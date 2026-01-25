“Ağaç maymunu hipotezine” göre günde kaç kadeh içki içebilirsiniz?

Hayatımda ilk içkiyi yanılmıyorsam 9 veya 10 yaşımda içtim.

İzmir’in İnciraltı Plajı’nda, denizin üzerine kurulu, gazino denilen aslında ailelerin de gidip oturduğu ilk plaj kafelerindendi.

Koyu renk büyük şişe içindeki bir Tekel birasıydı.

Tadını hâlâ çağırabiliyorum ama aldığım tadından keyif mi almıştım, yoksa yüzümü mü buruşturmuştum hatırlayamıyorum.

O günden sonra Ankara’da üniversiteye gidinceye kadar içki içmedim.

Hayatım boyunca çakırkeyif oldum ama kendimden geçinceye kadar sarhoş olduğumu hatırlamıyorum.

O nedenle insanlık tarihinde sarhoş olan ilk insanın kim olduğunu hep merak ettim.

Bir de içki içmenin verdiği keyif nedir, onu merak ettim.

Geçenlerde okuduğum çok eğlenceli bir kitapta bunun cevabını da aldım.

BU SORUYA İLK CEVABI BİR HRİSTİYAN AZİZ VERDİ

Hristiyanların en büyük azizlerinden Saint Augustin’ın şöyle bir sözü var:

“Zaman nedir biliyor musun? Eğer bu soruyu kimse bana sormazsa kendi kendime şu cevabı veririm: Evet biliyorum.

Ama başka birisi sorarsa ona vereceğim cevap şu olur: Hayır bilmiyorum…”

Benim için içki içmek nasıl bir keyiftir biliyor musun sorusu da böyledir.

Kendim sorarsam biliyorum, başkası sorarsa bilmiyorum.

Bilmediğim bir şeyi de kimseye tavsiye etmem.

Bu yazıyı da işte bu duyguyla okuyun.

YARATILIŞTA ÖNCE SÖZ MÜ VARDI YOKSA SARHOŞ BİR SİNEK Mİ

Yuhanna İncili şöyle başlıyor:

“Önce söz vardı…”

Ama geçen hafta okuduğum bir kitaba bakarsanız, “Sözden önce sarhoş bir canlı vardı…”

Bir meyve sineği…

Ve o meyve sineğinin bize bıraktığı bir sorunun cevabı bugüne kadar verilemedi:

“Bir meyve sineği mi daha çok içer, alkolik bir insan mı?”

Kitabın adı “Sarhoşluğun Tarihi…”

Çok eğlenceli ve çok muzip bir “alkollü içki tarihi” kitabı.

Bir solukta okuyup bitirdim.

BİZ İNSAN OLMADAN ÖNCE BİR ALKOLİKTİK

Kitap şu cümleyle başlıyor:

“Biz insan olmadan önce içkiciydik…”

İnanmış bir Müslümanı çileden çıkartacak bir cümle ama durun, acele etmeyin.

Diyor ki bu muzip kitap:

“Bundan 4 milyar yıl önce ilk tek hücreli canlı yaratıldığında bir şeker havuzunda sadece şeker yiyerek yaşıyordu. Tek hücreli bedeninden atık olarak etanol ve karbondioksit çıkaran canlılardık. Yani o canlıdan çıkan idrar bildiğimiz biraydı…”

Gerçekten muzip bir “yaratılış” efsanesi…

DÜNYANIN İLK AYYAŞ CANLISI YARATILIYOR

Hikâye orada bitmiyor…

“Allah’tan orada kalmadı ve daha sonra ağaçlar, yapraklar ve meyveler yaratıldı.”

Dalında üç gün kalan bir meyve fermante olmaya başlar.

Bu fermantasyondan da şeker ve alkol çıkar.

Ve böylece Tanrı “meyve sineğini” yaratır.

Yani dünyanın ilk ayyaş canlısını…

Onunla birlikte insanoğlunun ilk büyük muamma sorusu da ortaya atılır:

Meyve sinekleri sarhoş olur mu?

MEYVE SİNEĞİ ARABA KULLANMAYI BİLMEDİĞİ İÇİN ÖĞRENEMEDİĞİMİZ ŞEY

Hayatını çürümüş meyve suyu emerek yaşayan minnacık bir canlı, bir alkol havuzunda doğmuş ve büyümüşse alkolik olmaz mı?

Hâlâ bilemiyoruz.

Çünkü meyve sinekleri konuşamaz ki anlatsın.

