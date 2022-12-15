Akıllı fatura teminat haline gelirse…

KOBİ’lerin finansmana erişimi de başka boyuta taşınmış olur… Faturanın akıllısı, işletmenin kredi itibarını yansıtabiliyor olmasından kaynaklanıyor ve Figopara tam da bunu yapıyor. Fintekler ile bankaların ara kesitinde gelişen yeni paradigmalar, KOBİ’lere adeta finansal kanat oluşturacak.

Geleneksel bankacılık ile fintekler, rekabet yerine rekaberlik yaparsa ne olur? Gelenek; gelene ek demektir. Geleneğin sunduğu bankacılık disiplini, teknolojinin getirdiği farklı yaklaşımların eklenmesiyle, KOBİ’lerin finansa erişiminde olağanüstü imkânların da kapısını aralıyor.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran’ı dinliyoruz; “Bütün bankalar fintek olmak istiyor. Bütün fintekler de banka olmak istiyor.” Figopara, bu karşılıklı yakınlaşmanın ara kesitinde yer almış. Bu sayede ayda 500 milyon liralık kaynak, KOBİ’lere teminata dayalı olmadan akıtılabiliyor.

Banka&fintek işbirliği; krediye ulaşmak için teminatın geçerli olduğu geleneksel dünyada, bankaların göremediği KOBİ’leri, kör noktalardan çıkarıyor. Figopara Kurucusu Koray Bahar; “Bu sayede bizler, vitamin değil, ağrı kesiciyiz” diyor. Peki ya kredibilite? Onu akıllı faturalar üzerinden algoritmalar çözüyor.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Geleneksel banka nasıl kredilendirir?

Türkiye şartlarında her 100 liralık kredi için gerçek değere dayanan ortalama 220 lira değerinde teminat istenir. ABD’li komedyen Bob Hope; “bankalar, paraya ihtiyacınız olmadığını kanıtladığınızda size borç veren kurumlardır” der. KOBİ’ler ise teminat fakiridir ve bu yüzden finansa erişim sıkıntılıdır.

Fintek sisteminin yaptığı nedir?

Faturayı da bir tür teminat olarak değerlendirip ona akıl katmak ve böylece KOBİ’lere, başka teminata ihtiyaç duymadan finans aktarmak artık mümkün. Kitlelerin finansa erişimi konusunda finteklerin yaptığını hiçbir banka yapamaz. Ama işbirliği halinde bu imkân KOBİ’lere sağlanabiliyor artık.

NOT

VADE UYUŞMAZLIĞINA ÇARE, KADIN ÜRETİMİNE FİNANSMAN

Fibabanka’dan Ömer Mert; “girişimciler fon buluyor ama kredi bulamıyor” gerçeğine vurgu yapıyor; faturalar ise finansmanın en önemli objesi haline getirilince çok sayıda KOBİ için krediye erişim, kâbus olmaktan çıkıyor. Figopara kurucusu Koray Bahar; banka ve fintek bütünleşmesiyle kadınlara getirilen yeni fırsatlara işaret ediyor; “kadınların el emeğiyle finansal kaynağa ulaşmasını sağlıyoruz.” Kadın kooperatifleri, daha üretim aşamasında devreye giren kredi mekanizmasıyla başka bir üretkenlik düzeyine varıyor.

Vade uyuşmazlığı, KOBİ’lerin can sıkıntısı… Bu yeni tür kredilendirme yaklaşımı, nakit akışı ölümlerine son verecek bir ilaç mahiyetinde… Figopara uygulaması, müşteriyi velinimet boyutunun ötesine taşıyarak “verinimet” haline getiriyor. Zira KOBİ’nin verisi, artık teminat oluyor, kredi oluyor, üretim oluyor. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran’a göre bu işbirliği sayesinde KOBİ’ler sahip olduğu veriyi akla ve işe dönüştürebilmeleri halinde ayakta kalabilecekler. Türkiye, yenilikleri yakalamadaki hüneriyle, bankacılıkta çok kötü durumdaki Avrupa bankacılığının açık ara önüne geçebilir.