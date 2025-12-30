Akıl ve tasarım katınca kilogram başına ihracat gelirimiz 18 doları buldu

HAKAN Güldağ ve Şeref Oğuz’la birlikte Nurus Yönetim Kurulu Başkanı Güran Gökyay’ı ziyarete gittik, ofiste tam hal-hatır faslı sırasında Nurus Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Baş Tasarımcısı Renan Gökyay aradı.

Güran Gökyay, bizim ofiste olduğumuzu belirtip görüşmeyi görüntülüye çevirdi. Renan Gökyay, 4 yıl önce Ankara Sincan’daki fabrikalarındaki gezimiz sırasında verdiği mesajı yineledi:

- Nurus, ofis mobilyaları üreticisi olarak biliniyor ama biz artık teknoloji şirketine dönüşmüş durumdayız.

Renan Gökyay, bu mesajı yineleyince 4 yıl önceye döndüm, cümlenin devamını anımsadım:

- Uçak da tasarlıyoruz, drone’lar için kompozit gövde de üretiyoruz. Ofis koltukları da üretiyoruz, uçaklar için koltuk da tasarlıyoruz.

Hemen her ihracatçıyla sohbette sorduğumuz soruyu beklemeden kilo başına gelir konusunu açtı:

- Bizim ürünlere akıl ve tasarım da giriyor. Kilo başına ihracat gelirimiz 18 doları buluyor. Türkiye’nin ortalama kilo başına ihracat gelirinin 1.5 dolar dolayında olduğu dikkate alınırsa Nurus’ta imza attığımız katma değer daha iyi anlaşılır.

Üretimde gerçekleştirdikleri dönüşümü şöyle tanımladı:

- Zanaatı dijitalle birleştiriyoruz…

Renan Gökyay, kısa sohbet sonrası Sincan’daki fabrikada işine dönmek üzere görüntülü görüşmeyi noktaladı. Güran Gökyay’la sohbetimiz sürdü:

- Nurus’ta 16 üretim birimini bir araya getirmiş durumdayız.

Oturduğumuz sandalyelere işaret etti:

- Bir ofis sandalyesini üretirken 20’yi aşkın kalıp kullanıyoruz. Kalıpların hepsini biz tasarlayıp üretiyoruz.

Üretimim her aşamasının Nurus’un fabrikalarında gerçekleştiğini şöyle örnekledi:

- Örneğin plastik enjeksiyonu kendimiz yapıyoruz.

Havalimanlarında kullanılan yolcu bekleme salonu koltuklarına dikkat çekti:

- Sabiha Gökçen Havalimanı’nın yolcu bekleme salonu koltuklarını 17 yıl önce biz yapmıştık.

İki fabrikadan birinin Ankara Sincan’da, diğerinin Temelli ilçesinde olduğunu kaydetti:

- Kalıp ve kalıp teknolojileri, poliüretan baskı teknolojilerini Temelli’deki fabrikamıza kaydırdık.

Alüminyum enjeksiyon ve formlu metal işlemeyi de kendilerinin yaptıklarını vurgulayıp, kalıp konusuna bir kez daha değindi:

- Kalıp ve kalıp teknolojisi çok önemli bizim işimizde. Tamamını kendimiz yapıyoruz.

Nurus’a 6 ay önce katılan iletişim ve pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İpek Regay, araya girip Nurus’un kuruluşunun 1927’ye uzandığını anımsattı:

- Güran ve Renan Bey 3’üncü kuşağı temsil ediyor. Nurus’u artık bir teknoloji şirketi olarak tanımlıyoruz.

Nurus’un yatırımlarını hep Türkiye’ye yaptığının altını çizdi:

- Hedef sürdürülebilir bir sanayi şirketi olmak. Türkiye’de 6 mağazamız var, 4’ü bizim. İngiltere, Almanya ve ABD’de bayiliklerimiz var. 45 farklı ülkede ürünlerimiz satılıyor.

Pek Regay, Nurus’un ürünleriyle ilgili bir başka yaklaşımı ortaya koyuyor:

- Ofis mobilyası, masa, sandalye aslında yatırım malı sayılır. Biz öyle görüyoruz. Nurus’taki ürün ailesi 100’ü aşıyor.

Güran Gökyay, bir başka iddialarını ortaya koydu:

- İtalya’dan Çin sınırına kadar olan bölgede ofis koltuğu komponenti üretimi sadece bizde var. Ülkemizde sektördeki diğer oyuncular ofis koltuğu komponentlerini ithal ediyor.