Araba kullanmayı bilmez ki alkol üflemesiyle sarhoş olup olmadığını anlayalım.

Yine de bildiğimiz bir şey var.

METOO SORUSU: SARHOŞ MEYVE SİNEĞİ DİŞİ MEYVE SİNEĞİNE TECAVÜZ EDER Mİ

Biçare bir erkek meyve sineği zalim ve erkek beğenmez bir dişi meyve sineği tarafından reddedilirse kendini alkole verir.

Yani meyveden emdiği alkol miktarını artırır.

Sonrasında taciz ve tecavüz gelir mi, onu da bilmiyoruz.

Çünkü bugüne kadar meyve sineklerinin “MeToo” hareketi hakkında hiçbir şey bilmiyoruz.

Bildiğimiz en önemli şey ise şu:

Tarih boyunca birçok canlının nesli tükendi, yok oldu ama alkolik meyve sinekleri nesillerini sürdürmeye devam ediyor.

Düşünün, var olduğu günden beri bir alkol havuzunun içine kurulmuş barda içen bir canlı türü.

O yüzden de bugün bir kısmı bilimsel araştırmacıların mikroskop lamlarının altında sürdürüyor hayatını.

KÜRK MANTOLU ULUYAN MAYMUN KAÇ DERECE ALKOL İÇİNCE KAFAYI BULUR

Allah’tan alkoliklik konusunda bize meyve sineğinden daha çok bilgi verecek canlılar da yaratıldı.

Mesela Panama’da bulunan “Alouatta palliata” türü maymun…

Türkçede “pelerinli uluyan maymun” diye biliniyor.

Siz isterseniz “kürk mantolu uluyan maymun” da diyebilirsiniz.

En sevdiği yiyeceklerden biri “Astrocaryum palmiyesi” (dikenli palmiye).

Bu palmiye biraz çürüyünce suyunda yüzde 4,5 alkol oluyor.

Bira yani…

Bunu yiyen kürk mantolu maymunlar birden acayip gürültücü oluyor.

Sonra uykuya dalıyor ve birçoğu ağaçtan düşüyor.

Anlayacağınız bayağı kafayı buluyorlar.

YEMEKTEN ÖNCE BİR, UYKUDAN ÖNCE BİR KADEH ATAN FARELER BARINDA HAYAT

Deneylerimizde bir adım daha ileri gidelim.

Bir fare topluluğuna özel bir bar açarsanız her birine bir kadeh içki verseniz ne olur?

Hemen söyleyeyim, fareler kürk mantolu maymunlara göre daha medeni bir toplum.

İlk günlerde karakterlerinde fazla değişiklik olmuyor.

Ancak yemekten önce bir kadeh, uykudan önce de bir kadeh verirseniz…

İşte orada olay başlıyor.

İÇKİ MASASINDA BÜTÜN KIZLARI DOMİNANT ERKEĞE KAPTIRAN GARİBAN ERKEK NE YAPIYOR

Her fare grubundaki “dominant erkek” daha dominant duruma geçiyor.

Genellikle de bu dominant erkek ötekilerden daha az içen bir erkek fare oluyor.

En acıklısı da şu…

Dişi fareler bu erkeğe doğru koşunca, öteki garibim erkek fareler barmene dönüp “Doldur” diyor…

Sonra bir daha, bir daha, daha…

Sonunda alkolik olup çıkıyorlar.

Kıssadan erkeklere hisse…

Bir kadına ilgi duyuyorsanız fazla içmeyin.

En fazla ikinci kadehte durun.

ÖNEMLİ TAVSİYE: ASLA BİR FİLLE İKİ KADEH ATMAYIN

Hayatın garip tesadüfleri vardır.

Minnacık bir meyve sineği bütün gün boyunca alkol havuzunun içinde otursa bile sarhoş olmuyor.

Ama en büyük canlılardan biri olan fil bir kadeh attı mı felaket…

Çünkü çıldırıyorlar.

1981’de Hindistan’da yaşanan feci bir olay var.

150 filden oluşan bir sürü bir gün bir içki damıtımevini yıkıp geçiyor.

Oradaki alkollü içkileri tadan filler daha fazla alkol içebilmek için birbirine giriyor.

Sonuç:

Civardaki yedi binayı dümdüz ediyorlar, beş insanı öldürüyorlar.

Benden size tavsiye:

Asla bir fille kadeh tokuşturmaya kalkmayın.

GECEDEN KALMA BABUN SABAH AYILINCA NE YAPAR

Ama bazı hayvanlar akıllıdır…

Darwin keşiflerini yaparken bazı hayvanların alkolle ilişkisini de gözlemlemişti.

