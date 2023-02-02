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Akşener: Millet İttifakı’nı ferasetle, fedakarlıkla kurduk, hiçbir hırsa kurban edilemez

Canan SAKARYA
Canan SAKARYA Ankara Günlüğü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, açıklanan Ortak Politikalar Metni ile Türkiye’nin, daha önce görmediği bir ilke hep beraber imza attıklarını belirterek, Millet İttifakı’na dönük mesajlar verdi.  Meclis Grup toplantısında konuşan Akşener, “Bu kutlu mücadele; hiçbir kaprise, hiçbir inada, kurban edilemez. Hiçbir şahsi hırsa, hiçbir koltuk hesabına, feda edilemez” dedi.

“Biz, Millet İttifakı’nı, ferasetle, feragatle, fedakarlıkla kurduk” diyen Akşener, “Bizler, sosyal medya operasyonlarına, sözde kulis bilgileriyle yapılan, yönlendirmelere, tenha köşelerden kurgulanan abluka girişimlerine kulaklarımızı tıkayıp, sadece ve sadece milletimizin sesini duyacağız. Çünkü bizim yürüttüğümüz bu mücadele pazarlık siyaseti peşinde koşanların değil milletin selameti için, sabredenlerin mücadelesidir” diye konuştu.

Akşener, Meclise sunulan EYT yasa teklifinin yarım yamalak hazırlandığı eleştirisi getirdiği konuşmasında, prim ödeme gün sayısı nedeniyle vatandaşların mağdur edildiğini söyledi.

EYT yasa teklifi bugün Komisyona geliyor

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin Meclis süreci Plan Bütçe Komisyonu’nda yapılacak görüşmelerle başlıyor.  4 maddelik yasa teklifinin komisyon sürecinin tamamlanmasının ardından en geç gelecek hafta çarşamba gününe kadar kanunlaştırılması planlanıyor. Geniş kesimleri ilgilendiren düzenleme, SGK’lılar için 9 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe giren 4447 Sayılı Kanun ile getirilen kademeli prim günü şartını tamamlayan EYT’lilerin emekli olmasının önünü açıyor. Kademeli prim günü sayısı, sigortalıların çalışmaya başlama tarihine göre 5000 ile 5975 gün arasında değişiyor. BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı’na tabi EYT’lilerin emekliliğinde ise kadınlarda 7200 gün, erkeklerde 9000 prim günü aranacak.

ÇKS’de 2 aylık süre uzatımı talebi

Çiftçi Kayıt Sistemi’nde (ÇKS) geçmiş dönemde yaşanan bazı aksaklıkların yapılan yeni düzenleme ile ortadan kalktığı ve uygulama birliği sağlandığını belirten MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, sürenin 4 aya indirilmesinin çiftçiyi sıkıntıya soktuğunu dile getirdi.

Çiftçilerin tarımsal desteklemelerden, kırsal kalkınma projelerinden ve zirai kredilerden faydalanmak için yaptırması gereken ÇKS dosyaları ile ilgili işlemlerinin 10 aylık sürede yapılırken, 23 Eylül 2022 tarihinde yapılan değişiklikle 4 aylık süreye çekildiğini hatırlatan Bulut, ”Tokat ilimizde ÇKS dosyası yaptıramayan çiftçilerimiz bu durumdan olumsuz yönde etkilenmişlerdir. Çiftçilerimizin mağdur olmaması için 2023 yılı ÇKS kaydı başvuru süresinin en az iki ay daha uzatılması ve çiftçilerimizin mağduriyetinin giderilmesi gerekmektedir” dedi.

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