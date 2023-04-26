ALCAS METAL AVRUPA VE ABD’YE ODAKLANDI

Alcas Metal Sanayi, 1991 yılında alüminyum profil pazarlama amacı ile iki kardeş olan Mehmet Yılmaz ve Abdullah Yılmaz tarafından İstanbul Güneşli’de 80 metrekare bir depoda faaliyet göstermek üzere kuruldu. 1997’de giydirme cephe, 2004’te alüminyum profil üretmeye başlayan Alcas, bugün Almanya, ABD, Irak, Romanya ve Cezayir’dekilerle beraber 10 şirketlik bir gruba dönüştü. 2022 sonunda 1 milyar 150 milyon TL ciro yapan şirket alüminyum profilde 35 bin ton, giydirme cephe ve kapı pencerede 100 bin metrekare üretim kapasitesine sahip. Alcas, geçen yıl üretiminin yüzde 78’ini ihraç etti. Bu yıl ihracatın yüzde 80’i aşması, cironun ise 1,4 milyar TL olması hedefleniyor.

Alcas’ın kurucularından Mehmet Yılmaz ile buluştuk. Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi olan Yılmaz, projelerini ve büyüme planları yaptıkları sektörlerle ilgili hedeflerini anlattı. Son dönemde otomotive odaklandıklarını belirten Yılmaz, Türkiye ve Avrupa’daki otomotiv şirketleriyle görüştüklerini vurguluyor. “Sektör zor, şartlar ağır, finansman önemli” diyen Yılmaz, koltuktan motora otomobillerde kullanılan birçok profili ürettiklerini söylüyor ve ekliyor:

Almanya’da depo ve işleme hattı kurma planı var

“Otomotivde daha çok Avrupa’yı hedefliyoruz. Şirketlerle görüşüyoruz. Yurt dışında önemli çalışmalarımız var. Almanya ve ABD’de şirketlerimizi bu yıl kurduk. Almanya’ya endüstriyel, ABD’ye endüstriyel ve mimari profil gönderiyoruz. Almanya’da bir depo kurmak istiyoruz. Amerika’da da kurma planımız var. Çünkü biz bulunduğumuz ülkelerde yerel olmak istiyoruz. Kadrolarımızı yerel dili bilen kişilerden kuruyoruz. Amerika girilmesi zor bir pazar, epey uğraştık ama şu anda birçok müşterimiz oldu. Almanya’da küçük bir işleme hattı kurma planımız da var. Avrupa’daki büyüme planlarımızın merkezi Almanya olacak. Azerbaycan’da da yoğun çalışmalarımız var. Fiyatla rekabeti kesinlikle düşünmüyoruz. Kalite ve hizmetle rekabette fark yaratacağız.”

Yılmaz yurt içinde ise yeni bir ekstrüzyon hattı aldıklarını ve montajının sürdüğünü, Çorlu’da büyük bir döküm fabrikasının kurulduğunu ve bu yaz devreye alacaklarını ifade ediyor. Yılmaz, “2022’de 10 milyon dolarlık yatırım yaptık. 10 MW’lık GES enerji yatırımlarımız da olacak. Bu yıl 8 milyon dolarlık yatırım daha yapacağız ve entegrasyonu tamamlamış olacağız” diyor.

Halka arz için SPK’ya bavurduklarını da hatırlatan Mehmet Yılmaz, başvurunun değerlendirilme aşamasında olduğunu sözlerine ekledi.

“Müteahhitlerden öyle zarar gördük ki resmen GBT’lerini çıkarmadan iş yapmıyoruz”

Mehmet Yılmaz, butik projelerde yer aldıklarını söylüyor. TOGG’un fabrikasını, Kiler GYO’nun Kartal’daki Loca projesini bunlara örnek olarak gösteriyor. Senegal ve Romanya’da projelerini olduğunu da ekliyor. Mehmet Yılmaz, Malatyalı. Önceki hafta gittiği memleketinde giydirme binaların depremde hasar görmediğini anlatıyor ve ekliyor: “Bizim yaptığımız binalarda cam bile çatlamamış. Bölgedeki projelerde bize görev düşerse üzerimize düşeni yaparız. Biz projelerde kılı kırk yarıyoruz. Çünkü müteahhitlerden öyle zarar gördük ki artık resmen GBT’lerini çıkarmadan iş yapmıyoruz. Geçmişte bize zarar veren müteahhitler olmasa bugünkünden çok daha ileri bir noktada olurduk.”

“Yeğenler işin içine girdi, oğlum da otomotiv işini büyüttüğünde kuracağımız tesisin başına geçer”

Alcas’ta kurucuların çocukları işlere el atmaya başlamış. Döküm işinin başına Abdullah Yılmaz’ın oğlu Abdülhamit Yılmaz geçmiş. Bir diğer oğlu Yasir Yılmaz ise İngiltere’deki şirketin başına getirilmiş. Kurucuların ablasının oğlu Enes Gölgeli ABD ofisinin başında. Mehmet Yılmaz’ın oğlu Mert Yılmaz ise uluslararası ticaret okuyor. Yılmaz, “Mert’in okulunun bitmesine 1,5 yıl var. Otomotiv işimiz büyüdüğünde yeni tesis kurup başına getirme planımız var. Biz ticareti öğretiriz, o dil öğrensin yeter bize. İşlere meraklı, verilen işleri eksiksiz yapıyorlar yeğenlerimle birlikte. Yeni neslin işin içine girmesi bizim için büyük avantaj.”