Aktif yönetilen esnek fonlar dolar bazında kazandırdı

Son beş yılda 35 fonun getirisi dolar bazında %100’ün üzerinde gerçekleşti. Listenin ilk sırasında yer alan İstanbul Portföy Birinci Değişken Fon (IPB), dolar bazında %299 getiri ile öne çıktı. Bu başarıyı sağlayan temel unsur, fonun sabit varlık dağılımı olmadan, değişen piyasa koşullarına göre aktif şekilde yönetilmesi olduğu gözleniyor. İkinci sırada da yine İstanbul Portföy’ün yönettiği Üçüncü Hisse Fon (IIH) yer alıyor.

Geçen sürede Garanti, Atlas, Osmanlı ve QNB gibi portföy yönetim şirketlerinin hisse yoğun fonları, portföylerin ağırlıklı kısmını yerli hisse senetlerine yatırarak getiri sağladı. Bu fonlar temel analiz, temettü potansiyeli ve likidite gibi kriterleri dikkate alınarak ve uzun vadeli bakış açısıyla hareket ettikleri gözleniyor. Bu süreçte Atlas Portföy Hisse Senedi Fonu (AHI) dolar bazında %185 getiriyle öne çıkarken, Garanti Portföy Hisse Fonu (GHS)’nin getirisi de %176 oldu.

Bu fonların çoğunda sadece endeks ağırlıklı değil, sektör dinamiklerini izleyen ve hisse seçimini detaylı analiz eden stratejiler öne çıkıyor. Fon yöneticileri, riskten korunma mekanizmalarını aktif kullanarak, volatiliteye karşı dayanıklı yapı kurmayı hedefl iyor. Vadeli işlemler ve opsiyon sözleşmeleri, bu fonların çoğunda portföy yönetim araçları arasında yer almakta. Hisse yoğun fonlar, yıl boyunca dalgalı piyasa koşullarına rağmen orta ve uzun vadeli stratejilerle yatırımcıların portföylerinde önemli bir işlevi görüyor.

ZEYNEP’E SOR

PASİF YATIRIM MI, AKTİF YATIRIM MI?

Pasif yatırım; düşük maliyet, zaman tasarrufu, endeks performansı, uzun vadeli. Krizlere açıklık, sınırlı getiri, sıkıcılık, piyasa dışı getiri sağlamama.

Aktif yatırım; yüksek getiri, esneklik, risklere karşı pozisyon, çeşitlilik. Yüksek maliyet, zaman ve bilgi ihtiyacı, hata riski, zamanlama zorluğu.

Dönüşüm programında aksama bulunmuyor. Aldığı krediyi çevreci yatırımlarda kullanıyor

Tüpraş’ın dönüşüm programı devam ediyor mu? Kârda azalma olduğu için sekteye uğrar mı? / Sena Coşar

Sena, Tüpraş’ın Stratejik Dönüşüm Programı’nda herhangi bir aksama söz konusu değil. Kârdaki düşüşe rağmen planlandığı şekilde yürütüyor. Şirket, program kapsamında 500 milyon dolarlık bir sendikasyon kredisi aldığını duyurdu. 5 yıl vadeli, ilk 2,5 yılı anapara geri ödemesiz kredi, emisyon azaltımı ve çevreci yatırımlar için kullanılacak. Tüpraş, yılın ilk çeyreğinde net dönem kârını %78 azaltırken, satış gelirleri %31 ve FAVÖK de %25 geriledi. Sağlanan dış finansman ise dönüşüm sürecinin finansal yükünü hafifleterek sürdürülebilir büyüme stratejisine katkı sağlayacak. Bu da yatırımcı güveni açısından olumlu olarak değerlendirilmeli.

İlk çeyrekte gelirler beklentinin altında kaldı. Dönem sonunda zarar oluşurken hedef korunuyor

Borusan Boru’nun yıl sonu beklentisini öğrenebilir miyim? / Egemen Balıkçı

Borusan Boru, yıl sonunda; 1,6-1,8 milyar dolar aralığında gelir ve %5-%7 aralığında FAVÖK marjı gerçekleştirmeyi bekliyor. Şirket, 2025’in ilk çeyreğinde zayıf talep, fiyat baskısı ve artan maliyetler nedeniyle beklentilerin altında bir performans sergiledi. Satışları gerilerken döviz bazında 319,3 milyon dolar gelir elde etti. Dönem sonunda ise zarar oluştu. Ancak özellikle ABD pazarında 2. çeyrekle birlikte başlayan olumlu fiyatlama eğiliminin 3. çeyrekte de devam etmesi bekleniyor. 4. çeyreğe dair belirsizliklere rağmen, şirket yıl sonu tahminlerinde herhangi bir revizyona gitme ihtiyacı hissetmedi ve mevcut aralığı korudu.

