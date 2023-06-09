Ahmet Arif: Anadolu aşığı bir şair

Ahmet Arif, 1923 yılında Diyarbakır’da çok çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak dünyaya geldi. Babası memur, annesi Şeyh Abdülkadir Cibali’nin kızıdır. Asıl adı Ahmet Hikmet Önal’dır. ‘’Arif’’ adını babasının ön adından almıştır.

Çocukluğu Siverek’te, ortaokulu Urfa’da ablasının yanında okudu, Afyon Lisesi’nde okurken yazdığı ilk şiir Halkevi dergisinde yayımlandı. Babası emekli olup Diyarbakır’a yerleşince onun yanına gitti. Askerlik görevini yedek subay olarak tamamladı.

Dil Tarih Coğrafya Fakültesi ‘’Felsefe’’ bölümüne yazıldı. İnkılapçı Gençlik ve Meydan dergilerinde yazıları yayımlandı. Atilla İlhan’ın düzenlediği Varlık Dergisi Şiir Antolojisi’nde, Rüstemo isimli şiiri yer aldı.

1950 yılında Hürriyet gazetesinde okuduğu, Van’da yaşanmış General Mustafa Muğlalı’nın 33 insanı öldürmesiyle ilgili röportajın ardından, ağıt olarak tanımlanan ‘’33 Kurşun’’ şirini yazdı. Şiir okuyanlar tarafından kopya edilip çoğaltılarak dağıtıldı. TCK’nın 141.ci maddesine muhalefetten tutuklandı. 1952’de bu kez gizli örgüt kurma savıyla tutuklanıp 38 ay tutuklu kaldıktan sonra 2 yıl 8 ay Urfa’da gözetim altında tutulma cezası aldı.

1956 yılında gazeteciliğe başladı. Medeniyet, Öncü ve Halkçı gazetelerinde çalıştı. Ben kendisini 1962 yılında Öncü gazetesinin magazin servisini yönettiği sırada tanıdım. Bana magazin sayfasında 10 satırı geçmeyen sinema tiyatro yazıları yazdırdı. Bunları sevmiş olmalı ki, bu kez babamın şiirlerinden söz etti, dostluğumuz gelişti.

1967 yılında Aynur Hanımla evlendi, Filinta adını verdiği oğlu dünyaya geldi. 1977 yılında gazetecilikten emekli olan şair, 1991yılında 68 yaşında vefat etti.

1960 yılında Fikret Otyam röportajlarında Güneydoğu Anadolu insanını anlatan şiirlerine yer verince ünü yaygınlaştı. Şiirlerini topladığı ilk kitabı ‘’Hasretinden Prangalar Eskittim’’ 1968’de yayınlanınca çok ilgi uyandırdı art arda baskı yaptı. 57. baskısına ulaşan kitabın yeni baskıları sürüyor. Şiirler çok sayıda sanatçı tarafından da bestelendi.

Halkın bağrı olan şiirin gür sesi Ahmet Arif’i sevgiyle anıyorum.

Günün sözü

Maliye Bakanı Şimşek batı dünyasına ‘’güven’’ mesajı verirken, iç kamuoyundan ‘’sabır’’ göstermesini istedi.