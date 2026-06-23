Aile şirketini bırakıp yurtdışına gitmek...

Bugün Avrupa’da varis bulamadığı için şirketini 1 Euro’ya devreden örnekler var. Bizde ise gölgesinde ot dahi bitmeyen kurucu babalar; yeni kuşağı yaratamıyor, ardından şirketi parçalanıyor

1- SORUN: Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) ile bundan 3 yıl önce Anadolu panellerindeydik. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka; şirketlerimize kurumsallaşmaya dair bilgi desteği sunuyor ve şirketlerimizin ömrünü uzatmanın bilinen yolunun; kurumsallaşmaktan geçtiğini belirtiyordu.

2- ETKİSİ: Diyarbakır’dayız. Kürsüde; Diyarbakır Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Mehmet Kaya var: “8 bin yıllık bu kadim kentte, 50 yıllık şirket bulamıyoruz.” Sadece Diyarbakır’da mı? Trabzon’da, Malatya’da, Balıkesir’de, hatta İstanbul’da… Kuruyoruz, geliştiriyoruz ama devamını yaşatamıyoruz.

ORTALIK FİRMA ÇÖPLÜKLERİYLE DOLU

3- ÇÖZÜM: Bu paneller serisinde katılımcıların verdikleri örnekler; benzer sancıları çeken şirketlerimiz için kurumsallaşma yolunda ilham verici oluyordu. Kuruluş sürecindeki iştahın gelişim sürecinde nasıl yavaşladığını, sonra kurumsallaşmayı beceremeyip neticede dağılmayı anlatıyorlardı.

4- YÖNTEM: Kurucuların değerleri, bir sonraki kuşağa aktarılmadıkça şirketin ömrü fazla olamıyor. Üstelik tek tehdit, kurucuların aktarılamayan değerlerinden değil, zamanın değişim dinamiğini yakalayamamaktan da kaynaklanıyor. Özetle Anadolu; “firma çöplükleriyle” dolmuş durumda.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Kurumsallaşmaya dair…

Kurumsallaşma benimsenmiş mi?

Evet, kimse kurumsallaşmanın gereksizliğinden söz etmiyor. Ancak sorun şu ki doğru sırada ve doğru dozajda kurumsallaşma konusunda bilgi açığı fazla. TKYD zaten bu açığı kapamak için gayret ediyor.

Temel sorun nedir peki?

Aslında her kurum, kurucuların değerleri üzerinden ve zamanın ruhuna uygun güncelleme sayesinde kendi kurumsallaşma öyküsünü oluşturmalı… Başkasını örnek almak yetmiyor, kendin oluşturmalısın.

NOT

“PAVYONA GİTSE DAHA İYİYDİ”

Gözü yaşlı patron, dert yanıyor; “benim oğluma iyi bir eğitim aldırttım, şirketin geleceğini ona bağladım. Ama oğlum koca aile şirketimizin başına geçmek yerine; ABD’ye küçük bir şirket kurmaya gidiyor. Pavyona gitseydi daha iyiydi. Aile şirketimizin yarını için dönülmez yere gitmeyi tercih etti…”

KURUMSALLAŞAMAMA LÛGATI

Kurumsallaşma: Kişilere bağımlı olmaktan çıkıp, kurallara, standartlara bağlanan, şeffaf süreçler

Durumsallaşma: Kurumun içinde bulunduğu somut duruma ve zamana göre kurallarını değiştirmesi

Aile şirketi: Yönetim ve kontrolün büyük ölçüde tek bir aile veya sülale tarafından sağlandığı şirket

Yeni kuşak: Kurucuların kendinden sonrası için tepe yöneticisi yetiştirmesiyle oluşan genç nesil