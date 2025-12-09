Alımlar 4,6 puanda kaldı satışları 8,4 puana ulaştı

Yabancılardaki satış ağırlıklı işlemleri geçen hafta da devam etti. 27 Kasım–4 Aralık arasında 6 hissede paylarını 3 puanın üzerinde azalttılar. Listenin başındaki hissede pozisyonları 8,41 puana kadar düştü. Buna karşılık 3 puanın üzerinde artış gerçekleştirdikleri hisse sayısı sadece 3’te kaldı. Alım yaptıkları grupta en yüksek artış 4,63 puanda bir hisseyle sınırlı kaldı. Yabancı takasında işlemler isteksiz alım ve seçici satış ikileminde sürüyor. Yabancı yatırımcı 27 Kasım–4 Aralık tarihleri arasında Rönesans Gayrimenkul Yatırım hissesinde payını 8,41 puan azaltarak %56,34 seviyesine düşürdü. Marttan bu yana istikrarlı bir şekilde yükselen hisse, 24 Kasım günü 168,70 TL’yi test ettikten sonra düşüşe geçti. Geçtiğimiz hafta yabancı satışları ağırlık bulurken, hisse 137 TL’nin üzerinde tutundu.

En fazla satış yapılan ikinci hisse, 3,65 puanla Çuhadaroğlu Metal oldu. Hisse, 5 Eylül günü 40,84 TL’ye kadar çıktıktan sonra kâr realizasyonu ile birlikte geriledi. Arada gözlenen ataklar zayıf kaldı. Şirket, dokuz aylık dönemde gelirini %30 düşürürken dönem sonu zararını artırarak 398,5 milyon TL’ye çıkardı.

En fazla aldıkları hisse

Alım tarafı zayıf kalan yabancılar, geçtiğimiz hafta en fazla Big Medya Teknoloji hissesinde yoğunlaştı. Paylarını 4,63 puan artırarak %17,98’e çıkardı. Doğan Burda olan ünvanını hakim ortak değişimiyle birlikte değiştiren firma, yılın ilk dokuz ayında yükseldi. Hisse, 5 Eylül günü 598,50 TL’ye kadar çıktıktan sonra düşüşe geçti.

ZEYNEP'E SOR

KİRA MI, DEĞER Mİ?

Kira; düzenli gelir, öngörülebilirlik, pasif kazanç, risk yayılımı. Tahsilat ve boş kalma riski, masraf yükü, düşük likidite, sınırlı artış.

Değer; yüksek potansiyel, lokasyon gelişimi, likidite fırsatı, enflasyon uyumu. Belirsizlik, zaman riski, vergi yükü, döngü etkisi, likidite sorunu.

Yolcu tarafında olduğu kadar kargo tarafına da yatırım yapıyor. Kapasiteyi ikiye katlayacak

THY’nin kargoda büyüme olasılığını nasıl görüyorsunuz? /Figen Çelik

Figen, THY’nin yolcu tarafındaki kapasite artışı sıklıkla gündemde olsa da, asıl ivmenin kargodan gelebileceği yönündeki beklenti göz ardı edilmemeli. Küresel ticarette toparlanma sinyallerinin belirginleşmesi, e-ticaret lojistiğinde hızlı teslimat ihtiyacı ve İstanbul’un aktarma merkezi rolünün büyümesi, hava kargo pazarında genişleme için uygun bir zemin oluşturuyor. Bu çerçevede THY’nin büyüme potansiyeli, küresel havayolu şirketlerinin kargo yatırımlarıyla paralel bir konumda görünüyor. Şirketin Faz-2 yatırımının başlamasıyla mevcut 2,5 milyon tonluk kapasite iki katına çıkarken, birim başına düşen maliyeti de azalacak.

Küçükbakkalköy’deki ihaleye teklif vereceğini duyurdu. İhale süreci halen devam ediyor

DAP Gayrimenkul katılacağını söylediği Ataşehir’deki ihalede sonuç belli oldu mu? /Yasin Arslan

Yasin, DAP Gayrimenkul’ün Ataşehir Küçükbakkalköy’deki gelir paylaşımı ihalesine katılacağını açıklaması, şirketin İstanbul’daki yüksek talep bölgelerinde büyüme odaklı yaklaşım sergilediğini gösteriyor. Söz konusu ihale, Emlak Konut GYO’nun iki oturumlu standart modeliyle yürütülüyor. İlk oturum 2 Aralık’ta yapılırken, katılımcıların teklifleri, yeterlilikleri ve proje kabiliyetleri değerlendirilecek. Bu tür ihalelerde sonuç, nihai teklifl erin verildiği ikinci oturumda netleşir. Mevcut durumda sonucun kesinleşmesi, Emlak Konut’un ihale takvimine bağlı olarak ikinci oturum sonrası belli olacağını not etmek gerekiyor.

