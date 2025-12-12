Aktifleri 8 milyar lirayı Buldu, ‘Şeker Kule’nin bir bölümünü rezidans yaptı

ŞEKERBANK yönetimi, Şeker GYO’yu kurup Genel Müdürlüğüne Serdar Nuri Eser’i transfer ettikten sonra İstanbul Levent’teki “Şeker Kule”yi daha iyi değerlendirme konusunu ele aldı:

- Genel müdürlüğümüzün kullanmadığı, ofis olarak düşünülen bölümler bölgenin değerine uygun şekilde yeniden planlamakta yarar var.

Şekerbank ve Şeker GYO yönetimi, “Şeker Kule” için gayrimenkul konusunda yetkin gördüğü bazı uzmanlara danıştı. Aralarından bazıları otel önerisini ortaya attı:

- Şekerbank Genel Müdürlüğü’nün kullandığı katların dışındaki bölümü otel olarak değerlendirebilirsiniz. Levent’te otel iyi iş yapar.

O arayışlar sırasında İzmir’deki bir binanın güçlendirilmesi gündeme geldi, yolları 2004 kurulmuş olmasına rağmen Koç Grubu’na, Tosyalı’ya Atlınbaş Grubu’na üniversite binası, fabrika binası, holding binası gibi projeler üstlenmiş Barış İnşaat’la kesişti.

Şeker GYO, Tevfik Halitoğulları ve Osman Halitoğulları kardeşlerin kurduğu Barış İnşaat’la önce İzmir’deki binanın güçlendirilmesi konusunda çalıştı. Söz konusu çalışmalar sürerken Şekerbank ve Şeker GYO yönetimi, “Şeker Kule” konusunda kararını verdi:

- 9’uncu kadar olan bölüm yine genel müdürlük kullanımında olsun. Üstteki katları hasılat paylaşımı ile iyi bir inşaat şirketiyle anlaşarak rezidansa çevirelim.

Karar netleşince Şekerbank Genel Müdürlüğü 20 Eylül 2023’te Kamu Aydınlatma Platformu’na açıklama gönderdi:

Yönetim kurulumuz, şirketimizin aktifinde yer alan “Şeker Kule” nin en verimli şekilde değerlendirilmesi amacıyla “Şeker Kule” katlarının (9-23) ofis niteliğinden konut/rezidans niteliğine dönüştürülmesine karar verdi.

“Şeker Kule” “Şeker Kule” Dönüşüm projesinin “hasılat paylaşımı” yöntemiyle yapılması, bu konudaki sözleşmenin KDV hariç yüzde 67 Şeker GYO payı ve yüzde 33 yüklenici payı şeklinde Barış İnşaat İzolasyon ve Ticaret A.Ş. ile imzalanması kararlaştırıldı.

“hasılat paylaşımı” “Şeker Kule”nin 2’nci katı ile 24, 25 ve 26’ncı katlarının niteliği için resmi makamlardan alınacak yeni proje tadilat izinlerinin mahiyetine göre ilave ayrı bir sözleşme imzalanması kararı alındı.

Projenin tamamlanmasının ardından Şeker GYO Genel Müdürü Serdar Nuri Eser ve Barış İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Halitoğulları ile buluştuk. Şeker GYO, “Şeker Kule”deki dönüşüm ve Barış İnşaat’ı konuştuk.

Serdar Nuri Eser, “Şeker Kule”nin 26 katlı olduğunu anımsattı:

- 9 ve 23’üncü katlar arası bölümde 95’i 1 artı 1, 5’i de 2 artı 1 olmak üzere 100 konut ortaya çıktı. Ayrıca 14 de ticari alan oluştu.

Projenin adının “Alya Rezidans Levent” olarak belirlendiğini bildirdi:

- Barış İnşaat, daha önceki konut projelerinde “Alya” ismini kullanmıştı. Bizim projede de “Alya” markasını benimsedik. Projenin tamamlanmasıyla birlikte satış sürecini de başlattık.

Serdar Nuri Eser’e Şeker GYO’nun büyüklüğünü sordum, şu yanıtı verdi:

- 8 milyar liralık aktiflerimizle sektörde ortalarda bir yerdeyiz. Yüzde 75’i Şekerbank’a ait. Yüzde 25 hisseyi de 2022’de halka arz etmiştik. Kat karşılığı başka projemiz de oldu. Daha çok proje ağırlıklı bir GYO’ya dönüşmeye çalışacağız.

“Şeker Kule”deki dönüşüm konusunu yeniden irdeledi:

- Binamızın bulunduğu bölge çok değerli. Şekerbank’ın Genel Müdürlüğünün yerleşik olduğu bölümlerin dışında kalan alanlar daha önce ofis şeklinde planlanmıştı. Ofis iken bölgenin değerini yansıtan bir mali portre oluşmuyordu.

Ardından ekledi:

- Şekerbank Genel Müdürlüğü başta olmak üzere kulede yaşam, yani işler devam ederken dönüşüm gerçekleşti. Rezidansa dönüş ile birlikte bölgeye yakışan bir değer oluştu.

Osman Halitoğulları araya girdi:

- Konutlarda, rezidanslarda her daireye düşen depo yeri ayrılır. Depolar da genellikle bodrum katlardan yer alır. “Alya Rezidans Levent”te dairelerin bulunduğu katlarda her birine 6-8 metrekarelik depo yaptık.

Şeker GYO, Barış İnşaat’la kol kola girdi, “Şeker Kule”, ilk 9 katı banka, üstü rezidans şeklinde bir projeye dönüştü… Bu dönüşüm, proje portföyünde bulunan Şeker GYO yönetimini mutlu etti…

Sarıyer’de 10 proje yaptık, Göktürk’te yeni projeye başlıyoruz

BARIŞ İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Halitoğulları, mühendislik firması olarak yola çıktıklarını, 100’e yakın mühendisin şirket bünyesinde çalıştığını belirtti:

- Garanti Koza’nın taşeronluğunu yaptık bir dönem. Şirketimizin merkezi de Koza Plaza’da yer alıyor.

2004’te şirketi kurduklarını, 21 yılda 3 milyon metrekare inşaat yaptıklarını bildirdi:

- Sarıyer’de 10 konut projesi tamamladık. Yakında Göktürk’te yeni bir projeye başlıyoruz.

Altınbaş Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Koç Üniversitesi gibi üniversitelerin bazı inşaatlarını üstlendiklerini kaydetti:

- Tosyalı Holding’in genel müdürlük binasında bizim imzamız var. Koç Grubu’nun bazı fabrikalarının inşaatında da biz görev aldık. Cezayir’deki Türkiye Büyükelçiliği binasının inşaatında da biz yer aldık.

Osman Halitoğulları’na ekonomide yaşanan sıkıntıların gayrimenkul sektörünü de önemli ölçüde etkilediğini anımsattım, şu noktanın altını çizdi:

- Biz projelerimizi özkaynaklarımızla hayata geçirme yönünde bir strateji izliyoruz.

Baba Belçika’da maden kazası tazminatıyla Sirkeci’de iş kurdu, oğlu otel yatırımlarıyla yerleşti

YOZGATLI Mustafa Karacabay, 1960’lı yılların başlarında Belçika’ya işçi olarak gitti, kömür madeninde çalışmaya başladı. Mustafa Karacabay, 3 yıl sonra madende meydana gelen göçükte ağır yaralandı. Bacağı kopma noktasına geldi. Tedavisi aylarca sürdü.

Sonunda maden şirketi şu kararı aldı:

- Anlaşılıyor ki işe devam edecek durumunu olamayacak. İş kazasının gerektirdiği düzeyde tazminatınızı ödeyerek sizinle yolları ayırmak durumundayız.

Belçika’dan tazminatı alıp dönen Mustafa Karacabay, önce Ankara’ya taşındı, çok geçmeden İstanbul’un yolunu tuttu. İkamet yeri olarak Kocamustafapaşa’yı, iş için de Sirkeci’yi adres seçti. Avrupa’dan ikinci el traktör, tarım makineleri ithalatı alanında uzun yıllar faaliyet gösterdi. Mustafa Karacabay’ın iş kurmasında Belçika’dan aldığı tazminatın rolü oldu. 1970 yılında Kezban Hanım’la evlendi.

Mustafa Karacabay, işleri büyütürken Sirkeci’de Karacabay İş Hanı’nı kurdu. 1988 yılında da Karacabay Oteli’ni hizmete açtı. Aile otelciliğin yanı sıra tarım makineleri ithalatına da devam ederken bir ara Şekerpınar’da traktör montaj fabrikası kurdu. İtalyan Landini markalı traktörlerin montajını yaptı.

Kezban-Mustafa Karacabay’ın 7 çocuğunun en küçüğü olan Aydın Karacabay, lise yıllarından itibaren ailesinin Sirkeci’deki otelinde barmenlik, belboyluk yaptı, ön büro ve resepsiyonda çalıştı. Üniversite eğitimini İngiltere’de Nottingham Üniversitesi Ekonomi Bölümünde tamamladı. Seçmeli derslerde turizme odaklandı.

Aydın Karacabay, 2008 yılında Levni Otel’in inşa edildiği araziyi satın alarak kendi yatırımlarına yöneldi. Levni Otel, 2010 yılında hizmete girdi. Levni Hotels Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Karacabay, 2019 yılında ikinci oteli Levni Plus’ı devreye aldı.

Aydın Karacabay, Levni Hotel İstanbul Handwritten Collection’da dünyanın önde gelen gruplarından Accor ile işbirliğine girdi. Otel yatırımları için tarihi yarımadayı tercih eden Aydın Karacabay, sahibi olduğu 3 otelle 170 oda ve 400 yataklık kapasiteye ulaştı. Cağaloğlu’nda satın aldıkları eski SGK binasını yeni bir otel projesinde değerlendirmek üzere kolları sıvadı.