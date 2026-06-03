“Al, kullan, at” yerine; “edin, yararlan, dönüştür”

100 yıl öncesinin “doğa kucağını açmış, istismarımızı bekliyor” anlayışı yerine sanayinin geldiği nokta; sıfır atıkla gezegenin tüm kaynaklarını verimli kullanma dönüştürme ilkesi, İSO’da tartışılıyor

Sanayinin Sıfır Atık Yolculuğu: Döngüsel İş Modelleri toplantısındayız. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan; İstanbul Sıfır Atık Haftası etkinliğinde yaptığı konuşmada; “satın al, kullan, at” döneminin bittiğine vurgu yapıyor; “artık edin, yararlan, dönüştür, yani sıfır atık dönemindeyiz.”

Bahçıvan, sıfır atık yaklaşımının yalnızca çevresel bir sorumluluk değil; aynı zamanda ekonomik rekabetçiliğinin ve toplumsal dayanıklılığın da temel unsuru olduğuna dikkat çekiyor; “bugün 193 ülkede karşılık bulan bu hareket, Türkiye’nin sürdürülebilirlik alanında küresel liderliğinin ölçüsüdür.”

KAYNAK VERİMLİLİĞİ, EKONOMİK KAZANIM VE İKLİM HEDEFLERİ

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş’ın COP31 İklim Yüksek Düzeyli Şampiyonu’ olması da gör son derece anlamlı… İSO, 2022’den beri COP toplantılarından çokça deneyim biriktirmiş. Böylece kaynak verimliliğini, ekonomik kazanımı, iklim hedeflerini destekleyen bütüncül dönüşüm modeli oluşmuş.

Döngüsel Ekonomi, regülasyonlar, rekabet avantajları ve sanayide teknolojik, dijital sıfır atık uygulamalarının tartışıldığı 2 panelde katılımcılar, yeşil ekonomi çağına giren gezegende ülkemizin barındırdığı fırsatlar ve olası riskleri tartıştılar. Anladığım; ya yeşile bürüneceğiz ya da kararacağız.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Sıfır Atık’a dair…

Ülkemin imajına katkısı?

Bahçıvan; sıfır atık dönüşümünün yaygınlaşması ve kalıcı olması için üniversite-sanayi işbirliklerinin yaygınlaşması, kalıcı olması ile Türkiye’nin küresel çapta kazanacağı itibarın değerini hatırlatıyor.

Somut hangi adım atıldı?

Sıfır atık yaklaşımının sanayi sektöründe yaygınlaştırılması, üretimde kaynak ve su verimliliğinin artırılmasının teşviki amacıyla İSO ile Sıfır Atık Vakfı (SAV) arasında bir iş birliği protokolü imzalandı.

NOT

VALİ GÜL: “İSTANBUL MARKASINA DEĞERLİ KATKI SAĞLAYACAK”

Davut Gül, şu anda İstanbul’da 24 bin sivil toplum örgütü olduğuna işaret ediyor. Sıfır Atık Vakfı, bunlardan biri… Gül, “Ancak büyük devletlerin yapacağı bir etkinliği başlatmış olmasıyla İstanbulumuzun marka değerini yükseltti” diyor. Emine Erdoğan’ın SAV liderliğine dikkat çekiyor.

SIFIR ATIK LÛGATI

Sıfır atık: İsrafı önlemeyi, kaynakları verimli kullanmayı, atıkları değerlendirmeyi hedefleme hareketi

Sıfır Atık Vakfı: Geri dönüşümü sağlamak ve önemsetmek amacıyla 2023’te kurulan STK

Geri dönüşüm: Kullanım ömrünü tamamlamış plastik, kâğıt, cam, metal atıkların dönüştürülmesi

Döngüsel ekonomi: “Al-kullan-at” mantığına dayanan doğrusal sistemlerin yerini alan yeni anlayış