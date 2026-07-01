Akdeniz’in iki ucunda çift motorlu üretim stratejisi

Türkiye otomotiv sanayisi için ise asıl çıkarım, Bursa’nın Tanca’nın greenfield avantajlarına karşı brownfield dönüşümünü nasıl hızlandırabileceği sorusunda yatıyor. Tanca’nın %90 yenilenebilir enerji başarısı Bursa için bir benchmark niteliğinde; Türkiye’nin YEKA projeleri ve OYAK’ın enerji yatırımları bu açığı kapatma potansiyeli taşıyor.

Renault Grubu, Akdeniz havzasındaki iki kritik üretim üssünü birbirinin alternatifi değil, stratejik DNA’ları tamamen farklı iki organ olarak konumlandırıyor. 2025 verileriyle Fas platformu 394 bin adetlik üretimiyle grubun Fransa’dan sonraki ikinci büyük merkezi konumundayken, Bursa OYAK-Renault niteliksel derinliği ve ürün karmaşıklığıyla ayrışıyor. Fransız kaynaklarda Tanca için “usine vitrine” vitrin fabrika, Bursa için “usine de référence” referans fabrika tanımlarının kullanılması, bu ayrışmanın kurumsal düzeyde kodlandığını gösteriyor. Grup içinde Tanca büyüme ve maliyet liderliğinin, Bursa ise kalite ve teknolojik geçişin sigortası işlevini görüyor.

Bursa’nın 400 milyon Euro’luk yatırımla “referans fabrika” konumu

Bursa OYAK-Renault, 1969’dan bu yana Clio ve Megane gibi B/C segment çekirdek modellerin üretimini üstlenen, daha karmaşık gövde birleştirme süreçleri ve daha yüksek otomasyon seviyesiyle çalışan bir tesis. Devreye alınan E-Tech hibrit batarya montaj hattı, tesisi yalnızca üretim merkezi olmaktan çıkarıp teknoloji transfer üssüne dönüştürüyor. Aralık 2023’te duyurulan ve 400 milyon Euro’yu aşan yatırım paketiyle şekillenen dört model programı, Renault Duster, Yeni Clio, Renault Boreal ve Dacia Striker, tesisin ürün portföyünü yeniden tanımlıyor. Özellikle Striker, Dacia markasının Türkiye’deki ilk yerel üretimi ve tek küresel üretim merkezi olarak Bursa’nın stratejik ağırlığını artırıyor.

Tedarik zinciri tarafında Bursa, %80’in üzerindeki yerlilik oranı ve 200’den fazla tedarikçisiyle derinlik ve esneklikte Tanca’nın önünde yer alıyor. Türkiye’nin köklü yan sanayi havuzu, parça temininde çeşitlilik ve hız avantajı sağlarken, bu yapı aynı zamanda jeopolitik risklere karşı dayanıklılık sigortası işlevi görüyor. Lojistik mimaride ise Bursa, Gemlik ve Derince limanlarına karayolu bağlantısıyla çalışıyor; bu durum Tanca’ya kıyasla lojistik maliyetlerde değişkenlik yaratsa da, niteliksel tedarik zinciri derinliği bu dezavantajı dengeleme kapasitesi taşıyor.

Sürdürülebilirlikte Bursa, on yıllara yayılan mevcut bina yapısı ve fiziksel kısıtlar altında brownfield dönüşümünün gerçekçi sınırları içinde ilerliyor. Yenilenebilir enerji payını artırma yol haritası net, su geri kazanımı mevcut ancak sıfır sıvı deşarj hedefi altyapı yatırımı gerektiriyor. Tanca’nın doğuştan gelen CBAM avantajı karşısında Bursa’nın bu alandaki konumu, bir başarısızlık değil, yeşil dönüşümün brownfield gerçekliğindeki temposunun yansıması… Yetkinlik tarafında ise Bursa, on yıllara yayılan ustalık geleneği, ReKnow University ile yönetilen dönüşüm ve yerleşik problem çözme kültürüyle deneyim havuzunda eşsiz; Striker gibi sıfırdan bir modelin tek küresel üretim merkezi olarak seçilmesinde de bu kurumsal hafıza belirleyici rol oynamış görünüyor.

Tanca, Greenfield avantajıyla “Extended Europe”un vitrini

Tanca fabrikası ise 2012’deki açılışından itibaren iki üretim hattı ve üç vardiyalı çalışma düzeniyle saatte 60 araçlık çıkış hızına ulaşmış, tam entegre bir üretim zincirine sahip. 2025’te 299 bin adetlik üretim gerçekleştiren tesise, 95 bin adetle Kazablanka SOMACA eşlik ediyor. Tanca’nın ürün gamı Dacia Sandero (222 bin adet), Dacia Jogger (53 bin adet) ve Renault Express (20 bin adet) üzerine kurulu. Afrika kıtasında benzersiz olan High-Speed XXL pres hattı, dört pres boyunca 5.600 ton basınç uygulayarak günde 15 bine kadar strok kapasitesi sunuyor; tüm presler Renault’nun Fransa’daki Flins tesisinden tahmine dayalı bakım sistemiyle küresel çapta izleniyor.

Tanca’nın yapısal üstünlüğü, Tanger Med limanı ve tedarikçi serbest bölgesiyle aynı çeper içinde konumlanmasında yatıyor. Fabrika sahasına doğrudan giren iki demiryolu hattı, yıllık 1.440 tren seferiyle araçları limana taşıyor. Renault’ya tahsisli özel rıhtım, 20 hektarlık araç terminali, yıllık 1 milyon araç kapasitesi, 290 gemi çıkışı ve haftalık 8 bin araçlık sevkiyat hacmi, üretim ile sevkiyat arasındaki mesafeyi operasyonel olarak sıfırlıyor. Gelen akışta yıllık 69 bin kamyon ve 12 bin konteyner, giden akışta ise 26 bin kamyonluk hareket; üç ayrı dijital kontrol kulesiyle gelen parça, araç teslimatı, iş sürekliliği gerçek zamanlı yönetiliyor. Yapay zeka destekli bu kuleler, Avrupa’daki satış ve dağıtım merkezleriyle anlık veri alışverişi içinde çalışarak fiziksel mesafeyi operasyonel olarak anlamsız kılıyor.

Sürdürülebilirlikte Tanca, greenfield yatırım avantajını somut rekabetçilik göstergelerine dönüştürüyor… Enerjinin %90’ından fazlası biyokütle ve rüzgardan, yıllık 100 bin tonun üzerinde karbondioksid önleniyor. Su yönetiminde fiziko-kimyasal ve biyolojik arıtma, ultrafiltrasyon, ters ozmoz ve çift buharlaştırma aşamalarından oluşan kapalı devre sistemle %100 endüstriyel su geri dönüşümü ve sıfır sıvı deşarj sağlanıyor; araç başına ~1 metreküp su tüketimi, küresel 1,78 m³ ortalamanın oldukça altında. Çelik hurdalarının yerel üretici Maghreb Steel aracılığıyla yeniden üretime kazandırıldığı döngüsel model, sürdürülebilirliğin tedarik zincirine de entegre edildiğini gösteriyor. Bu performans, tesisi CBAM kapsamında doğal bir ticari üstünlükle donatıyor.

Ekosistem derinleşmesinde ise 2016’dan bu yana devletle imzalanan anlaşmalarla sistematik biçimde artan yerel entegrasyon dikkat çekiyor. 2025’te %67,3’e ulaşan yerlilik oranının 2030’da %75’e çıkarılması hedeflenirken, aynı dönemde tedarikçi sayısı 26’dan 88’e, yerel kaynak hacmi 2,5 milyar Euro’ya yükselmiş, 2030 için de 3 milyar Euro hedeflenmiş. IFMIA aracılığıyla bugüne kadar 3,2 milyon saatin üzerinde eğitim verilerek sıfırdan iş gücü inşa edilmiş; enstitü faaliyetlerinin %30’u Renault dışındaki tedarikçilere ve bölgedeki genç iş arayanlara yönlendiriliyor. 2025’te faaliyete geçen Renault Technology Morocco Ar-Ge merkezi ve 2023’teki Renault Digital Morocco ile montajdan mühendisliğe geçiş sürüyor.

Tamamlayıcılığın endüstriyel anatomisi

Türkiye ve Fas’taki iki tesis, pazar odaklılıkta da net çizgilerle ayrışıyor. Tanca üretiminin %82’sini 63 destinasyona ihraç ederek tamamen dış pazara endeksli çalışıyor; Fransa, İtalya, İspanya, Almanya ve Türkiye başlıca koridorlar. Fas iç pazarında ise %38’lik birleşik payla Dacia birinci, Renault ikinci marka. Bursa ise dengeli bir iç-dış pazar karmasıyla konumlanıyor; Türkiye’de yüksek marka sadakati, Avrupa’da Clio ve Megane ile kalite segmentinde varlık gösteriyor. Striker ile birlikte Dacia’nın C segmentine yükselişi de, Bursa’ya emanet edilmiş durumda.

Dijitalleşme araçları her iki tesiste ortak; Plant Connect, AI destekli kalite kontrol ve tahmine dayalı bakım sistemleri hem Tanca’da hem Bursa’da devrede. Ancak Tanca’da bu altyapı tesisin doğuştan DNA’sıyken, Bursa’da mevcut hatlara sonradan adapte ediliyor. Buna karşılık Bursa, daha karmaşık gövde birleştirme ve daha yüksek otomasyon seviyesiyle üretim teknolojisinde Tanca’dan önde…

FutuREady stratejisinde Tanca, Growth-ready ve Excellence-ready önceliklerinin maliyet ve ölçek boyutunu temsil ederek geleceğin hacim savaşlarının üssü olarak konumlanırken; Bursa, Tech-ready ve Trust-ready önceliklerinin kalite ve teknoloji boyutunu taşıyarak marka itibarının ve teknolojik geçişin sigortası işlevini görüyor. Dacia’nın Sandero ve Jogger ile giriş segmentindeki hacim liderliğini Tanca, Striker ile C segmentine yükselişini Bursa üstleniyor. Bu tamamlayıcı yapı, Renault Grubu’nun farklı pazar segmentlerine ve coğrafyalara aynı anda hitap edebilme kabiliyetini kazandıran endüstriyel omurgayı oluşturuyor.

Türkiye otomotiv sanayisi için ise asıl çıkarım, Bursa’nın Tanca’nın greenfield avantajlarına karşı brownfield dönüşümünü nasıl hızlandırabileceği sorusunda yatıyor. Tanca’nın %90 yenilenebilir enerji başarısı Bursa için bir benchmark niteliğinde; Türkiye’nin YEKA projeleri ve OYAK’ın enerji yatırımları bu açığı kapatma potansiyeli taşıyor. Sıfır sıvı deşarj hedefi teknik olarak ulaşılabilir, ancak altyapı yatırımı gerektiriyor; Tanca’nın ters ozmoz ve evapokonsantrasyon deneyimi buraya transfer edilebilir. Bursa’nın %80’i aşan yerlilik oranı ise Tanca’nın %75 hedefinden daha güçlü; bu avantaj lojistik maliyet dezavantajını dengeleme kapasitesine sahip. Ayrıca, Bursa’nın deneyimli kadrosu Tanca’nın genç ekibine mentorluk yapabilecek konumda.

Otomotiv endüstrisinde “yakınlık” kavramının artık kilometrelerle değil, operasyonel senkronizasyonun derinliğiyle ölçüldüğü bu yeni dönemde, Renault’nun Akdeniz’deki iki ucunun birlikte inşa ettiği bu model, küresel rekabetçilik için çift motorlu bir formül sunuyor.

Greenfield / Brownfield

Renault’nun stratejisinde Greenfield yatırımı temsil eden Tanca fabrikası, boş bir arazide sıfırdan ve en ideal verimlilik esaslarına göre tasarlanarak doğuştan dijital ve yeşil bir yapıya kavuşurken; Brownfield dönüşümünü temsil eden Bursa OYAK-Renault fabrikası ise mevcut fiziksel kısıtlar altında ve üretim devam ederken modernize edilmenin zorluklarını taşısa da, on yıllara dayanan deneyim ve kalifiye iş gücü gibi görünmez varlıklarıyla kalite ve esneklikte referans noktası. Renault Grubu’nun başarısı, Tanca’nın sıfırdan inşa edilmenin verdiği maliyet ve sürdürülebilirlik avantajıyla Bursa’nın köklü sanayi mirasını dönüştürme becerisinin birbirini tamamlamasında yatıyor.