Aidat borcun varsa, herkes görsün dönemi bitiyor!

Dijital çağa girdiğimiz süreçte her şey hızlı ilerliyor. Neredeyse her işlemimizi bankaya ya da kuruma gitmeden, elektronik ortamda bir tuşla hatta cep telefonumuz üzerinden gerçekleştirebiliyoruz.

Teknolojinin getirdiği ve hayatımıza kazandırdığı kolaylıklar, bize zaman açısından olanak sağlıyor. Aynı zamanda birçok riskleri de barındırıyor. Her geçen gün dijital ortamda, kişilerin özel bilgilerine ulaşıldığı ve habersiz harcamalarla dolandırıldığı durumlara tanık oluyoruz.

E- uygulamalarla hayatımız kolaylaşırken bir yandan da zorluklar yaşanabiliyor. Kişisel bilgilerimiz de çalınabiliyor. Adımıza bankacılık işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Gerek bankalar gerekse de kamu uyarı amacıyla vatandaşa kişisel bilgilerimizi üçüncü şahıslarla paylaşmamamız adına mesajlar gönderiyor.

Borç bilgileri bina koridorunda ifşa edilemeyecek!

Bugünlerde vatandaşı güvence altına alacak yeni bir düzenleme yapıldı. Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) tarafından alınan ilke kararı 18 Şubat 2026 tarihli ve 2026/348 sayılı ilke kararı ile 31 Mart 2026’da Resmi Gazete’de yayımlandı.

Alınan bu kararla; apartman ve sitelerde oturan vatandaşın aidat, avans, demirbaş ve benzer birçok borçlarıyla ilgili bilgilerin asansör, bina girişinde, koridorlarda ya da ortak alanlarda asılmasının, KVKK açısından hukuka aykırı olacağı ve vatandaşı mağdur edecek sonuçlara yol açacağı sonucu göze çarpıyor.

Geçmiş uygulamada apartman ve site yönetimi, apartman ya da sitede oturan kişinin borç bilgilerini örneğin kişinin ad, soyadı, dairenin numarası, borç tutarı…vb gibi kişisel bilgilerini apartmanda ya da sitede koridor, asansör, dış kapı gibi ortak alanlara asıyorlardı.

Ayrıca apartman ve site sakinlerinin iletişim bilgilerinin mevcut olduğu, whatsapp gruplarına ya da panolara asılabiliyor ve bu durum günümüzde dijital alanda kimlik bilgilerimize kadar uzanıyor. Tüm verilerimizin ortak alanda herkesin görebileceği bir riski barındırıyordu.

Böylece kişiye özel bilgiler üçüncü şahısların ele geçirmesine de zemin hazırlayabiliyordu. Yeni uygulamayla apartman ya da site sakinlerinin, borç bilgileri sadece kişinin kendisine doğrudan yapılacak. Toplu ve ortak alanlarda duyuru yapılmayacak ve paylaşılmayacak.

Bu kararla Kurulun aslında bilgilendirmenin yöntemine vurgu yaptığı dikkat çekiyor. Borç bilgisinin paylaşılmasından da önemlisi, apartman ya da site sakinlerine ait bilgilerin kime, nasıl açıklandığı oluyor.

Borç bilgisinin asılmasıyla kişiler, üçüncü şahısların hedefi olabilir

KVKK kurulu kararına göre bina girişinde, asansöre ya da koridorlara asılan borç bilgisinin asılmasının, apartman ya da site sakinlerinin değil de apartmana gelen bir misafirin, kurye ya da kargocunun ve hiç kimsenin tanımadığı üçüncü şahısların da görmesine neden olabileceği. Kişisel verilerin aleni şekilde bilinmeyen kişilere ifşa edilebileceği riskini de barındırıyor.

Asılan borç bilgisi listesinde apartman ya da site sakinin adı, soyadı bilgisi olmasa dahi oturduğu dairenin numarasından bile, borç bilgisinin eşleştirilmesinin mümkün olabileceği ve böylece kişinin kim olduğunun belirlenmesine neden olabiliyor. Bu veriler de kişisel veri kapsamına giriyor.

Borç bilgisinin ortak alanda asılmasıyla ceza riski de olabilir

Bu nedenle ilgili karar KVKK madde 5 ve 12.madde kapsamında değerlendirildiğinde; bu uygulamalara son verilerek, liste ve duyuruların herkesin görebileceği ortak alanlardan kaldırılmasına dikkat çekiyor. Borç bilgilerinin apartman ya da site sakinlerinin yalnızca kendilerine ulaşacak şekilde kapalı e-posta ve mesaj olarak yapılmasını belirtiyor. Bir apartman ya da sitede oturuyorsanız, aidat borcunuz ya da ödemelerinizin herkes tarafından görülecek bir alanda asılmasının, hukuki boyutu da değerlendirilmekte. Ayrıca apartman ya da sitede yönetici kişilerin tahsilatı almak için borç listesini ortak alanda asması da idari yaptırıma neden olabilir. Kurul, veri güvenliğine aykırı hususlarda Kanun’un 18.maddesine göre; idari para cezası bulunduğuna da dikkat çekiyor.

Bu karar ile “senin aidat borcun var şu kadar da gecikmiş, ödemen var, herkes de görsün anlayışı” sona eriyor. Şeffaflık ilkesi tamamen yok olmuyor fakat kişileri de güvence altına alan daha ölçülü, dikkatli ve yalnızca kişiye yapılacak bildirimlerle, uygulamayı zorunlu kılıyor.

Apartman ve site yönetiminin Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre; hesap vermesi ve kat malikini denetimi hakkı olduğu görülüyor. Ancak apartmanda oturanların kişisel verilerinin herkese açık alanlarda ifşa edilmesini, gerekli kılmıyor.

Borç bilgisinin listelenmesi kiracıyı da kapsıyor!

Kurul kararında, ortak alanlara borç bilgisi asılması konusu sadece site ya da apartmanda oturan evin sahibini değil, kiracıyı da ilgilendiriyor.

Alınan kararı çok yerinde ve olumlu buluyorum. Dijitalleşmeyle birlikte vatandaşın özel verileri tehdit altında olabiliyor. Ciddi güvenlik tedbirleri de kurumlar ve kamu tarafından alınıyor. Buna rağmen vatandaş farkında olmadan mağduriyet yaşayabiliyor.

Apartman ve site yönetiminin daha dikkatli olması gerekecek. Kararda veri güvenliğini ihlal ve kurala uyulmaması nedeniyle, KVKK 18.madde kapsamında işlem yapılabileceği belirtiliyor. İdari yaptırımlar ve para cezası almamak için listelerin ortak alanlara asılmayacak olması önemli. Vatandaş da mağdur olmasın.

Vatandaş da evinde güvenle ve huzurla yaşama devam etsin… Aksi halde dijital dünyayla baş etmek zor olsa da verilerimizi ele geçiren hiç tanımadığımız bir şahıs, her an kapımızı çalabilir…