bir fırsat kapısı olarak görür. Fransa, Hollanda ve İngiltere’nin Asya’da geniş sömürgeleri vardı; ancak Avrupa’daki savaşın ateşiyle güçlerini son raddesine kadar harcadıkları için bu uzak toprakları Japonya’ya karşı savunacak mecalleri kalmamıştı. 1940 Eylül ayından itibaren Japonya, Güneydoğu Asya’daki sömürgeleri birer birer işgal etmeye başladı. 1941’e gelindiğinde Japonya, Hollanda Doğu Hint Adaları’ndaki zengin petrol rezervlerine de el koydu.

Japonya’nın bu toprak hamleleri, ABD’nin Pasifik’teki kendi nüfuz planları için doğrudan bir tehdit oluşturuyordu. 1941 yılının Temmuz ve Ağustos aylarında Roosevelt; ABD’deki tüm Japon varlıklarını dondurarak, Panama Kanalı’nı Japon gemilerine kapatarak ve Japonya’ya yönelik petrol ve gaz ihracatına ambargo koyarak bu tehdide çok sert bir yanıt verdi. Bu hamle, Japonya’nın dış ticaretinin dörtte üçünü, petrol ihtiyacının ise yüzde 80’ini bir anda bıçak gibi kesti. Japonya, mevcut petrol rezervlerinin iki yıl içinde tükeneceği hesabını yaptı. Bu tablo Japonya’yı imkansız bir tercihin eşiğine getirdi: Ya pes edip her şeyden vazgeçeceklerdi ya da ABD’ye saldıracaklardı.

7 ve 8 Aralık 1941 tarihlerinde Japonya; Pearl Harbor ve Filipinler’deki ABD askeri güçlerine karşı koordineli bir saldırı başlattı. Bu hamle, Pasifik’te resmen ilan edilmiş bir savaşın başlangıcı olurken, ABD’yi Avrupa’daki savaşın da içine çekti. Japonya’nın savaşı kazanmaya dair üzerinde mutabık kalınmış, geniş kapsamlı bir planı olmasa da; en iyimser Japon liderler, iki cepheli bir savaşla boğuşan ABD’nin yenilgiye uğrayacağına inanıyordu. Ayrıca, kendi halklarının vatanları uğruna acı çekmeye ve ölmeye çok daha kararlı olduklarına inanıyorlardı ki bu, zaferi getiren en temel itici güçtür. Zira bir savaşta, acı verme yeteneğinden bile daha önemli olan şey, acıya dayanma (direnç gösterme) kapasitesidir.

Savaş dönemi ekonomik politikaları

Klasik ekonomik savaş taktikleri nelerdir diye dikkat çekmek gerektiği gibi, ülkelerdeki klasik savaş zamanı ekonomi politikaları nelerdir diye de dikkat çekmek gerekir. Bunlar, ülke kaynaklarını kâr elde etmekten savaşa kaydırırken hükümetin hemen her şeyi kontrol etmesini içerir; örneğin, hükümet a) hangi ürünlerin üretilmesine izin verileceğini, b) hangi ürünlerin ne kadar satın alınabileceğini ve satılabileceğini (karne sistemi), c) hangi ürünlerin ithal ve ihraç edilebileceğini, d) fiyatları, ücretleri ve karları, e) kişinin kendi finansal varlıklarına erişimini ve f) kişinin kendi parasını ülke dışına çıkarma yeteneğini belirler. Savaşlar pahalı olduğu için, klasik olarak hükümet g) paraya dönüştürülen çok sayıda borç çıkarır, h) kredisi kabul edilmediği için uluslararası işlemlerde altın gibi kredisiz paraya güvenir, i) daha otokratik bir şekilde yönetir, j) düşmanlarına sermayeye erişimlerini kesmek de dahil olmak üzere çeşitli ekonomik yaptırımlar uygular ve k) düşmanlarının kendilerine bu yaptırımları uygulamasını yaşar.