YATIRIM FONLARI

Atlas Portföy’ün TAL fonu katılım ilkesine uygun yatırımla %77 kazandırdı

Altın Katılım Fonu (TAL), 19,99 milyon TL’lik büyüklüğü ve 700 yatırımcısıyla katılım esaslarına göre altına dayalı ürünlere yatırım yapıyor. Portföyünün %89,83’ü kıymetli madenlere, özellikle Darphane Altın Sertifikası’na yönelmiş durumda. Kalan kısımdan %5,19 hisse senedi ve %5 diğer ürünlerden oluşuyor. %1,05 doluluk oranı ve hayli düşük pazar payına sahip bulunuyor. Risk değeri 6 olsa da getirisiyle dikkat çeken bir yapıya sahip. Özellikle jeopolitik risklerde öne çıkan altının fiyat seyrinden yararlanan TAL, yılbaşından bu yana %43, son bir yılda da %76,8 getiri sağladı. Enfl asyona karşı korunmak isteyen yatırımcılara cazip bir alternatif sunuyor. Katılım ilkesine uygun yatırım arayan bireysel yatırımcılar için hem getiri sağlaması hem de potansiyel sunması açısından öne çıkıyor.

TAHVİL

KT Sukuk Varlık, %54,16 yıllık bileşik getirili kira sertifikası ihraç etti

KT Sukuk Varlık, 13.06.2025 günü kira sertifikası ihraç etti. Toplam tutarı 200.000.000 TL olan kira sertifikasının, yıllık basit getirisi %49, bileşik getirisi ise %54,16 oldu. Tek kupon ödemeli kira sertifikası 205 gün vadeli olup ödeme tarihi 7 Ocak 2026 olarak belirlendi. Kupona isabet eden getiri oranı da %49 olacak.

%49 YILLIK BASİT GETİRİ

16 Haziran tarihli Türk Lirası Gecelik Katılım Referans Getiri Oranı (TLREFK) %45,35 seviyesinde bulunuyor. Fon kullanıcısı Lokman Hekim’in olduğu kira sertifikasının yıllık %49 basit getiri oranı, TLREFK’nın 3,65 puan üzerinde yer alıyor. Önerilen getiri, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Kira sertifikası piyasada TRDKTSK12618 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

TATLIPINAR ENERJİ

Bağlı ortaklığının RES yatırımları için yurt dışı kredisi temin etti. Kurulu gücünü büyütüyor

Tatlıpınar Enerji, bağlı ortaklığı Ağaoğlu Yenilenebilir Enerji’nin sahip olduğu Bakır Enerji aracılığıyla, Yalova ve Bursa’daki rüzgar enerji santrallerinde yapılacak toplam 41,30 MW’lık kapasite artışı için finansman sağladı. Bu amaçla, Almanya merkezli Landesbank Baden- Württemberg (LBBW) ile 21.395.000 euro tutarında, 12 yıl vadeli kredi sözleşmesi imzaladı. LBBW, özellikle sürdürülebilir enerji yatırımlarında Avrupa’nın önde gelen finansörlerinden biri olarak biliniyor. Anlaşma şirketin büyümesini destekleyecek. Yatırımın hayata geçmesiyle Tatlıpınar Enerji’nin kombine kurulu gücü 362 MW seviyesine ulaşacak. Büyüme, şirketin portföy çeşitliliğini ve üretim kapasitesini artırarak enerji sektöründeki konumunu daha da güçlendirmesine olanak verecek.

YAYLA AGRO GIDA

Mersin’deki GES’i faaliyete geçti. Niğde’deki GES için onay aldı. Elektriğin fazlasını ise satacak

Yayla Agro Gıda, Niğde fabrikasının yıl içinde devreye alınacağını belirtirken ihtiyaç duyulan elektriğin yenilenebilir enerjiyle karşılanacağını dile getirdi. Bu amaçla Niğde’de 800.000 metre kare alan üzerine toplam 45,6 MWe kurulu güce sahip GES santrali kurmak için yaptığı başvurunun olumlu sonuçlandığın duyurdu. Fabrikanın ihtiyaç duyacağı elektriğin tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanırken üretilecek fazla elektriğin satışı da mümkün olacak. Öte yandan firmanın Mersin fabrikasının enerji ihtiyacını karşılamak üzere 10 MWp kurulu güce sahip GES kurulumunu tamamladığı ve devreye alındığı ifade edildi. Söz konusu yatırımla birlikte fabrikanın ihtiyaç duyduğu tüm elektrik, yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanma imkanı mümkün olacak.

FORTE BİLGİ İLETİŞİM

Görüşmeler tamamlandı ve satın alma işlemi gerçekleşti. Sektörde rekabet avantajı elde ediyor

Forte Bilgi İletişim, savunma sanayii ve ileri yazılım teknolojileri alanındaki büyüme hedefi doğrultusunda önemli bir girişimi sonuçlandırdı. MilSOFT Yazılım’ı devralmak üzere yürüttüğü süreci tamamladı ve satın alma sözleşmesinin imzalandığı belirtildi. Hisse devri için belirlenen bedel 9.950.000 dolar olarak açıklandı. Şirket mayıs ayında Rekabet Kurumu’ndan gerekli onayı almıştı. Sürecin tamamlanmasıyla MilSOFT’un tüm hisseleri Forte Bilgi İletişim’e geçmiş oldu. Bu gelişme, özellikle savunma yazılımları ve özgün yazılım çözümleri geliştirme konusunda Forte’nin teknik kapasitesini önemli ölçüde güçlendirmesi bekleniyor. Gerçekleşen satın alma ile Forte’nin Ar-Ge yetkinliği artarken, kamu ve özel sektöre sunduğu çözümlerde rekabet avantajı sağlayacak.