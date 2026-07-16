Aktif büyümesi %570’in üzerinde kârda 20 milyarı ilk çeyrekte geçti

Borsada varlıklarını hızla nakde çevirebilen ve aktif büyümesiyle kârlılığı %10 barajını aşan 33 şirket dikkat çeken çekiyor. Tera Yatırım %570 varlık genişlemesiyle listenin ilk sırasında yer alsa da, aktif büyümenin kazancı her zaman garanti altına almadığı göz ardı edilmemeli.

Şirketlerin bilançolarında artan varlıklar görüldüğünde kimi yatırımcı kasanın nakitle dolduğu düşüncesine kapılabilir. Kimi yatırımcı aktif büyümesini, zenginleşme sinyali olarak okur. Oysa vitrindeki malların çokluğuna bakıp şirketin borçsuz olduğunu düşünmek hatadır. Tera Yatırım veya Astor Enerji gibi şirketlerin yer aldığı tabloda işler kağıt üzerinde iyi görünebilir. Bununla birlikte, eğer sahip olunan o büyük aktifl er tahsil edilemeyen alacaklardan oluşuyorsa ortada dönen sağlıklı bir çarktan bahsetmek de mümkün olamayacaktır. Aktifl erin büyümesi, bilançonun enflasyonla şiştiği bir ortamda tuzağa dönüşebilir.

Aktifler büyürken kârları arttı

Tera Yatırım %570,34 seviyesindeki hayli yüksek aktif büyümesi ve 3,66 düzeyindeki devir hızıyla listenin ilk sırasında yer alıyor. Yılın ilk çeyreğinde gelirlerini %149 büyüten firma, dönem sonunda net kârını %75 büyüterek 20,2 milyar TL’ye çıkardı. Şirket, aktif portföy yönetimi ile öne çıkarken gerçekleştirdiği yatırımlarla dikkat çekiyor. Bilişim ve yazılım sektöründe faaliyet yürüten ATP Yazılım %242 aktif büyüme ile öne çıkan bir diğer firma. Gelirini %104 büyüten şirket dönem sonu kârını 421,1 milyon TL’ye çıkarırken artış oranı %216’yı buldu. Firmanın yöneticilerinin basına yansıyan açıklamalarından Afrika pazarına yönelik ilgilerinin olduğu anlaşılıyor.

Gelir artarken kâra döndü

İletişim sektöründe yer alan Forte Bilgi İletişim üç aylık faaliyet döneminde satış gelirini %208 artırırken %418,82 oranında aktif büyüme gerçekleştirdi. Satışlardaki büyüme esas faaliyet kârını artırırken dönem sonunda 9,6 milyon TL kâr elde etti. Oluşan kâr düşük kalsa da önceki yıl aynı dönemde zarar ettiği nazara alındığında gelişim söz konusu.

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SINIRLI YATIRIM MI, ÖZGÜR YATIRIM MI?

Sınırlı yatırım; kontrol, tematik uyum, kolaylık, disiplin, düşük dalgalanma. Fırsat maliyeti, manevra zorluğu, getiri tırpanı, zorunlu ağırlık.

Özgür yatırım; mutlak getiri, kriz kalkanı, fırsat, hız, alfa yaratımı. Yönetici riski, ağır kayıp, yüksek masraf, şeff afl ık eksiği, stres yükü.

Kurduğu dolum hattı ve aldığı makine yeni bir segmente girmesine olanak verecek

Meysu’nun yeni tesis satışlara anlamlı bir katkısı olabilecek m? ● Selim Aslan

Selim, Meysu mayıs ayında yaptığı açıklamada Kayseri, İncesu OSB’de bulunan fabrikasında teneke dolum hattı ve cam şişe dolum makinesi yatırımını tamamlayarak içecek üretimine başladığını bildirdi. Şirket, bu yatırımla daha önce yapamadığı cam şişede gazlı içecek üretimine başlama imkanı elde etmiş oldu. Bu itibarla yeni bir segmente giriş yaptığını söylemek yanlış olmaz. Ayrıca devreye aldığı teneke dolum hattıyla mevcut üretim kapasitesi de büyümüş oldu. Hem yeni bir pazar alanına geçilmesi hem de kapasitenin artması, şirketin ciro hacmini ve rekabet gücünü artıracak.

Sermaye artırım yoluyla Kobe’nin %80’ine sahip olurken hakim ortak konumuna geldi

Rimteks, Kobe Poliüretan’ı satın almasındaki ana beklentisi nedir? ● Mehmet Yalçın

Mehmet, Kimteks, sermaye artırımı yoluyla 77,1 milyon TL ödeyerek Kobe Poliüretan’ın %80 ana hissedar konumuna geldi. Firma, gerçekleştirdiği satın alımın faaliyetlerine etkisinin olumlu yönde olacağı bilgisini paylaştı. Satın alınan firma; poliüretan, MDI prepolimer ve doymuş poliester reçine alanında üretim yapıyor. Kimteks’in buradaki temel beklentisi, kendi iş koluyla doğrudan örtüşen bu adımla mevcut üretim kapasitesini artırmak, ürün yelpazesini genişletmek ve pazar payını büyüterek sektördeki rekabet gücünü artırmak. Şirket, ilk çeyrekte gelirini %7 düşürdü.

