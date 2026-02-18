Alacağına şahin, borcuna karga

Alacağı oldu mu bütün gücünü kullanıp alan; vereceğini vermeye gelince, zavallı, güçsüz görünüp, ödememeye çalışan kimseler için kullanılır. Alacak tahsilinin giderek zorlaştığı, olanın da olmayanın da verecek ödeme konusunda ahlak patinajı çektiği ortamda, bunu devlet için kullanmanın yeri geldi.

Devletin alacağı derken, vergi, ceza, harç benzeri tüm gelirlerini göz önüne getirin ve ödeyememe durumunda bunu sizden, faiziyle, cezasıyla söke söke alabildiğini hatırlayın. Peki, ya vereceği? O kadar fazla kalem sayabiliriz ki akla hayale sığmaz. Misal piyasanın devletten olan KDV alacakları…

“SGK, KAMU BORÇLARIMIZA MAHSUP EDİLSİN”

Halen özel sektörün devletten KDV alacağı; 1 trilyon 200 milyar lira civarında. 27 milyar $’ı aşkın bu alacak; ödenmiyor ve ne zaman ödeneceğini de kimse bilmiyor. Maliye’nin bu konuda niyeti de beyanı da yok. Eğer bu özel sektörün borcu olsaydı, çoktan tahsil edilir, yandaşlara aktarılırdı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, haklı olarak sorguluyor. Bu tutarın ödenmesi veya kamu borçlarına mahsup edilmesini talep ediyor; “bu para piyasaya girse ciddi bir rahatlama olur. Biz devletten başka bir şey değil, sadece kendi paramızı istiyoruz. En azından SGK ve kamu borçlarımıza mahsup edilsin.”

İKİ SORU İKİ CEVAP / KDV alacaklarına dair…

Neden vereceğine karşı böyle?

Çünkü kamu doludizgin harcıyor ve kendisine vergi gelirleri de yetmiyor. Bir yandan Banknot Matbaası’nda para basarken diğer yandan özel sektöre olan borçlarının üzerine yatıyor.

Devlet, borcuna sadık kalsa?

Finansmana erişim sorunu çeken firmalar rahatlar, faiz maliyetleri azalır, yatırım ve finansman sermayesi ihtiyaçlarını giderir, ekonominin yavaşlayan çarkları hızlanır, istihdam kaybı azalır.

not/ Devlet bana bunu neden yapiyor?

Görüştüğümüz özel sektör temsilcileri ve STK yöneticileri, bir soruya umutsuzca cevap arıyor; “devlet bana bunu neden yapıyor?” Ben cevap vereyim: Devletin sana taktığı filan yok. Devlet aygıtını ele geçirenlerin marifeti bu… Yasaların çalıştırılmadığı ortamda alacağına şahin, borcuna karga kesiliyor.

ALACAK VERECEK LÛGATI

Vergi alacağı: Maliye’nin saldığı, şirket veya şahıslara tahakkuk ettiği ama tahsil edemediği miktar

Vergi borcu: Kayıt dışı olanlar hariç şirketlerin devlete ödemek zorunda olduğu mali külfet yığını

Tahakkuk: Devletin; kazan ya da kazanma “bu senin vergi borcun” diye tayin ettiği miktar

Tahsil: Tayin edilen verginin devletin kasasına girmesi... Ancak Maliye kendi vereceklerini ödemiyor