Mesela içki içen gorillerin çok komik olduğunu görmüştü.

Vahşi bir babunu yakalamanın en kolay yolunun ona bira veya şarap içirmek olduğunu gözlemlemişti.

Ne var ki gece içkiyi fazla kaçıran babunlar ertesi gün uyanınca insanlara çok benzeyen hareketler yapmaya başlamışlar.

Başları ağrıyınca iki elleri arasına alıp aynı insanlar gibi yüzlerini kırıştırıyorlarmış.

BAR HİPOTEZİ: İNSAN MI MAYMUNDAN GELDİ MAYMUN MU İNSANDAN

Şurası kesin, babunlar alkol konusunda insanlara göre daha akıllı.

Çünkü geceden kalma bir babuna bira veya şarap verirseniz hızla kaçıyormuş oradan.

Ama limon suyu verdiğinizde kana kana içiyormuş.

Sizce bu, “İnsanın maymundan geldiği” tezini mi destekliyor?

Yoksa “Maymun insandan gelmiştir” tezini mi ortaya atıyor?

SARHOŞ MAYMUN HİPOTEZİNE GÖRE KAÇ KADEH ATABİLİRSİNİZ

Hiç bilmiyordum, meğer alkolizm literatüründe bir de “sarhoş maymun hipotezi” varmış.

Aslında tam da maymun değil.

“Malezya sivriburun faresi” denen türle ilgili bir hipotez bu.

Hipotez şu:

“Bir barda bir Malezya sivriburun faresiyle karşılaşırsan onunla asla içki yarışına girme…”

Çünkü gövde kitle endekslerini dikkate alırsanız o sivriburun faresi sizi bir saatte zurnaya çevirebilir.

Neden derseniz?

Palmiye nektarı 4,5 derece alkollü.

Alkol derecesine göre hesaplarsanız bir sivriburun dokuz dolu kadeh şaraba eşdeğer palmiye nektarı içer ve hiçbir şey olmamış gibi içmeye devam edebilir.

TARİHTE SARHOŞ OLAN İLK İNSAN NUH PEYGAMBER MİYDİ

Nuh Peygamber’in Tufan’dan kurtulduktan sonra yaptığı ilk iş üzüm bağları kurmak oldu.

Bir gün bu bağlardan yaptığı şarabı içti…

Gerisini Tek Tanrılı dinlerin ilk kitabı olan Eski Ahit’in “Yaratılış” bölümünden okuyalım:

“Nuh şarap içip sarhoş olur ve çıplak kalır.

Oğlu Ham babasının çıplaklığını görür ve bunu kardeşlerine anlatır.

Kardeşleri Sam ve Yafes babalarının üstünü saygıyla örter.”

SABAH AYILAN NUH NİYE OĞLUNU DEĞİL DE TORUNUNU LANETLEDİ

Nuh sabah kendine geldiğinde bu durumu görüp çok sinirlenir ve şöyle haykırır:

“Lanet olsun sana Kenan, kardeşlerine kölelerin kölesi olasın…”

Nuh uyanınca niye oğlu Ham’a değil de onun oğlu Kenan’a lanet okur?

Bunu hiçbir zaman anlamadım.

Ama Yahudi ve Hristiyan âleminde de pek anlayan olduğunu sanmam.

Çok tartışmalı bir konu…

Kur’an ise bu sarhoşluk konusundan hiç söz etmez.

TANRI “RA” BÜTÜN İNSANLARI YOK ETME EMRİNİ VERİRKEN KAFASI NASILDI

Kitaptan faydalı bilgileri aktarmaya devam ediyorum.

Mısırlılar eğlenceli insanlardı.

En büyük Tanrıları Ra bir gün insanlardan bıktı…

Çünkü insanoğlunun kendi hakkında berbat şeyler söylediğini öğrendi.

Bunun üzerine Tanrıça Hator’a bütün insanları yok etmesi talimatını verdi.

Çünkü en acımasız Tanrı oydu.

Burada cevabı verilemeyen soru şuydu:

Acaba Tanrı Ra bütün insanları yok etme emrini verdiği sırada kafası nasıldı?

Tarihin derin bir muamması olarak kaldı…

GADDAR TANRIÇA HATOR ÖNÜNE GELENİ KATLETMEYE BAŞLAYINCA RA UYANDI

Hator çok gaddar bir Tanrıçaydı…

Bazıları “Kadınlar daha kötüdür” der.