Ardından Nurus’a uygun gördüğü bir başka tanımı paylaştı:

- Muktedir şirket…

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Marka Konseyi’nde görev aldığını kaydedip ekledi:

- Nurus’u “global Türk markası” olarak pozisyonluyoruz…

Renan ve Güran Gökyay kardeşler, dedeleri “Nuri Usta”nın 1927 yılında temellerini attığı Nurus’u mobilyadan, ofis mobilyasından öteye, tasarım ve teknolojiyle öne çıkan bir noktaya taşıdı…

Ofis koltuğunda 18 dolarlık kilo başına ihracat gelirini yakalamaları, ana sektörlerinde imza attıkları dönüşümü ortaya koydu…

‘Ofis Kabini’yle dünyada İlk 3’e girdi, New York’ta JFK Havalimanı’na yerleşti

Nurus’un Calma’sı, New York JFK Havalimanı’nda kullanılıyor.

NURUS Yönetim Kurulu Başkanı Güran Gökyay, Hakan Güldağ, Şeref Oğuz ve beni İstanbul ofislerinin girişindeki show room’a yönlendirip, ofis kabinlerinin içine girmemizi istedi:

- “Calma” markasıyla pazara sunduğumuz ofis kabinlerini 10 yıldır üretiyoruz. “Calma” ile ofis kabini pazarında dünyada ilk 3’e girdik.

Nurus iletişim ve pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İpek Regay, araya girdi:

- “Calma”, ses yalıtımlı ofis kabinlerimiz yurt dışında en çok ses getiren ürünlerimiz arasında ilk sıraya yerleşti.

İpek Regay, “Ses yalıtımlı” diye üstüne basa basa anlatınca kabinlerden birinin içine yeniden girip kapısını kapattım. Çok az da olsa dışarıdaki sesleri duydum. Aynı şekilde benim sesimi de Hakan Güldağ ve Şeref Oğuz duydu. Regay, bunun üzerine şu noktanın altını çizdi:

- İçeride kilitli kalma riskine karşı hafif ses geçirgenliğini özellikle kendimiz istiyoruz.

İpek Regay, “Calma”nın Nurus’un toplam cirosunun içindeki payının arttığını belirtti, Güran Gökyay oranı paylaştı:

- 2025 ciromuzun yüzde 15-16’sı “Calma” ofis kabinlerinden sağlanmış olacak. “Calma” ve ofis koltuklarımız yurt dışındaki en rekabetçi ürünlerimiz olarak öne çıktı.

Şu veriyi aktardı:

- “Calma” ile İngiltere’de ofis kabini pazarında yüzde 10’lık paya ulaşmış bulunuyoruz.

Bu noktada yurt dışındaki şirketlerini irdeledi:

- İngiltere’de “Nurus UK”, ABD’de de “Nurus US” var. Ayrıca son dönemlerde Özbekistan’da çok iş yaptık.

Şu bilgiyi de paylaştı:

- Biz Alman Tasarım Konseyi ve Alman Ofis Mobilyacıları Birliği’nde üyeyiz.

Ardından ekledi:

- Ofis kabinlerinin üretimini otomotiv gibi düşünmek, ona göre hareket etmek gerekiyor.

Hafızasız poliüretan üretiyor, oturunca şekil almıyor

NURUS Yönetim Kurulu Başkanı Güran Gökyay, ekibinden bazı özel koltuklarda kullandıkları süngeri istedi, bize uzattı:

- Alın, dokunun. Bu “hafızasız poliüretan”dır… Kendimiz üretiyoruz.

Bunun ne anlama geldiğini sorduk, yanıtladı:

- Yani, koltuk süngeri olarak kullandığımız bu ürün kimsenin poposunun şeklini almıyor. Sağlıklı olan da budur.

Ardından ekledi:

- Ofis kabininden koltuğuna, ürettiğimiz her ürün “sağlık ürünü” gibi değerlendirilebilir. Çünkü ofiste oturulan koltuk, çalışmak, özel görüşme yapmak için içine girilen kabin, insanın sağlığını etkileyebiliyor.

Enerjinin yüzde 78’i çatı GES’ten sağlanıyor

NURUS Yönetim Kurulu Başkanı Güran Gökyay, sürdürülebilirlik konusuna çok önem verdiklerini belirtip, fabrikaların çatısının görüntüsünü paylaştı:

- Fabrikada kullandığımız elektriğin yüzde 78’ini çatıda kurulu güneş enerjisi santralinden (GES) karşılıyoruz.

Ardından ekledi:

- Üretimde kullandığımız metalin geri dönüşümü üzerinde de titizlikle duruyoruz.

Nurus iletişim ve pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İpek Regay, bu noktada şu bilgiyi paylaştı:

- Nurus’ta çalışanların içinde kadınların oranı yüzde 55’i buluyor…