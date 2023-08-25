Akiş GYO “sürdürülebilir kalkınma ideali” doğ rultusunda ilerliyor

Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’nde işlem gören tek gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) şirketi olan Akiş GYO, bu yıl ilk kez raporlamasını yaptığı Karbon Saydamlık Projesi (CDP) İklim Değişikliği Programı’ndan “B Yönetim Seviyesi” notunu alarak, sektöründe halka açık raporlama yapan tek GYO oldu.

Akkök Holding bünyesinde 2005 yılında kurulan AKİŞ GYO, Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığı başvuruyla 18 Mayıs 2012’de “Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı” unvanını aldı, 9 Ocak 2013’te Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı.

“Her işimizin temelinde mutluluğunuz var” ilkesiyle hareket eden şirket, Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’nde işlem gören tek gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) şirketi. Akiş GYO, bu yıl ilk kez raporlamasını yaptığı Karbon Saydamlık Projesi (CDP) İklim Değişikliği Programı’ndan “B Yönetim Seviyesi” notunu alarak, sektöründe halka açık raporlama yapan tek GYO oldu. “Sürdürülebilirliğin çevresel boyutu kadar sosyal boyutuna da önem vererek sürdürülebilir kalkınma ideali doğrultusunda ilerliyoruz” diyen AKİŞ GYO’nun Genel Müdürü Levent Çanakçılı, çalışmalarını, bu yıl 4’üncüsünü yayımladıkları sürdürülebilirlik raporlarının detaylarını ve hedefl erini şöyle anlatıyor:

“Sürdürülebilir değer yaratıyoruz”

“Dijitalleşme, bilgi güvenliği, iklim mücadelesi gibi pek çok farklı alanda süreçlerimize ‘sürdürülebilirliği’ entegre ederek çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. 2022 yılındaki faaliyetlerimizi kapsayan raporumuzda; kurumsal yönetişim, dijitalleşme ve inovasyon, iklim değişikliği ile mücadele, çalışma hayatı, müşteri memnuniyeti, iş sağlığı ve güvenliği, toplumsal gelişime katkı ana başlıklarında yaptığımız çalışmaları paylaşırken gelecek yıllarda da sürdürülebilir değer yaratmaya odaklandığımızı, hızla ilerleyen teknolojiye uygun süreç ve yöntemler geliştirmeye devam edeceğimizi paylaşıyoruz. Kurumsal sürdürülebilirlik performansı üst düzeyde olan şirketlerin yer aldığı BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde işlem gören tek GYO şirketi olmanın yanı sıra, bu yıl ilk kez raporlamasını yaptığımız Karbon Saydamlık Projesi İklim Değişikliği Programından “B Yönetim Seviyesi” notunu alarak, sektörümüzde halka açık raporlama yapan tek GYO olmanın gururunu yaşadık. Ayrıca Kurumsal Yönetim Derecelendirme notumuzu 9,63’ten 9,64’e yükselterek, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve inşaat şirketleri arasında “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu” en yüksek şirket konumumuzu korumayı başardık . Türkiye’de varlık ve piyasa değeri açısından sektörünün en büyük oyuncularından biri olup, sahip olduğumuz ticari gayrimenkuller ile geniş sosyal, çevresel ve ekonomik etki alanları oluşturarak, paydaşlarımız için değer üretiyoruz.”

Hedef 2030’a kadar elektrik tüketiminde yüzde 35 tasarruf

“2022’de çevresel sürdürülebilirlik alanında önemli çalışmalara imza attık. Enerji ve su verimliliği çalışmaları ile 2021 yılı son 6 ay ve 2022 yılı ilk 6 ayı arasında AVM’lerde elektrik tüketimini yüzde 8, su tüketimini yüzde 4 mertebesinde azaltmayı başardık. AKİŞ GYO olarak sürdürülebilirlik konusunda enerji verimliliği anlamında AVM’lerimizde elektrik tüketimini 2030 yılına kadar ortalamada yaklaşık yüzde 35’lik bir tasarruf etmeye odaklandık. Bunun için şirket araçlarında elektrikli araçların payını artırmayı ve işin ziyaretçi ayağında ise elektrikli araçlarla gelişi teşvik ederek toplumsal farkındalık yaratmayı planlıyoruz.”

“STK’ları, müşterilerimizi, kadın çalışanlarımızı unutmuyoruz”

“İşin sosyal boyutundaki hedeflerimizi, her sene minimum 5 STK ile iş birliği yaparak hem onlara destek olmak hem de destek olunmasını sağlayacak alan ve fırsatları yaratmak, müşteri deneyimini artırıcı dijital uygulamaların sayısını artırmak ve kadın çalışan oranımızı yüzde 40 üzerine çıkarmak şeklinde sıralayabiliriz. Bütün yaptığımız çalışmalar kapsamında hem raporlamalarımızı uluslararası normlar dahilinde yayınlanamaya ve de çeşitlendirmeye devam etmek, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer almaya devam etmek ve sektörümüzdeki öncü konumumuzu korumak da ana odak noktamız olarak ön plana çıkıyor.”

‘2023 sonunda ofiste plastiği sıfırlayacağız’

“Plastik kullanımının azaltılması için de çeşitli uygulamaları devreye alıyoruz. Akkök Holding’in imzacısı olduğu İş Dünyası Plastik Girişimi (İPG) için hazırlanan “Plastik Taahhütleri Rehberi” kapsamında taahhütlere katkı sağlamayı hedefl iyoruz. AKİŞ GYO merkez ofisimizde tek kullanımlık plastik ve plastik torbaların kullanımlarını en geç 2023 yıl sonunda sıfıra indirerek 0,32 ton azaltım elde etmeyi planlıyoruz. Ayrıca, her alanda olduğu gibi iş dünyasında da toplumsal fırsat eşitliği sunarak tercih edilen işveren markası olmak için attığımız adımların sonucunda, sektörde “İş’te Eşit Kadın” Sertifikası almaya hak kazanan ilk şirket olduk.”