Ben kararsızım.

Hator aldığı emirle önüne gelen insanı öldürmeye başladı.

Ancak bu soykırım girişimi bir noktada Ra’yı da rahatsız etti ve Hator’a durmasını emretti.

Ne var ki Tanrıça Hator “Başlanan bir işin bitmesi gerektiğine” inanan bir karaktere sahipti.

Başladığı soykırıma devam etti.

AYIK RA’NIN FORMÜLÜ: İNSANOĞLU’NU YOK OLMAKTAN BİRA KURTARDI

Peki Ra ne yaptı?

Mısır’daki bütün biraları topladı, hepsini kan kırmızısına boyattı ve sokaklara döktürdü.

Hator sokaklardaki bu birayı kan zannedip kana kana içmeye başladı.

Sonunda sarhoş olup uykuya daldı ve böylece insanoğlu yok olmaktan kurtuldu.

Bu gelişme yukarıdaki sorunun cevabı da olabilir.

Ra soykırım emrini verdiği sırada kafası iyiydi.

Sabah ayıldığında aklı başına geldi ve bu formülü buldu.

YUNANLILAR ŞARAPÇI, İRANLILAR BİRACIYDI… YA BİZİM TRAKYALILAR

Eski toplumların içkiyle ilgili karakterlerine bakarsak:

Eski Yunanlılar bira değil şarap severmiş.

Ama şarabı da uzo gibi içerlermiş.

Bir ölçek şaraba iki ölçek su ilave ederek yani.

İranlıların ataları Persler ise biracıydı.

Bizim Trakya’ya gelince…

Bakmayın bugün Trakya’nın rakıcı olduğuna.

Eski Trakya şarapçıydı.

ŞARAP TANRISI SAVAŞLARDAN KAÇMIŞ BİR GÖÇMENDİ

Şarap Tanrısı Dionisos’a gelince…

Dionisos aslında bir göçmen Tanrı’dır.

Nysa Dağı’nda doğmuştu.

Kimine göre Etiyopya veya Arap diyarından, kimine göre Hindistan’dan gelmişti.

Gelirken yanında tuhaf egzotik bazı hayvanlar da getirmişti.

Kim bilir, belki de kürk mantolu maymunlar, sivriburun fareleri ve ayyaş filler de vardı.

BARBARLAR NİYE BİRA DEĞİL DE ŞARABI SEVER

Tevrat ve İncil şarabı sever ve över.

Ama ifrata kaçmayın der.

Vikingler ise şarabı çok sever.

Ve asla “İfrata kaçmayın” diye bir laf duymazsınız ağızlarından.

Mesela İskandinavya’nın en büyük Tanrısı Odin müthiş bir şarapseverdi.

Hatta efsaneye göre hiç yemek yemez, sadece şarap içerdi.

Barbar kavimlerin güneye inip Po Ovası’na kadar gelip Roma’ya meydan okumalarının nedeninin bile şaraba ulaşmak olduğu söylenir.

HANGİSİ DAHA GÜÇLÜ SİLAH: BİRACI BARBARIN BALTASI MI SİVRİSİNEĞİN İĞNESİ Mİ

Oysa barbarlar biracı kavimler olarak bilinirdi.

Onları Po Ovası’na şarap çağırdı.

Po Ovası’ndan ise sivrisinekler kovdu.

Çünkü elinde balta ile insana karşı savaşmayı bilen Kuzeyli barbarları sivrisineğin iğnesine karşı koruyacak bir kalkan henüz icat edilmemişti.

Hepsi sıtmadan kırıldı.

YABANİ ENKİDU KAÇ KADEH BİRADAN SONRA İNSAN OLDU

Gılgamış Destanı’nda Enkidu yabani bir insandı.

Hayvanlarla birlikte yemek yer, derelerden su içerdi.

Bunu gören İştar Tapınağı’ndan Şamhat adlı kadın ona bira verir.

Devamını Gılgamış Destanı’ndan okuyalım:

“Enkidu bira içti, yüreği genişledi, insan oldu…”

Pek yabani biri kaç bardak biradan sonra insan olur?

Gılgamış Destanı onun miktarını da veriyor:

Yedi bardak bira.

Yani Oktoberfest’te bir Alman’ın içtiğine yakın miktar.

Ne demişler?

Azı karar, fazlası zarar.

Azı insan yapıyor, çoğu ise kadınını az içen dominant erkeğe kaptıran meyve sineği…

(*) Mark Forsyth: A Short History of Drunkenness, Penguin Random House, 2017