YATIRIM FONLARI

FRC fonu zayıf performansıyla yatırımcısını kaçırıyor

Fonmap Portföy’ün yönettiği Birinci Hisse Senedi Serbest Fonu (FRC) inişli çıkışlı bir seyir izlerken şimdilerde 106,4 milyon TL büyüklüğe sahip. Portföyün %98,62’si hisse ve %1,38’i vadeli işlem teminatlarında yer alıyor. Eylülden bu yana nakit çıkışı gözlenirken aralığın ilk haftasında 1,72 milyon TL para çıkışı yaşandı. Yatırımcı sayısı da gerilerken 364’e indi. Fona yönelik talepte belirgin bir zayıfl ama var. FRC, BIST hisselerine yoğunlaşan serbest yapıdaki yaklaşımıyla yüksek dalgalanmaya toleransı olan yatırımcılara hitap ediyor. Risk seviyesi 6 düzeyinde. Son altı ayda %13,39 getiri sağlarken serbest hisse fonu ortalaması aynı sürede %36,20 performans sergiledi. Fon yıllık %2,00 yönetim ücretiyle 50 fon arasında ortalama üstü duruyor. Serbest Fonlarda ücret %0,50 ile %3,40 arası değişiyor.

TAHVİL

Lider Faktoring, TLREF+%3,25 faizle 110 milyon TL borçlandı

Lider Faktoring, TLREF+%3,25faizle110 milyon TLborçlandı Lider Faktoring, nitelikli yatırımcılara yönelik 05.12.2025 vade başlangıç tarihli bono ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 110.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+3,25 olarak belirlendi. 182 gün vadeli bono, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak ve toplamda 2 kupon ödemesi yapılacak. Bononun vade tarihi 05.06.2026 olarak açıklandı.

TLREF+%3,25 YILLIK FAİZ

5 Aralık 2025 itibarıyla TLREF %39,37 seviyesinde bulunuyor. Lider Faktoring’in verdiği %3,25 ek getiri, yatırımcıya değişken faizli kazanç sağlıyor. Bono, piyasa koşullarıyla karşılaştırıldığında yatırımcı için makul bir alternatif olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansmanını karşılamasını sağlarken, piyasada TRFLDFK62617 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

BLUME METAL KİMYA

Eskişehir tesisinde yeni kapı üretim hattı kuruyor. Hat için 2,5 milyon dolar yatırım yapacak

Blume Metal Kimya, Eskişehir’deki mevcut fabrika alanı içinde 5.000 m2 kapalı alanda entegre kapı üretim hattı kurulmasına karar verdi. İç oda kapılarının yanı sıra 2026 yılında zorunlu hale gelecek yangın dayanımlı kapıların seri üretimine başlamayı planlıyor. Bu kapsamda, ilk etapta, 2,5 milyon dolarlık bir yatırımın gerçekleştirilmesi söz konusu. Şirket, aynı açıklamada kapı modelleri dışında, bayisi olduğu Röchling firmasının, yüksek mekanik stabiliteye, çizilme ve darbe direncine sahip uzun ömürlü dış mekan mobilyalarını da ürün gamına almayı planlıyor. ABD ve Avrupa Birliği gibi ihracat alanları ve iç pazar dinamiklerini öngörerek yıllık 16 milyon dolarlık iş hacmi hedefl iyor. 2025 dokuz aylık faaliyet dönemde ise gelirini %56 düşürerek 113,7 milyon TL’ye indirdi.

OFİS YEM

Samsun’daki tesisi için 3 milyon dolarlık makine tedarik sözleşmesini imzaladı. Süreç ilerliyor

Ofis Yem, Samsun’da devam eden üretim tesisi yatırımı kapsamında makine ve ekipman tedariki için anlaşmaya vardı. Sözleşme ile tesisin üretime yönelik ekipmanlarının en fazla 3 milyon dolara tedarik edilmesi planlanıyor. Yatırımın önceki fazlarıyla birlikte toplam 18 milyon dolar düzeyinde olması bekleniyor. Yaklaşık 10 milyon dolarlık kısım için anlaşmalar imzalandı. Yeni tesis yatırımları, yüksek kapasite, düşük enerji tüketimi ve daha standart ürün kalitesi sağlamak açısından önem taşıyor. Paylaşılan açıklama Ofis Yem’in Samsun tesisinin faaliyete geçiş takviminde somut ilerlemenin planlama doğrultusunda ilerlediğini işaret ediyor. Yatırımın önemli kısmının sözleşmeye bağlanması, projenin finansal ve teknik açıdan önemli bir eşiği geçtiğine gösteriyor.

KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ

Yurt içine 1,08 milyar liralık panel satacak. Teslimatlar 2026’nın ilk çeyreğinde tamamlanıyor

Kalyon Güneş Teknolojileri, yurtiçi bir şirketle güneş paneli satışına yönelik toplam 1.080.667.194 TL tutarında sözleşme imzaladığını duyurdu. Panellerin teslimi ve gelir etkisinin 2026 yılının ilk çeyreğine kadar gerçekleşmesi planlanıyor. Tutar şirketin yıllık gelirinin %14,76’sı seviyesinde bulunuyor. Güneş paneli satışları, büyüyen GES kurulum pazarının temel unsurlarından biri konumunda. Özellikle yatırımcıların hem çatı tipi hem arazi tipi projelere yönelmesi, panel üreticileri için güçlü bir iç pazar oluşturuyor. Büyük hacimli tek seferlik panel satışları, üretim hatlarının kapasite kullanımını artırırken, şirketlere kısa sürede yüksek ciro etkisi sağlıyor. Gerçekleştirilen satış, Kalyon’un iç pazardaki güçlü konumunu pekiştiren bir adım niteliğinde.