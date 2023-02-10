Afete müdahalede “4 kural” stratejisi

Umudu kaybetmemek gerek… Ama bazen sadece umut etmek yeterli olmuyor… Toplumun dirençli bir şekilde yeniden ayağa kalkabilmesi için yanlışları şeffaf bir şekilde ortaya koymak, tekrarlanmasına izin vermemek ve birlikte çalışmak gerekiyor.

Worldchanging Institute Kurucusu Camerun Sinclair’in bir paylaşımına denk geldim.

Worldchanging Institute, insani krizlere yönelik mimari ve tasarım çözümleri üreten Arizona merkezli bir araştırma kuruluşu. STK’lara insan kaynaklı ve doğal afetlere müdahale konusunda danışmanlık yapıyor. Sinclair şunları söylüyor paylaşımında: “Yetenekli ve adanmış Türk ve Suriyeli mimarları güçlendirmek için birlikte çalışmamız gerekiyor. On binlerce kötü inşa edilmiş bina, bir sonraki felaket için saatli bombadan farklı değil.”

Camerun Sinclair, Japonya’daki büyük deprem ve tsunamiden sonra, afetlere müdahale konusunda "dört kural” stratejisini geliştirmiş. Bu stratejiyi şöyle tanımlıyor:

“İlk dört günde, etkilenen bölgenin acil yardım çabalarına ihtiyacı vardır. İlk dört haftada, hasarlı yapıları değerlendirmek için mühendislik ve bina değerlendirme ekiplerine ihtiyaç duyulur. İlk dört ayda, yerel tabanlı bir mimari müdahale ekibi, yeniden inşa çabalarını koordine etmeye yardımcı olmak için toplum liderleri, paydaşlar, fon sağlayıcılar, profesyonel ve akademik kurumlarla birlikte çalışmalıdır. Ve son olarak, en önemlisi, yıkım sonrası en az dört yıl boyunca yeniden inşa sürecinin finanse edilmesi gerekmektedir.

İnsanlık için mimari

Mimarinin, değişim için bir katalizör olabileceğini ifade ediyor Sinclair ve özellikle bir konunun altını çiziyor: “Mimari, daha iyi inşaat uygulamalarının ve bina kodlarının uygulanmasına yardımcı olabilir, fonların etkilenen topluluklara dağıtılmasını sağlayabilir. Ancak işin püf noktası şu: Eğer gerçekten yardım etmek istiyorsanız, tüm finansman ve ilgi ortadan kalktığında da çalışmaya hazır olmalısınız. Ne yazık ki her zaman böyle olmuyor. Kendi deneyimlerim doğrultusunda bunu söyleyebilirim. Genç ve tutkulu bir tasarım profesyoneli olarak, Kosova’daki çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilen aileler için konut inşa etmek üzere bir tasarım yarışması başlatan küçük bir ekibe liderlik etmiştim. Bu yarışmanın adı “İnsanlık için Mimari” idi. Toplanan fonlarla hastaneler ve okullar inşa ederken, inşa edilen ev sayısı sıfırdı. Tarihin tekerrür etmesine nasıl izin verdiğimiz konusunda hayal kırıklığına uğradım ve öfkelendim. Hiçbir sempozyum, tasarım yarışması, konferans ya da gösterişli tasarım önerileri, gerçek çözümler üretmediği sürece anlamsız. Doğal afetler, iklim çöküşü ve çatışmalar karşısında dünya, sivil ve ekonomik altyapıyı yeniden inşa etmek için kolektif olarak çalışan özel ekiplere ihtiyaç duyuyor.”

“Küresel inşaat uzmanları ağı”

Bu süre zarfında, mevcut birkaç kuruluşun ötesinde, herhangi bir insani krize müdahale etmeye hazır “küresel bir inşaat uzmanları ağı”nın ortaya çıkacağını umduğunu söylüyor Sinclair ve şöyle devam ediyor: “Ama ne yazık ki böyle bir şey olmadı. Söz konusu güvenli ortamlar yaratmak olduğunda, mimarlar sadece daha parlak bir geleceğin yaratıcıları değil, aynı zamanda ihtiyaç anında ‘süvari birlikleri’ olmalı. On binlerce kişinin ölümünü engelleme fırsatınız olduğunu biliyorsanız, ne yaparsınız?”

“MESLEĞİMİZİN CİDDİ BİR VİCDAN MUHASEBESİNE İHTİYACI VAR"

Sinclair’in de ifade ettiği gibi, dünyamız önümüzdeki 40 yılın getireceklerine hazırlıklı değil. Yaşadığımız iklim krizinin de etkileri ile fırtınalar ve depremlerin hem şiddeti artıyor, hem de sıklığı. Şu yorumları yapıyor Sinclair: “Gelecekte biz bekleyen gerçekler eleştirmeye devam mı edeceğiz, yoksa bugün yaşadığımız krizlere çözüm üretmek için birlikte mi çalışacağız? Mesleğimizin, topluma kazandırdıklarımızın değerini yeniden canlandırmak için ciddi bir vicdan muhasebesine ihtiyacı var. Karar alma masasında yer almak için kurumlarımıza yalvarmak yerine, değerlerimiz için mücadele etmeli ve iyileşme sürecindeki bir toplum için bir araç olarak hareket etmeliyiz.”

İLK 4 GÜN

Afet sonrası ilk dört günde etkilenen bölgenin acil yardım çağrılarına cevap vermek yaşamsal öneme sahip...

İLK 4 HAFTA

İlk dört haftada, hasarlı yapıları değerlendirmek için mühendislik ve bina değerlendirme ekiplerine ihtiyaç duyuluyor...

İLK 4 AY

İlk dört ayda, yeniden inşa çabalarının toplum liderleri, paydaşlar, fon sağlayıcılar, profesyonel ve akademik kurumlarla birlikte organize edilmesi gerekiyor.

İLK 4 YIL

Yıkım sonrası ilk dört yıl boyunca yeniden inşa sürecinin finanse edilmesi gerekiyor.