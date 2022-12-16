‘Adamlar yapmış abi’ ile yola çıktı, 1.2 milyar dolarlık Gorillas’a uzandı

GEÇEN cumartesi günü Instagram’da gezinirken Esas Ventures’ın kurucusu Fethi Sabancı Kamışlı’nın hikayeler bölümündeki paylaşımı dikkatimi çekti.

Fethi Sabancı Kamışlı, Financial Times Gazetesi’nin şirket haberleri bölümünün sayfalarını çeviriyor, manşetteki bir haberi yakınlaştırıyordu:

Getir, Gorillas’ı 1.2 milyar dolarlık değerleme üzerinden satın alıyor…

Haberi görünce The American Turkish Society (ATS) Eş Başkanı, Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer’in davetiyle ekim ayının son haftasında gittiğim New York’ta katıldığım toplantıyı anımsadım.

ABD’li uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs’ın New York’taki merkezinde gerçekleşen toplantıda, bankanın Türkiye Genel Müdürü Zeynep Yenel, Getir’in kurucusu Nazım Salur’la “Türkiye’de Girişimcilik”başlıklı söyleşi yapmıştı.

Salur, Serkan Borançılı ve Tuncay Tütek’le birlikte kurduğu Getir’in öyküsünü anlatırken çocukluk yıllarına uzanmıştı:

- 1962 doğumluyum. Çocukluk yıllarımda Türkiye bugünkü kadar gelişmemişti. Sanayi ürünleri başta olmak üzere her yenilik karşısında büyüklerimizden şu lafı duyardım: “Adamlar yapmış abi…”

Bu lafları duydukça merak ve üzüntü karışımı bir duygu yaşadığını belirtmişti:

- O günlerde kafaya taktım, “Kim bu adamlar? Onlar yapıyor da biz neden yapamıyoruz?” diye sorgulamaya başladım.

1986 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olduğunu kaydedip sürdürmüştü:

- ABD’ye, Avrupa ülkelerine seyahatlerimde hep çocukluk günlerimin sorusu üzerinde durup, ona göre gözlemler yaptım. Gördüm ki, “Adamlar yapmış abi” diye andığımız “Adamlar”ın bizden farkı yok. “Adamlar yapmış abi”den daha iyisini yapmayı kafaya koydum.

Aynı gün akşam The American Turkish Society’nin galasında Ertuğrul Özkök, Bloomberg’de yayınlanan habere dayanarak Nazım Salur’a sormuştu:

- Almanya’daki eve teslim şirketi Gorillas’ı almak üzere yaptığınız görüşmeler son aşamaya mı geldi?

Salur, sadece görüşmeleri teyit etmiş, ricada bulunmuştu:

- Bu dönemde benim ağzımdan Gorillas ile ilgili bir şey yazmazsanız sevinirim.

Fethi Sabancı Kamışlı’nın paylaşımının ardından Financial Times’daki habere baktım:

- Avrupa’nın hızlı market ürünleri teslimat sektöründeki ilk “decacorn”u olan Getir, yine aynı sektördeki bir “unicorn” olan Gorillas’ı 1.2 milyar dolar değerleme ile bünyesine kattı.

Getir, Financial Times’ın bu haberiyle ilgili bir yalanlama yapmadı. Getir, 9 Aralık 2022’de resmi duyuruyu paylaştı:

- Berlin merkezli hızlı teslimat uygulaması Gorillas’ın tamamını satın aldık.

Nazım Salur, Gorillas’ı satın almalarıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

- Hızlı market teslimatı sektörü uzun yıllar istikrarlı biçimde büyümesini sürdürecek. Getir de 7 yıl önce yarattığımız kategoriye dayalı çalışan bu sektördeki liderliğine devam edecek.

Salur, sektörle ilgili değerlendirmelerinde sık sık şu mesajı yineledi:

- 7 yıl önce yarattığımız kategori sevilince dünyada çok fazla şirket bu işe girdi. Sektörde mutlaka konsolidasyon olacak. Biz bu konsolidasyona öncülük ve liderlik etmeliyiz.

Getir, Salur’un bu yaklaşımından hareketle daha önce Güney Avrupa pazarında faaliyet gösteren “Blok” ile İngiltere’de hizmet veren “Weezy”nin tamamını satın alarak Avrupa pazarındaki konumunu güçlendirmişti.

“Blok”, “Weezy”, “Gorillas” derken Getir, satın almalarla daha da büyüme adımlarını sürdürecek mi?

■ Türk şirketlerinin yurt dışındaki ikinci büyük şirket alımı oldu

GETİR’in Berlin merkezli Gorillas’ı 1.2 milyar dolarlık toplam değerlemeyle bünyesine katması, Türk şirketlerinin yurt dışındaki ikinci büyük satın alma operasyonu oldu.

En yüksek satın alma, 2014 yılında Yıldız Holding’in yaklaşık 3 milyar dolarlık bedelle İngiliz Uited Biscuits’i bünyesine katmasıyla gerçekleşmişti.

Anlaşma, Gorillas’ın Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda ve ABD’deki tüm operasyonlarını kapsıyor. Getir de halen bu ülkelerde hizmetlerini sürdürüyor.

Türkiye’nin 81 ilinde hizmet veren Getir, 3 kıtada, 9 ülkede faaliyet gösteriyor. Getir’in faaliyet gösterdiği ülkeler, İngiltere, Hollanda, Fransa, Almanya, İspanya, İtalya, Portekiz ve ABD şeklinde sıralanıyor.

Gorillas ise 2020 yılında Kağan Sümer ve Jörg Kattner tarafından kuruldu. Bu yılın başında Fransız rakibi Frichti’yi satın aldı. Gorillas, geçen yıl çıktığı en son yatırım turunda 3 milyar dolar değerlemeye kadar uzandı.

■ ‘Muhtar bile olamaz’ cümlesi İmamoğlu için hızla kadükleşir mi

DÖNEMİN Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, Hürriyet Gazetesi’nde dijitalleşme adımlarını hızlandırınca Ertuğrul Özkök, hurriyet.com.tr’ye zaman zaman “Yarını Bekleyemedim” yazıları yazardı.

Hürriyet Gazetesi’yle vedalaşması sonrası “Tansu’ya Mektuplar” genel başlığı altında yazılarını “isteyen alıp internet sitesinde, gazetesinde kullansın” diyerek yazan Ertuğrul Özkök, önceki akşam saat 19.05’te yazısını paylaştı:

Yarını Bekleyemedim…

İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi, YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına hükmedince Özkök, önceki akşam 19.05’te paylaştığı yazısında şöyle bir bölüme yer verdi: