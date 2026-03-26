Akıl açığı başka açıklara benzemez

Cari açık giderilir, bütçe açığı da öyle… Bir iki yıl dişini sıkarsın ve açıklarını kapatırsın. Ancak akıl açığı kolay kapanmaz ve ülkemiz beyin gücünü beyin göçüne terk etmiş durumda. Büyük tehlike…

Türkiye yılda ortalama 30 bin yazılımcı kaybediyor. Üstelik onlara çok ihtiyacımız olmasına rağmen. Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) verilerine göre göç edeceklerin sayısı 200 bini aşacak. Göç sebebi; düşük maaş ve uzun çalışma saatleri… Bir de bana göre onları önemsemeyişimiz.

Sultan II. Beyazıt’a Cenova’dan gemi ile gelen bir iş başvurusu mektubu var... Talep edilen pozisyon; mimar ve mühendislik… Başvuru sahibi ise, kayıtlara Likardo Usta diye geçirilen Leonardo da Vinci… Mektubun Topkapı Müzesi arşiv kayıtları için yapılan tercümesi şöyle;

LEONARDO’YA CEVAP DAHİ VERMEDİK

“Ben kulunuz, İstanbul’dan Galata’ya uzanan bir köprü yapmak isteğinizi, yapabilecek biri bulunamadığı için köprüyü yapamadığınızı duydum. Ben kulunuz nasıl yapılacağını biliyorum. Köprüyü bir bina kadar yüksek yapacağım. “

Çok yüksek olduğu için, üzerinden kimse geçmeye razı olmayacak. Öyle bir köprü yapacağım ki, yelkenleri fora olsa bile, bir gemi altından geçebilecek. İsteyenleri Anadolu kıyısına geçirecek bir asma köprü yapacağım. Allah inandırsın. Bu kulunuzun, hizmetinizde olduğunu bilin…”

İKİ SORU İKİ CEVAP / Mucit stratejilerine dair…

Leonardo’nun projeleri nelerdi?

Likardo Usta, mektubuna 4 proje ekliyor. Bir yel değirmeni, bir su boşaltma pompası, Haliç için kemerli taş köprü ve İstanbul Boğazı için asma köprü… Peki, sonuç? Ona cevap dahi vermedik.

Şimdi durum farklı mı?

Bugün çılgın projeler sunanlarımız şükür ki var. Fakat tutumumuz değişmiyor. Uzay diyoruz, şeklen yapıyoruz, çip diyoruz, “zaten yaptık” diye savuşturuyoruz. Peki, cesur dünya ile nasıl baş edeceğiz?

not/Kalktı göç eyledi leonardolarımız…

Gün geçmiyor ki nitelikli insanımız, valizlerini sürükleyip dış hatlara yönelmesin. Bu valizler acaba geri döner mi? Dönse onları döndüklerine pişman eder miyiz? Tersine Beyin Göçü kampanyasında gördük ki geri çağırdığımız süper beyinlerimize, hayatı dar ettik. Onlar da çekip gidiyorlar zaten...

AKIL AÇIĞI LÛGATI

Mucit: Olmayan bir ürünü, hizmeti, cihazı, yaklaşım veya yöntemi yoktan var eden kişi

Kâşif: Olan ama bilinmeyen yer, yaklaşım veya süreçleri keşfeden kişi

Beyin göçü: Yetişmiş insanların, kendi ülkesinde ikbal bulamayınca başka bir diyara göçmesi

Tersine beyin göçü: Yurt dışına gitmiş beyinlerimizi yeniden ülkeye kazandırma yaklaşımı