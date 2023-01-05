Akşener: Asgari ücrette işveren desteğinin 400 lira olası gerekir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 8 bin 500 lira olarak açıklanan asgari ücretin açlık sınırının sadece 370 lira üzerinde olduğunu, yüksek enflasyon nedeniyle daha hesaplara yatmadan eriyip gideceğini, önümüzdeki ay açlık sınırının altında kalacağını belirterek, “Türkiye’de çalışanların, yaklaşık yüzde 60’ının aldığı ücret, açlık sınırının altında olacak” dedi.

İYİ Parti olarak, bu yüzden asgari ücretin 9 bin 600 lira olmasını önerdiklerini söyleyen Akşener, açıklanan asgari ücretin işverene maliyetinin ise 11 bin 750 lira olduğunu hatırlatarak, işverene sağlanacak 250 liralık desteğin de yetersiz olduğunu ifade etti. İYİ Parti Grup toplantısında konuşan Akşener, “Bizim asgari ücret teklifimizin bir yanında da işverene destek vardı. Sayın Erdoğan, bu desteğin 250 lira olacağını söyledi. Ancak bu rakam maalesef kabul edilebilir bir rakam değil. Çünkü bu desteğin; ilk kez verilmeye başladığı yıldan bugüne bakıp enflasyona endekslersek, 400 lira olması gerekir. Hatta ilk verildiği yılda ki brüt asgari ücrete göre oranını sabit tutarsak, bu desteğin 600 lira olması gerekir. Ancak Bay Kriz ve saz arkadaşlarının elinde ekonomimiz o kadar kötü yönetiliyor ki, açıklanan her rakam çalışanlarımız açısından yetersiz, işverenlerimiz açısından da karşılanması zor bir rakam oluyor” diye konuştu.

Açıklanan EYT düzenlemesini “Aslında Sayın Erdoğan da gidişatın farkında. Nereden mi biliyorum? Giderayak, ‘seçimi kaybetsek de, bu işte yokum’ dediği işleri, birer birer yapmaya başladı da oradan biliyorum” sözleriyle değerlendiren Akşener, “Yıllarca yılmadan, yıkılmadan, müthiş bir hak mücadelesi yürüten, kırmadan, dökmeden, haklarını arayan ve sonunda o haklarını söke söke alarak, esas tebriği hak eden EYT’li kardeşlerimi yürekten kutluyorum. Hiç merak etmeyin ki, biz de bugünden sonra bu kanunun bir an önce Meclisten geçmesi için, elimizden geleni yapacak, söke söke aldığınız hakkı yasa ile taçlandıracağız. Ayrıca hakkaniyet gereği, 1999 yılı öncesi sisteme girmiş olan, potansiyel EYT’lilerin de, bu düzenlemenin, kapsamı içine alınmasını sağlayacağız ” dedi.

“Sinan Ateş’in ailesi Mecliste önerge verilmemesini istedi”

Akşener, Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’e düzenlenen suikastın emniyet ve istihbarat birimlerini ayağa kaldırması gereken bir olay olduğunu, güvenlik güçlerinin bu olayın acilen aydınlatılması için ellerinden geleni yapacağına inandığını söyledi. Akşener, Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’in bu konuyla ilgili Meclis'te soru önergesi, araştırma önergesi verilmemesine ilişkin talebini de grup toplantısında açıkladı.