Ağır sanayi bölgesinde ilk meyve hasadı

700 hektar alan üzerine kurulu, 110 sanayici ve toplam 130 tesise ev sahipliği yapan Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, organize sanayi bölgesinde tarıma yönelik bir girişime imza attı. Böylece, Türkiye’de hem sanayi hem tarım alanında üretim yapan ilk karma OSB oldu.

Fikir; Osmaniye OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şerif Tosyalı’ya ait. İthal ikamesi olan alanlara odaklandıklarını ifade eden Şerif Tosyalı, “Türkiye muz tüketiminin yaklaşık yüzde 60’ını ithal ediyor. Osmaniye’de muz yatırımı yok. Biz de yaptığımız araştırmalar sonrasında, OSB’de kullanılmayan bir bölgeye bin 400 kamyon toprak taşıdık ve harekete geçtik” diyor.

Geçen hafta, Osmaniye OSB’ye yaptığımız ziyarette, ilk muz hasadını Şerif Tosyalı ile birlikte gerçekleştirdik ve seranın hayata geçirilme sürecini Tosyalı’dan dinledik.

“Projeyi hazırlama sürecinde Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ile iş birliği yaptık. Bilim insanlarımızın yaptığı toprak analizi sonrasında arazimizin muz ekimine uygun olduğu tespitinden sonra projemizi uygulamaya koyduk. 20 dönümlük alanda hayata geçirdiğimiz Muz Serası Projesi için 4 milyon TL yatırım yaptık. Geçen yıl başlattığımız projemizde ilk hasat sonrasında 150 ton civarında bir ürün elde ettik. Yıllık yaklaşık 2 milyon TL gelir hedefliyoruz. Kendini 2 yılda amorti edecek bu proje ile OSB’mizin yıllık sabit giderlerinin yüzde 30’unu karşılayabileceğiz. Projemize hem halkımızdan hem de Türkiye’deki diğer OSB’lerden çok yoğun ilgi var. Projemizin OSB’lere örnek olmasının yanı sıra daha önce sadece yer fıstığı, turp ve zeytin gibi tarım ürünleriyle öne çıkan Osmaniye’de muz ekimini de hızlandıracağını düşünüyoruz. Ülkemizde tarım odaklı birçok organize bölge var ama bizim gibi endüstri odaklı bir sanayi bölgesinde bu bir ilk” diyor Tosyalı.

Muz dışında yeni ürünler de yolda

Osmaniye OSB, daha önce de yatırım yaptığı 7.5 MW’lık güneş enerjisi santrali (GES) ile kendi enerjisini üretmek üzere önemli bir adım atmıştı. OSB, muz hasadının yanı sıra, farklı tarım ürünlerinin ekiminin yapılabilmesi için de araştırmalarını sürdürüyor.

Bu proje kapsamındaki bir alanda; biber, salatalık, patlıcan, karnabahar, lahana, domates gibi ürünlerin deneme üretimi yapılıyor. Bu araştırmalar sonucunda 500 metrekarelik alanda ekilen domateslerin hasadı da kısa bir süre sonra yapılacak. Bu domateslerin satışından da 100 bin TL civarında gelir hedefleniyor. Bununla birlikte Muz Serası Projesi öncesinde dikilen zeytin ağaçlarından bu yıl 2 ton ürün ve bunlardan da 600 kg civarında zeytinyağı elde edilmiş durumda. 15 dönümlük bir araziyi daha tarım yapılabilecek hale getirmek için çalışmalarını sürdüren Osmaniye OSB’de, ayrıca kuş, güvercin, köpek ve kuzuların olduğu, hayvanlar için özel bir bölüm de var. Ayrıca seranın içinde muzun diplerindeki otları temizlemesi için 100 tavuk da bu ekosistemin bir parçası haline getirilmiş durumda.

Yeni nesil sanayinin kalbi Osmaniye OSB’de atıyor

Türkiye’nin önde gelen organize sanayi bölgelerinden biri olan Osmaniye OSB 700 hektar alan üzerine kurulu. 110 sanayici, toplam 130 tesise ev sahipliği yapıyor. Bunların arasında Tosyalı Toyo, Tosyalı Harsco, ArcelorMittal RZK, Crown Bevcan gibi uluslararası sanayi şirketleri yer alıyor. OSB’nin çalışan sayısı ise yaklaşık 12 bin 500. Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde Osmaniye OSB’den 7 şirket bulunuyor. Türkiye’nin demir çelik üretiminin yüzde 15’i burada gerçekleşiyor. Osmaniye OSB üyesi şirketlerin gerçekleştirdiği toplam ihracat 1 milyar dolara yaklaşmış durumda. Osmaniye OSB’de yaklaşık 9 milyon dolar yatırım ile hayata geçirilen toplam 7.5 MW’lık Güneş Enerjisi Santrali (GES), 1 yılda kendini amorti ederken ürettiği temiz enerji ile OSB’nin elektrik ihtiyacının bir kısmını da karşılıyor. GES projesinde önümüzdeki dönemde dört sahanın birleştirilmesi ve panellerin yenilenmesiyle verimliliğin daha da artırılması planlanıyor. Osmaniye OSB, AB projesi olan İş Geliştirme Merkezi, 6.000 m2’lik alanda 1500 m2 kapalı alan üzerine kurulu Teknoloji Geliştirme Merkezi, liman bağlantı yolu ve uygulamaya geçirilmesi planlanan demiryolu projesi ve tarım alanları ile Türkiye’de yeni nesil bir sanayi anlayışını geliştirmeyi hedefliyor.