ABD’nin Pearl Harbor saldırısının ardından hem Avrupa hem de Pasifik cephelerine dahil olmasıyla birlikte, o dönemin büyük güçleri ekonomi yönetimlerini tamamen savaş odaklı bir yapıya büründürdü. Halk desteğini arkasına alan otokratik liderler, serbest piyasayı devre dışı bırakarak kaynakları merkezi bir disiplinle yönetmeye başladılar. (Tablo1)

Sıcak savaş yıllarındaki piyasa hareketleri, hem hükümet kontrolleri hem de ülkelerin savaşlarda gösterdiği performanslardan büyük ölçüde etkilendi, zira kazanma ve kaybetme olasılıkları değişiyordu. (tablo2)

Pek çok ülkede borsaların kapatılması yaygın bir uygulamaydı; bu durum hisse senedi yatırımcılarının sermayelerine erişemeden mahsur kalmalarına neden oldu. Ayrıca, para biriminin herhangi bir değerinin kalıp kalmayacağına dair haklı bir endişe nedeniyle, savaş sırasında müttefik olmayan ülkeler arasında para ve kredinin genel kabul görmediğini de belirtmeliyim. Böyle zamanlarda fiyatlar ve sermaye akışları genellikle kontrol altında tutulduğundan, pek çok şeyin gerçek fiyatının ne olduğunu söylemek güçtür.

Savaşları kaybetmek genellikle servetin ve gücün tamamen silinmesiyle sonuçlandığı için, savaş yıllarında açık kalan borsalardaki hareketler büyük ölçüde temel muharebelerin sonuçlarına göre şekillenmiştir. Örneğin, İkinci Dünya Savaşı’nın başlangıcında Almanya toprak ele geçirip askeri üstünlük kurarken Alman hisseleri piyasanın üzerinde performans göstermiş, ABD ve İngiltere gibi Müttefik güçlerin savaşın gidişatını değiştirmesiyle ise piyasanın gerisinde kalmıştır. 1942’deki Midway Muharebesi’nden sonra, Müttefik hisseleri savaşın sonuna kadar neredeyse kesintisiz bir yükseliş sergilerken, Mihver devletlerinin hisseleri yatay seyretmiş veya düşüşe geçmiştir.

Sonuç

Dünya üzerindeki her büyük güç, kendine has koşulları, karakteri ve kültürünün doğası sayesinde (örneğin; güçlü bir iş ahlakı, zeka, disiplin ve eğitim gibi temel unsurlara sahip olmalarıyla) parladığı bir dönem yaşar; ancak hepsi eninde sonunda gerileme sürecine girer. Bazıları bu süreci diğerlerinden daha zarif ve daha az travmatik bir şekilde atlatırken, yine de gerilerler. Travmatik gerilemeler, zenginlik ve güç üzerindeki büyük kavgaların hem ekonomik hem de insani maliyetinin aşırı derecede ağırlaştığı, tarihin en kötü dönemlerine yol açabilir.

Yine de, eğer ülkeler zengin ve güçlü oldukları evrelerde üretken kalmayı başarırsa, harcadıklarından daha fazlasını kazanırsa, sistemi nüfuslarının büyük çoğunluğu için iyi işler hale getirirse ve en önemli rakipleriyle “kazan-kazan” ilişkileri kurup sürdürmenin yollarını bulursa, bu döngünün bu şekilde sonuçlanması şart değildir. Birçok imparatorluk ve hanedan kendilerini yüzlerce yıl boyunca sürdürmeyi başarmıştır; Amerika Birleşik Devletleri de 245 yıllık geçmişiyle, en uzun süre hayatta kalanlardan biri olduğunu kanıtlamıştır.

Savaşta serveti korumak zordur

Savaşta normal ekonomik faaliyetler kısıtlanır, geleneksel olarak güvenli kabul edilen yatırımlar güvenliğini yitirir, sermaye hareketliliği sınırlandırılır ve insanlar ile ülkeler hayatta kalma mücadelesi verirken ağır vergiler uygulanır. Elinde servet bulunduranların varlıklarını korumak, bu servetin en çok ihtiyaç duyulan yerlere ulaştırılması amacıyla yeniden dağıtılması ihtiyacı karşısında bir öncelik teşkil etmez. Yatırım konusuna gelince; tüm borç senetlerini (tahvilleri) elden çıkarıp altın alın; zira savaşlar, borç ve para biriminin değerini düşüren borçlanma ve para basımıyla finanse edilir.