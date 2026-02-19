Allianz Türkiye, UNDP ve Habitat’tan 10 bin gence finansal okuryazarlık seferberliği

Allianz Türkiye, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye ve Habitat Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen Finansla Gelecek projesi, gençlere sadece para yönetmeyi değil; belirsizliklerle dolu bir dünyada ekonomik olarak ayakta kalmayı, riskleri okumayı ve geleceği bilinçle planlamayı öğretmeyi hedefliyor. Çünkü finansal bilgi, artık bir tercih değil; dayanıklı bir toplumun temel yapı taşlarından biri.

finansal ürünleri kullanıyor ama önemli bir kısmı en temel finansal kararları almakta zorlanıyor. Dijitalleşen dünyada para artık sadece harcanan değil; yönetilen, korunan ve büyütülen bir değer. İşte tam da bu noktada Allianz Türkiye, finansal okuryazarlığı bir sosyal sorumluluk projesinin ötesine taşıyarak bir kalkınma meselesi olarak ele alıyor.

(Soldan sağa) Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu, UNDP Türkiye Finansla Gelecek Projesi Gönüllü Destekçisi Özge Özacar, Allianz Türkiye Hayat ve Emeklilik Şirketleri Genel Müdürü Taylan Türkölmez, UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Miodrag Dragisic

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye ve Habitat Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen Finansla Gelecek projesi, gençlerin ekonomik dayanıklılığını güçlendirmeyi hedefl eyen uzun soluklu bir eğitim seferberliği başlatıyor.

Finansla Gelecek projesiyle ilk etapta ülke genelinde 10 bin gence ulaşılması hedefl eniyor. Projenin lansmanı Allianz Türkiye Hayat ve Emeklilik Şirketleri Genel Müdürü Taylan Türkölmez, UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Miodrag Dragisic ve Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu’nun katılımıyla Habitat Gaziantep İstasyonu’nda gerçekleşti.

Dünyada her 3 kişiden 1’i finansal okuryazar

Allianz verilerine göre dünya genelinde her üç yetişkinden yalnızca biri finansal okuryazarlığa sahip. Giderek dijitalleşen finansal hizmetleri daha fazla kullanan gençlerde de tablo parlak değil. OECD’nin hazırladığı rapora göre 15 yaşındaki gençlerin üçte ikisinden fazlası finansal ürün ve hizmetleri aktif olarak kullanıyor. Ancak öğrencilerin yüzde 18’inin finansal okuryazarlık becerileri, temel finansal kararları dahi alamayacak düzeyde “yetersiz” olarak tanımlanıyor

Türkölmez: “Finansal okuryazarlık makroekonomik bir öncelik

Allianz Türkiye Hayat ve Emeklilik Şirketleri Genel Müdürü Taylan Türkölmez, finansal okuryazarlığın yalnızca kişisel bir beceri olmadığını, aynı zamanda makroekonomik bir öncelik olduğunu vurguluyor. Türkölmez şu yorumları yapıyor: “Finansal okuryazarlık; hanelerin ekonomik zorlukları atlatmalarına, piyasaların istikrarlı kalmasına ve ekonomilerin kapsayıcı biçimde büyümesine katkı sağlar. Günümüzde finansal kaynakların değerini, nasıl korunduğunu ve gelecekteki büyüme potansiyelini belirleyen stratejik ve temel bir yaşam becerisi haline geldi. Finansla Gelecek projesiyle gençlerin bu yetkinliklerini artırmayı ve bireysel refah ile ekonomik dayanıklılık açısından ölçülebilir, kalıcı bir etki yaratmayı hedefl iyoruz. Habitat Derneği ve UNDP Türkiye ile yürüttüğümüz bu güçlü iş birliği, tasarlanan eğitim modelinin etki alanını genişletecek.”

Dragisic: “Gençlere geleceği inşa edecek araçları sunuyoruz”

UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Miodrag Dragisic ise kalkınmanın artık dayanıklılıkla tanımlandığını belirterek şu bilgileri veriyor: “Şoklara karşı ayakta kalabilme, değişime uyum sağlayabilme ve geleceği güvenle planlayabilme kapasitesi kalkınmanın merkezinde yer alıyor. Finansal okuryazarlık gençlerin eğitimlerine ilişkin bilinçli kararlar almalarını, sınırlı kaynaklarını etkin biçimde yönetmelerini ve yetişkinliğe geçiş sürecindeki finansal risklere hazırlıklı olmalarını sağlıyor. Bu alana yatırım yaptığımızda özgüveni ve toplumsal dayanıklılığı güçlendiriyoruz.”

Caldu: “Sürdürülebilir bir finansal ekosistem kuruyoruz”

Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu ise projenin sahadaki gücüne dikkat çekiyor: “Habitat Derneği olarak uzun yıllardır finansal okuryazarlık alanında gençlerin hayatına doğrudan dokunan çalışmalar yürütüyoruz. Allianz ve UNDP ortaklığında hayata geçirdiğimiz Finansla Gelecek Projesi ile 15-24 yaş arası gençlerin ve genç girişimcilerin finansal okuryazarlık, risk yönetimi ve sigorta konularına erişimini güçlendirmeyi hedefl iyoruz. Türkiye’nin 81 ilinden seçilen 31 gönüllü eğitmenimizle kısa sürede 563 gence ulaştık. Bir yıl içinde 10 bin gence erişmeyi amaçlıyoruz. FINHACK, finansal koçluk programları ve dijital araçlarla gençlerin birlikte ürettiği sürdürülebilir bir ekosistem inşa ediyoruz.”

Eğitimler İstanbul’daki gençlik yurtlarına da yayılıyor

Kapsayıcı, erişilebilir ve analitik derinliği olan bir yapıda tasarlanan Finansla Gelecek Projesi çok katmanlı ve katılımcı bir eğitim modeli üzerine kuruldu. İlk etapta 15-24 yaş aralığındaki gençleri odağa alan proje, Aralık 2025’te gerçekleştirilen eğitmen eğitimleriyle başladı. Yetiştirilen gönüllü eğitmenler Türkiye’nin 81 ilinde yerel yönetimler ve kamu kurumlarıyla iş birliği yaparak lise ve üniversite öğrencilerine yüz yüze eğitimler verecek. Program çevrim içi modüllerle de desteklenecek. Proje kapsamında İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğiyle İstanbul’daki tüm gençlik yurtlarında eğitimlerin uygulanması ve modelin diğer illere yaygınlaştırılması hedefl eniyor. İçerikler Allianz’ın YouTube kanalı ve Habitat Derneği’nin web sitesi üzerinden de erişime açık olacak.