YATIRIM FONLARI

GZG sağlık fonu genetik ve sağlığa yatırım yaparak son bir yılda %53 getiri sağladı

Garanti Portföy’ün idare ettiği Sağlık ve Genetik Teknolojileri Değişken Fon (GZG), nisanda gerçekleştirdiği hareketlenme hazirandan itibaren artan ivmeyle devam etti. İki ayı geçkin süredir çıkış ivmesiyle dikkat çekiyor. Şubattan bu yana hacimdeki daralma ise temmuzda terse döndü. Hacmi 394,97 milyon TL’ye çıkarken önceki aya göre büyüdü. Temmuzda 47,1 milyon TL nakit girişi yaşandı. Düşen yatırımcı sayısı geçen aydan bu yana artmaya başladı. Haziranda sayı 1.882’ye çıkarken şimdilerde 3.116 kişiye ulaşmış durumda. Stratejisi, sağlık ve genetik alanında faaliyet yürüten şirketlerin paylarında yoğunlaşmak üzerine kurulu. Portföyünün %61,94’ünü yabancı hissede ve %18,46’sını para piyasasında değerlendiriyor. Yıllık %53,38 getiri sağlayan portföy, %36,04 yükselen endeksin üzerinde duruyor.

TAHVİL

Lider Faktoring, TLREF + %4,25 faizle 150 milyon lira borçlandı

yatırımcılara yönelik 13.07.2026 vade başlangıç tarihli bono ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 150.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%4,25 olarak belirlendi. 182 gün vadeli bono, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak ve toplamda 2 kupon ödemesi yapılacak. Bononun vade tarihi 11.01.2027 olarak açıklandı. 13 Temmuz itibarıyla Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %39,99 seviyesinde bulunuyor. Verdiği %4,25 ek getiri, yatırımcıya değişken faizli kazanç sağlıyor. Piyasa koşullarıyla karşılaştırıldığında yatırımcı için makul bir alternatif olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansmanını karşılamasını sağlarken, piyasada TRFLDFK12711 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Biotrend yatayda dalgalı hareket ediyor. 16 TL’nin üzerinde tutunma çabası var

Biotrend Enerji’de fonlar alım ağırlıklı işlemler yapıyor. Portföylerindeki miktar %1,29 ile toplamda 277,3 bin lot artarak 21,7 milyona çıktı. Hisseyi bulunduran fon sayısı ise 20’ten 17’ye geriledi. MTH fonu 585,8 bin lot ile en fazla alımı yaparken, RIK 500 bin lot ile en çok satışı gerçekleştirdi. Biotrend hakkında bugüne kadar 2 aracı kurum öneride bulunurken model portföyüne alan olmadı. En yüksek öneriyi Deniz Yatırım 22 TL ile verdi. En düşük öneri 20,10 TL ile Halk Yatırım’dan geldi. Ortalama 21,05 TL’de.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

YÜNSA

Kapasite ve modernizasyon için yaklaşık 6,5 milyon euroluk yatırım kararı aldı

Yünsa, iplik hazırlama hattı, temizleyici gruplar, dokuma tezgahları ve ramöz yatırımlarından oluşan makine parkuru alacak. Yaklaşık 6,5 milyon euro (347,5 milyon TL) bütçeli yatırımın kapasite artırımı, enerji verimliliği ve birim maliyetlerde azalış sağlaması bekleniyor. 2027 yılına kadar tamamlanacak bu hamleyle üretim altyapısını modernize edecek. Tekstil sanayisinde makine parkurunun modernizasyonu, teknik fireleri azaltıp kaliteyi artırarak kâr marjını doğrudan iyileştirir. 6,5 milyon euroluk yatırımla üretim sürecini yenilemek yerinde bir yaklaşımdır.

KARTONSAN

Ana ortaklar sahip oldukları payları sattı. Devir sonrası yönetim el değiştirecek

Kartonsan’ın sermayesinin %77,21’ini temsil eden Pak Holding, Asil Holding ve Pak Gıda’ya ait payların, Hasan Peker ve Aydın Veli Serin’e toplam 72 milyon dolara satılması yönünde bir sözleşme imzalandı. Halka açık şirketlerde hakim ortakların paylarını satarak yönetimin kontrolünü devretmesi, şirketin stratejik vizyonunda köklü değişiklikleri beraberinde getirir. Payların blok olarak devredilmesi yeni yatırımcıların yaklaşımını devreye alma sürecini daha hızlı gündeme getirecektir. Yeni alıcıların çağrı zorunluluğu pay devirlerinin ardından gündeme gelecek.

ODİNE SOLUTİONS

Huawei ile stratejik iş ortaklığı kurdu. Girişimle pazar genişlemesine gidecek

Odine Solutions, Orta Doğu pazarına yönelik bulut tabanlı telekomünikasyon, dijital dönüşüm ve sistem entegrasyonu çözümlerini pazarlamak üzere Huawei Cloud ile iş ortaklığı sözleşmesi imzaladı. Şirketin telekom mühendisliği uzmanlığı ile Huawei›nin bulut ekosisteminin birleştirilmesi hedefl enmekte. Girişimle Odine, bölgesel pazarlara erişimini stratejik bir teknoloji deviyle birlikte hareket ederek genişletme olanağı bulacak. Bilişim teknolojileri sektöründe küresel teknoloji üreticileriyle iş ortaklıkları kurmak, pazar genişlemesini hızlandıran adımdır.