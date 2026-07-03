Allah’ın cezası enflasyon; düş yakamızdan

Enflasyonu hükümet besliyor, indirir gibi görünüyor ama inmesi için gerekenleri yapmıyor. Bizde karınca kararınca enfl asyon değirmenin su taşıyoruz. Ama kendisinden ricamız şu; lütfen düş!

1- SORUN: Bugün enflasyon günü… Ayın 3’ü ve TÜİK, haziran için %1,36 civarı aylık, %32 civarı yıllık rakam açıklayacak. Hemen sevinmeyin emekliler… Ortada sandık filan yok, dişe dokunur iyileştirme gelmeyecek. İTO ve ENAG enflasyon orkestrasının vokalleri olarak farklı söylese de önemsiz artık.

2- ETKİSİ: Aslında biz, enflasyonu; düşmesi için ikna etmeye çalışıyoruz. Nasıl mı? Endeks oyunları, sepet ağırlıkları, Hürmüz bahaneleri, geçen yılın donu, kuraklığı filan… Enflasyona diyoruz ki; “biz seni düşüremiyoruz, ne olur insafa gel ve düş.” Oysa enflasyon, olgunlaşınca düşen armut değildir.

“ENFLASYON BİR DEVLET POLİTİKASIDIR”

3- ÇÖZÜM: Rahmetli Demirel; “enflasyon bir devlet politikasıdır” derdi. Kendi zamanında, bizzat kendi politikalarından bilirdi. Ortalama 18 ayda bir seçim olduğu yıllarda, sandık aşkına kamu bütçesi kevgire döner, enflasyonu bizzat kamu tırmandırırdı. Sonra da kaşıkla verdiğini kepçeyle geri alırdı.

4- YÖNTEM: Aslında enflasyonu bizzat kamu besliyor. Onun eksik bıraktığı yerde biz devreye giriyor, “fiyatlandırmada davranış bozukluğu” denilen ahlaksızlıkla herkes ve her kesim; imkân bulunca etiketini, fiyatını arttırıyor. Enflasyonu bir yandan besliyor diğer yandan inmesini rica ediyoruz(!)

İKİ SORU İKİ CEVAP / Enflasyona dair…

Enflasyon nasıl iner?

OVP’nin takıntısı olan “talebi düşürmekle” değil, üreten sektörlerimizi soğutarak değil, kamu harcamalarını kısmak, bütçe açığını kapamak ve yandaşa candaşa kaynak aktarmaya son vererek…

Daha önce nasıl düşürdük?

Son örneği, 2018’deydi. Topyekûn seferberlik ile TOBB’un iştirakiyle, tek haneden %40’lara fırlayan enflasyonu, 2018’in Eylül’ünden 2019’unun martına dek, fiyatları şişirmeyip 6 ayda alaşağı etmiştik.

NOT

NELER YAPMADIK BU ENFLASYON İÇİN

Orhan Veli’nin en kısa şiiridir; “Neler yapmadık su vatan için! / Kimimiz öldük; / Kimimiz nutuk söyledik.” Biz de neler yapmadık şu enflasyon için; “Kimimiz öldük; / Kimimiz yandaş besledik.” Aslında çıkmazdayız ve dilimizdeki söylem şu; “enflasyonu indirin ama beni bu işe karıştırmayın.”

ENFLASYON LÛGATI

Hiperenflasyon: İki haneden başlayarak sürekli yüksek düzeyde seyreden enflasyon

Kamuflasyon: Kamunun zam yaparak enflasyonu indireceği saplantısı, TÜİK’in de kamuflesi

Shiringflasyon: Etiketi değiştirmeyip malın miktarını azaltarak alıcıyı kandırma kurnazlığı

Stakflasyon: Yüksek enflasyon ortamında durgunluğun sürmesi hali ki Allah beterinden korusun